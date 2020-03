Cheta pentru aparatura de testare Covid-19 agită spiritele! Dispută pe Facebook între doi parlamentari mureșeni!

Share



Conducerea Spitalului Clinic Județean Mureș a anunțat sâmbătă, 14 martie, demararea unei campanii de strângere de fonduri în vederea achiziționării de aparatură specifică de testare COVID-19.

”Având în vedere actualul context epidemiologic ne dorim să suplimentăm capacitatea de testare prin achiziția de aparatură specifică de testare COVID-19. Dorim să achiziționăm aparatura în cel mai scurt timp motiv pentru care o vom achiziționa direct prin Asociația pentru Spitalul Clinic Județean Mureș, CIF 42359337, cont deschis la BCR Târgu Mureș, IBAN RO85 RNCB 0193 1666 7738 0001”, se precizează pe pagina de Facebook a Spitalului Clinic Județean Mureș.

Potrivit aceleiași surse, costul aparaturii de laborator este de 70.000 de euro, costul aparat mobil de ventilație (complet dotat) este de 40.000 de euro, iar până în prezent s-au adunat 40.000 de euro.

”Oricine dorește să ne sprijine în acest demers, în beneficiul sănătății comunității, poate să doneze în contul asociației sau poate să cumpere aparatura”, au mai transmis reprezentanții Spitalului Clinic Județean Mureș.

Cristian Chirteș (PNL): ”Rușine, PSD, pentru tupeu și inconștiență!”

Câteva minute mai târziu, senatorul Cristian Chirteș, care are și calitatea de președinte al PNL Mureș, a scris pe pagina sa de Facebook un text în care acuză PSD că prin intermediul acestei chete ”bagă mâna în buzunarul oamenilor”.

”Incredibil! PSD le cere mureșenilor bani pentru testarea pacienților suspecți de Covid-19 la Spitalul Județean! Ovidiu Gîrbovan – în dubla sa calitate de manager al Spitalului Județean Mureș și pesedist de frunte – organizează o “strângere de fonduri” pentru dotarea laboratorului cu aparatură de testare pentru coronavirus.

Cu alte cuvinte, le cere mureșenilor să plătească acum, în plină criză, pentru toți anii de proastă organizare a administrației PSD-UDMR și guvernare incompetentă. Înainte de a cere bani, domnul Gîrbovan ar fi trebuit să rezolve problema consumabilelor din spital, a lipsei măsurilor de siguranță și a triajului execrabil.

Sau să ne spună măcar ce s-a întâmplat cu transportul paturilor de la spitalul din Bistrița, alt moment în care a organizat chetă și a cerut bani de la mureșeni. Rușine, PSD, pentru tupeu și inconștiență! Când nu mai e nimic de prăduit, vreți să le băgați mâna în buzunar oamenilor”, a acuzat liderul liberalilor din județul Mureș.

Florin Buicu (PSD): ”PNL a asumat un buget cu 23% mai mic la sănătate în 2020 față de 2019”

În replică, deputatul PSD de Mureș Florin Buicu, care deține și funcția de președinte al Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților a scris, în aceeași zi, tot pe rețeaua de socializare Facebook, un răspuns în care acuză guvernarea liberală de subfinanțare a sistemului de sănătate.

”Acest domn este presedinte PNL Mures.

Spune ca trebuie sa ii fie rusine PSD ca încearcă sa găsească soluții pentru ca pacienții sa nu aibe de suferit de coronavirus.

Și asta in condițiile in care PNL a asumat un buget cu 23% mai mic la sanatate in 2020 fata de 2019, de la 14 miliarde la 11 miliarde.

In condițiile in care toate amendamentele depuse de PSD care însemnau sume suplimentare pentru bugetul sănătății atât pentru Casa de Asigurari cât și pentru Ministerul Sănătății, și pentru județul Mures au fost respinse.

In condițiile in care la bugetul “asumat” de PNL amendamentele USR, “care nu erau in interesul romanilor” după cum ii spunea Dl Catzu doamnei Chichirau, au fost acceptate.

In condițiile in care salariile personalului din spitale nu pot fi plătite din cauza incompetentei unui guvern care nu a asigurat plățile de la casa de asigurari către spitale incepand cu 1 Ianuarie 2020 și spitalele trebuie sa descurce cum pot.

In condițiile in care singura dorința a PNL era sa îl dea afara de Raed Arafat, singurul care acum face fata și raspunde,

In condițiile in care doar asta e singura dorința a PNL sa facă “curatenie”, sa dea afara profesioniști, sa nu ia “prizonieri” și sa moara “ciuma rosie”.

In condițiile in care au propus un prim-ministru (Catzu) care își retrage mandatul lăsând Romania in instabilitate și haos.

Sa va fie rusine PNL!

Inconstienta voastră omoară oameni!

Mai bine intrați in autoizolare și nu mai ieșiți de acolo! Măcar de rusine!”, a scris deputatul Florin Buicu.

Alex TOTH