RoboPapiu, în căutarea succesului național

Echipa de robotică RoboPapiu din cadrul Colegiului Național ”Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu-Mureș s-a calificat la etapa națională a BRD First Tech Challenge România, competiție organizată de Fundația Nație prin Educație. Performanța elevilor de la RoboPapiu este cu atât mai mare cu cât la etapa regională, care a avut loc în perioada 7-9 februarie, RoboPapiu a obținut locul 1 – ”Connect Award”, fiind singura echipă din județul Mureș calificată la faza națională a concursului.

Munca în echipă și dezvoltarea pe plan personal

Echipa RoboPapiu este coordonată de prof. Sanda Bogdan și este alcătuită din 17 elevi care au sarcini împărțite pe diverse departamente (Programare, Design, și Proiectare 3D, Construcție, Caiet Tehnic, Imagine și Promovare și Driving): Silviu Linca, Sorin Sâmpălean, Marc Pop, Andrei Nechiti, Dragoș Ignat, Tudor Florea (toți din clasa a X-a B), Hegyi Iulia, Ionuț Mătea, Andrei Jovrea (toți din clasa a XI-a B), Sabina Pop (din clasa a XI-a C), Nicu Racheriu (din clasa a XII-a A) și Alexandra Pop (din clasa a X-a A). Echipa este completată de următorii voluntari: Alexandra Conțiu (din clasa a X-a F), Cătălina Buzan (clasa a XI-a B), Andreea Moldovan (clasa a XI-a A), Amalia Adam și Anca Șopterean (ambele din clasa a X-a A).

Totodată, RoboPapiu are doi mentori, respectiv Sergiu Cozoș și Tomuț Voicu.

”Am intrat în echipă în acest an școlar. Mi-am dorit foarte mult să fac parte din această echipă deoarece mă gândeam că îmi va deschide o oportunitate spre Inginerie sau în domeniile legate de Robotică. Activitatea din cadrul echipei m-a ajutat în primul rând să îmi îmbunătățesc cunoștințele practice. Inclusiv pe partea de construcție s-au aplicat diverse teoreme sau formule. De când am intrat în echipă ma simt un om mai bun, am învățat să lucrez în echipă mult mai bine, iar RoboPapiu mi-a oferit această oportunitate, simt că fac parte dintr-o comunitate foarte strânsă, cea a First Tech Challenge”, a declarat Alexandra Pop, elevă în clasa a X-a A, profil Matematică-informatică bilingv-engleză.

”Eu sunt unul din driverii echipei și cel care administrează conturile de socializare ale echipei, de pe Instagram, Facebook și Tweeter. Am intrat în echipă în clasa a IX-a, iar scopul meu era să continui ce am început în gimnaziu, unde am participat la un program de robotică – lego. Aveam niște kituri lego cu părți electronice pe care le făceam în gimnaziu. Concursurile de robotică ne ajută la dezvoltarea pe plan personal foarte mult, deoarece învățăm multe lucruri noi”, a afirmat Sorin Sâmpălean, elev în clasa a X-a B, profil Informatică intensiv.

Principiile STEM, împărtășite comunității

Din 2016 și până în prezent, echipa RoboPapiu a participat la toate cele patru ediții ale competiției BRD First Tech Challenge România, în cadrul căreia sunt promovate principiile STEM: vastele domenii ale științelor, tehnologiei, ingineriei și matematice.

”Prin fiecare lucru pe care îl facem cu robotul încercăm să apropiem comunitatea, și nu numai, de aceste principii, și suntem siguri că prin intermediul lui într-un fel transmitem aceste idei reale tinerei generații. Lumea e în continuă schimbare și tehnologia are un impact foarte mare asupra vieții cotidiene, iar prin acești roboți încercăm să explicăm anumite fenomene, să le explicăm oamenilor că nu e totul atât de greu pe cât parte. De exemplu, noi derulăm și un proiect, o caravană prin intermediul căruia mergem în școli rurale din județul Mureș unde le explicăm elevilor de acolo principiile STEM”, a explicat Alexandra Pop.

”Noi vrem să transmitem că oricine poate să facă ceea ce facem noi, trebuie doar să dorească și să încerce. Principiile STEM nu sunt atât de complicate dacă vrei să le înțelegi”, a completat Sorin Sâmpălean.

Faza națională, anulată

Programată să aibă loc în perioada 27-29 martie, în Cluj Napoca, în prezența a 120 de echipe, faza națională a concursului a fost anulată de organizatori, în contextul măsurilor de prevenire a răspândirii cu virusul Covid-19.

În afară de familii și mentori, echipa RoboPapiu beneficiază și de susținerea unor sponsori, după cum urmează: Azomureș, Plasmaserv, Ing Factory și Fundația Sentiment.

Alex TOTH