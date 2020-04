Studiu Licitatia.ro. Impactul Covid-19 asupra achizițiilor publice făcute în primele 3 luni din 2020

Share



Dupa cum v-am obisnuit in fiecare an, analizam piata de achizitii publice. Conform Comisiei Europene “în fiecare an, autoritățile publice din UE cheltuiesc aproximativ 14% din PIB în cadrul achizițiilor publice”. Potrivit ANRMAP, in 2013 piata achizitiilor publice reprezinta un procent de aproape 13,3% din PIB -ul Romaniei, iar cresterea sau scaderea achizitiilor publice poate afecta in sus sau jos economia Romaneasca.

In prima etapa am comparat primele 3 luni din 2020 cu 2019. Se poate observa ca avem o crestere lunara a numarului de licitatii in fiecare luna incepand cu ianuarie, pana in martie dupa cum se vede si in graficul numarul 1. Daca ne uitam atent observam ca aceasta crestere a numarului de licitatii este diferita de la o luna la alta, ba chiar se termina brusc cu o scadere in luna aprilie.

Daca in luna ianuarie 2020 avem o crestere procentuala de 23% a numarului de licitatii publicate si anume cu 1.592 de licitatii fata de anul 2019, in februarie cresterea este de doar 7%, mai exact cu 721 de licitatii, iar in martie de 6% cu doar 648 de licitatii. Din graficul numarul 1 se poate observa clar un trend de crestere a numarului de licitatii in 2020, pana in luna martie cand sa declara starea de urgenta, iar numarul de licitatii publicate de institutiile publice au inceput sa scada. Cu toate acestea, in luna martie 2020 sau publicat mai multe licitatii fata de 2019. Aceasta scadere carea a inceput din a 2 jumatate a lunii martie o vom analiza in capitolul urmator.

Efectul crizei generate de Coronavirus asupra achizitiilor publice. Scadere de 37% in aprilie 2020 fata de 2019

Dupa includerea lunii aprilie, mai exact pana in 21 aprilie, observam o scadere de 37% a numarului de licitatii publicate in aprilie 2020 fata de aprilie 2019. Daca in 2019 pana in data de 21 aprilie au fost 9.342 de anunturi de licitatii publicate, in 2020 au fost doar 5.896 de anunturi. Se vede foarte clar ca odata cu restrictiile provocate de Ordonantele Militare s-au publicat mai putine licitatii fata de anul trecut.

Pentru a studia si mai bine impactul Ordonantelor de Urgenta vom face o analiza pe zile pentru perioada 1 marte 2020 – 21 aprilie 2020. De la inceputul lunii martie pana in 15 martie numarul licitatiilor era mai mare in 2020 fata de 2019. Acest numar se situa in luna aprilie 2020 in jurul cifrei de 600 de anunturi zilnice. Incepand cu data de 15 martie se poate vedea din graficul numarul 3 linia albastra ce reprezinta anunturilor cu licitatiile publice din 2020 au inceput sa scada ajungand la o medie de 450 de anunturi zilnice.

Criza provocata de Covid 19 se simte si in numarul de licitatii publice publicate de institutiile publice din Romania, acest lucru ar putea insemna o dimunare a activitatii institutiilor publice in aceasta perioada de urgenta.

