REACȚIE. Social democrații contestă demiterea managerului Spitalului Clinic Județean Mureș, dr. Ovidiu Gîrbovan

Share



Pagina de Facebook a publicației intitulată ”Telegraful de Mureș”, publicație periodică editată de Partidulo Social Democrat Mureș, a publicat joi, 2 aprilie, un amplu material intitulat ”Demitere abuzivă la SCJ Mureș”, ca reacție la demiterea și înlocuirea din funcție, pe perioada stării de urgență, de către prefectul județului Mureș, a managerului Spitalului Clinic Județean Mureș, dr. Ovidiu Gîrbovan.

Redăm, în rândurile de mai jos materialul:

”Dr. Ovidiu Gîrbovan a pregătit Spitalul Clinic Județean Mureș ”la cheie” pentru lupta împotriva Covid-19

Spitalul Clinic Judeţean Mureş, aflat în subordinea, Consiliului Judeţean Mureş, sub conducerea dr Ovidiu Gârbovan, a reuşit într-un timp foarte scurt să îndeplinească planul de măsuri privind pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID 19.

La scurt timp după emiterea ordinului de suspendare din funcție a managerului instituției, de către prefectul de Mureș, acesta a acceptat să fie interlocutorul Telegrafului de Mureș.

Dr. Ovidiu Gârbovan a precizat faptul că ultimele lucrări pentru ca spitalul să fie pregătit conform Ordinelor Ministerului Sănătăţii se închiau în data de 3 aprilie, urmând ca în clădirea SCJ Mureş din str. Gheorghe Marinescu nr. 1 să înceapă activitatea pe secţii pentru pacienţii infectaţi cu COVID 19 cu diferite afecţiuni, cum ar fi: urologie, gastroentrologie, medicină internă, chirurghie, cardiologie.

“În clădirea din Marinescu nr. 1 există dată în funcţiune secţia ATI, prevăzută cu 12 ventilatoare mecanice, paturi izolate perfect, pregătite pentru bolnavii de COVID 19 din Clinicile de Boli infecţionase I şi II din cadrul SCJ, bolnavi decompensaţi respirator şi care au nevoie de ventilaţie mecanică.

Pentru bolnavii aceştia s-a realizat un circuit separat în clădirea spitalului de pe Mariescu 1. De asemenea, au fost realizate circuite separate pentru ceilalţi bolnavi din clădire, aceeaşi măsură fiind luată şi pentru personalul medical. Pentru aceştia, în mod special, am pregătit inclusiv spaţii de odihnă, spaţii pentru echipare la intrarea în tură şi la ieşire. Am solicitat şefilor de secţii şi de clinici să elaboreze un grafic cât mai compliant pentru asigurarea serviciilor medicale, în condiţiile pandemiei.

O parte dintre paturile Clinicii de Urologie din clădirea de pe Marinescu au fost mutate la Clinica de Ortopedie aflată la 100 de metri distanţă; pentru că acolo există bloc operator şi aparat Roentgen, condiţii absolut necesare pentru intervenţii urologice.

La Clinica de Obstetrică Ginecologie – (Maternitatea veche – n.r.) s-a amenajat un spaţiu separat cu Bloc de naştere pentru gravidele cu sarcini mai mari de 33, 34 de săptămâni şi cu diagnositc pozitiv pentru COVID 19, şi circuite separate atât pentru personalul medical, cât şi pentru gravidele non COVID.

De asemenea, la Clinica de Pneumologie am prevăzut, în această fază a extinderii epidemiei în judeţul Mureş, să fie internate şi tratate cazurile cu infecţii respiratorii şi cazuri suspecte, pâna la sosirea rezultatelor testelor pentru COVID 19, cu circuite separate, în curs de finalizare.

De asemenea Clinica de Dermatologie, după externarea bolnavilor în perioada anterioară, conform Ordinelor Ministerului Sănătăţii, este pregătită în a prelua bolnavii de la Clinica de Boli Infecţioase cu boli infecţioase de gravitate mică şi medie, altele decât COVID 19.

De asemenea, Clinica de Psihiatrie 1 a pus, astăzi, în întregime, spaţiul la dispoziţie pentru bolnavii cu afecţiuni psihiatrice şi COVID 19 pozitiv, urmând ca bolnavii cu afecţiuni psihiatrice non COVID să fie preluaţi de Clinica Psihiatrie II.

Totodată, în spaţiile din ambulatoriile de specialitate ale Policlinicii II s-au reamenajat şi s-au refăcut programele de activitate ale medicilor pentru specialităţile existente în clădirea din Gheorghe Marinescu nr. 1 (chirurgie, medicină internă, cardiologie) pentru suţinerea activităţilor medicale destinate pacienţilor non COVID.

Fiecare clinică şi secţie a SCJ are prevăzute spaţii de izolare pentru anumite cazuri suspecte care vin în urgenţă, specifice specialităţilor respective.

Sub coordonarea DSP Mureş s-au aprobat toate aceste circuite la nivelul spitalului nostru şi totodată s-au realizat protocoale de colaborare cu Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş pentru specialităţile clinice pe care noi nu le deţinem în structura SCJ”.

Proiect pentru secție ATI nouă la Clinica de Boli Infecțioase

Reamintim faptul că în aceste zile s-a emis autorizaţia de construire pentru o Secţie ATI în curtea Clinicii de Boli Infecţioase I, necesară bolnavilor din specialitatea respectivă, secţie prevăzută conform proiectului cu 33 de paturi de ATI dotate cu aparatura necesară.

Aparatură și echipamente performante în lupta împotriva Covid

SCJ are în derulare proceduri de achiziţii conform planului pentru anul 2020 şi, de asemenea, va începe procedurile necesare achiziţiilor listei de echipamente medicale finanţate de către Consiliul Judeţean Mureş: 15 laringoscoape necesare pentru resuscitare cardio-respiratorie; 2 videolaringoscop; 2 dispozitive automate de spălare/dezinfecție recipiente dejecții umane; un analizor imunotestare fluorescentă cantitativă și calitativă pentru diferiți parametrii; un elevator transfer pacienți electric pentru 200 de kilograme; un bronhoscop flexibil 5-8 mm, cu canal de lucru; 3 aparate de asistare a tusei Coughassist; un aparat de spălat dezinfectat saboți; 3 sisteme de monitorizare INR, PT, APTT; 2 aparate de încălzire pacienți; 3 aparate de anestezie bloc operator; 20 de aparate de ventilație mecanică; un ventilator transport; 4 aspiratoare portabile electrice, cu acumulator; 20 de paturi Terapie Intensivă; 15 monitoare funcții vitale.

SCJ a reușit achiziții importante și prin propriul ONG

Totodată conducerea spitalului a fost permanent preocupată de achiziţii de materiale consumabile şi aparatură, reuşind să atragă prin Asociaţia SCJ echipamente şi consumabile în valoare de 514.200 RON: Aparatură testare COVID 19 (354.542,80), aparat ventilaţie (45.000), Cought assist (30.000), reparaţii ATI (67.500), sistem de oxigenare complet (17.176).

Aceste acţiuni vor continua, având deja contracte de sponsorizare şi proceduri în derulare.

La SCJ există echipamente de protecție

Referitor la situaţia echipamentelor de protecţie, astăzi, 2 aprilie 2020, la data realizării acestui articol, în secţiile Spitalului Clinic Judeţean existau: 18.400 de măşti chirugicale, 50 de măşti de protecţie FFP 3, 1.457 măşti de protecţie FFP 2, 229.000 de mănuşi de examinare, 1.325 de combinezoane de protecţie, 120 de ochelari de protecţie, 13.500 de mănuşi chirugicale.

De asemenea, în magazia centrală a SCJ astăzi mai există: 7.550 de măşti chirugicale, 13 măşti de protecţie FFP 3, 179 de măşti de protecţie FFP 2, 204.000 mănuşi de examinare, 7.371 de combinezoane de protecţie, 175 de ochelari de protecţie, 43.450 de mănuşi chirugicale, urmând în baza comenzilor lansate la diferiţi furnizori ca aceste cantităţi să crească.

Dr Ovidiu Gârbovan a ţinut ca şi pe această cale să mulţumească întegului colectiv al Spitalului Clinic Judeţean Mureş pentru eforturile depuse în această luptă contra cronometru pentru pregătirea spitalului în vederea tratării pacienţilor în următoarea perioadă grea. De asemenea el mulţumeşte pentru colaborarea din ultimii ani, Preşedintelui Consiliului Judeţean Mureş Peter Ferencz şi consilierilor judeţeni care au sprijinit activitatea spitalului.

Multă sănătate tuturor!”

(Redacția)