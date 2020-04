OMENIE. Donație de echipamente pentru 25 de secții din Târgu-Mureș! FOTO

Share



Simona Ciff, administrator al grupului de pe Facebook intitulat ”Împreuna pentru Personalul Medical din Targu Mures”, a publicat, luni seara, un text al cărui conținut îl redăm, integral, în rândurile de mai jos:

”Vineri am impartit echipamente la 25 de sectii. La Spitalul de Urgenta, ne-am postat in fata la UPU si au coborat medicii si asistentele. Unii ne-au intrebat daca a venit iepurasul. Nu mi-am dat seama prima data la ce se refereau.

Au stat la rand si ne-au multumit. Le-am spus ca ii iubesc si ca as fi vrut sa putem sa facem mai mult.

Mesajul de mai jos este al unei doamne doctor si profesor. Am remarcat-o cand a venit, i-am observat bunul simt cu care a vorbit cu noi si mesajul de multumire primit pe telefon a fost confirmarea umanitatii din spatele profesiei.

Da, ne pasa de voi. Ne pasa ca sa fiti bine, sa aveti ce aveti nevoie sa profesati. Da, conteaza ceea ce facti si va suntem recunoscatori. Ne deranjeaza, la unii dintre voi tonul de superioritate pe care il folositi cu noi si cu colegii vostri. Pentru ca in spatele profesiei, suntem toti oameni.

Nu ne-a placut la cei cativa care ati intrebat: doar atat? Nu ne-am suparat. Stim ca nu aveti. Insa, nici noi nu suntem obligati sa o facem si facem cu drag sperand ca impreuna vom schimba ceva dupa aceasta experienta. Un simplu “multumesc” este foarte potrivit.

In timp ce Diana ma directiona in casti ma uitam neputincioasa la ei si parca doream sa am mai multe in cutii.

Unii aveau mai multe, altii mai putine. Am incercat sa stabilim un procent din ce a solicitat fiecare sectie si sa primeasca fiecare ceva, urmand ca pe viitor sa directionam in functie de prioritati.

Pe urma, m-a lovit un sentiment de jena… Era anormal ca medicii si asistentii sa stea la poarta spitalului sa primeasca echipamente care ii protejeaza ca sa poata sa aiba grija de pacienti.

Da, in situatie de razboi faci asta. Dar in situatia in care in tara ta banii nu au fost niciodata problema la nivel de guvern, este irational. Bani au fost si sunt. Insa, au fost si sunt prost gestionati.

Va iubesc si imi doresc sa avem puterea sa ne invatam lectia minunata pe care acest virus ne-a scos-o la lumina.

Virusul acesta e poate cea mai buna lectie pentru generatiile care traim acum. El nu ne-a facut rau. A scos, doar, la lumina ce mai avem de lucru la noi.

Virusul nu a distrus spitalele. A aratat in fapt ca nu sunt pregatite. Nici cu echipamente, nici cu proceduri.

Virusul nu a distrus anul scolar. A aratat pe un ecran mare ca multi profesori nu stiu sa predea, nu stiu sa interactioneze cu elevii si nu stiu sa foloseasca tehnologia.

Virusul nu ne-a distrus relatia cu partenerul pentru ca ne-a obligat sa petrecem mai mult timp cu el. Ne-a aratat doar ce am neglijat sa lucram la noi si la relatie.

Virusul nu ne-a stricat relatia cu copilul. Ne-a aratat doar ce am neglijat in timp ce scoala sau meditatorii umpleau viata lui.

Virusul nu ne-a stricat situatia financiara. Ci ne-a aratat care sunt rezultatele ultimilor 3 ani ale obiceiurilor noastre financiare.

Imi doresc sa ne invatam lectiile ca individ si ca comunitate.

Va iubesc oameni ai sanatatii :): medici, asistenti, infirmieri. Iubiti-va suficient de mult incat sa luati pozitie si sa schimbam ceva.

Iubiti-va suficient de mult ca sa scoateti in fata oameni care va pot organiza si pe care va puteti baza. Acum e timpul ca liderii sa iasa in fata si sa propuna solutii.”

(Redacția)