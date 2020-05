MĂSURI SPECIALE. Cum gestionează Poliția Mureș focarul COVID-19 din Crăciunești

Share



Având în vedere evoluţia situaţiei de pe raza comunei Crăciunești, unde s-au înregistrat mai multe cazuri de îmbolnăviri confirmate cu virusul COVID-19, coroborat cu atitudinea populaţiei de a nu respecta recomandările autorităţilor publice, aspect care ar fi putut pune în pericol siguranţa publică, prin creşterea riscului de contaminare a persoanelor sănătoase pe fondul mişcării teritoriale a populaţiei domiciliate pe raza comunei Crăciuneşti, la începutul lunii aprilie, prin Dispoziţie a Şefului Inspectoratului de Poliție Județean Mureş, a fost instituită o zonă specială de siguranţă publică pe raza comunei Crăciuneşti şi a localităţilor arondate, a anunțat Biroul de presă al instituției.

”Astfel, în zonă, poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş acţionează în sistem integrat alături de celelalte structure cu atribuţii în domeniu, pentru asigurarea unui climat optim de ordine şi siguranţă publică precum şi pentru limitarea răspândirii COVID-19. Se acţionează în teren, pentru verificarea şi depistarea persoanelor care se sustrag măsurilor de izolare sau carantină, precum şi în vederea respectării ordonanţelor militare de către toţi cetăţenii. În acest sens, au fost organizate mai multe dispozitive de ordine si siguranță publică, precum şi puncte fixe de verificare, desfăşurându-se activităţi de control inclusiv pe căile acces rutiere din localitatea Crăciuneşti, precum şi din localităţile limitrofe”, se precizează într-un comunicat de presă.

Conform aceleiași surse, pentru atingerea scopului propus, respectiv limitarea răspândirii COVID-19, în zona specială de siguranță publică au fost intensificate activităţile specifice, fiind totodată suplimentate efectivele, în zonă acţionând poliţişti din cadrul Secției de Poliţie Rurală nr. 4 Ungheni, Poliției municipiului Târgu Mureș, precum şi din cadrul structurilor de la reședința inspectoratului şi totodată militari din cadrul Ministerului Apărării Naționale şi efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Mureș și Grupării Mobile de Jandarmi Târgu Mureș.

”Se derulează, în principal următoarele activități: activități de patrulare, instituirea de filtre fixe de control a populaţiei la limitele exterioare ale comunei Crăciuneşti, organizarea de acțiuni pe linie de siguranță a circulației rutiere, având în vedere că DJ 151 tranzitează comuna Crăciuneşti, rută pe care se deplasează traficul greu pentru evitarea municipiului Târgu Mureş, continuarea cercetărilor pentru identificarea persoanelor care nu respectă normele de sănătate publică dispuse de autorităţile în domeniu, identificarea persoanelor ce ar putea fi dispuse la încălcarea normelor de sănătate publică sau care au călătorit în străinătate şi se întorc din ţări situate în zona roşie sau în zona galbenă a pandemiei cu COVID-19. Concomitent, echipa managerială a pus un accent deosebit pe activitatea de cooperare interinstituţională, înţelegând importanţa acesteia în realizarea unui front comun împotriva criminalităţii, inclusiv pentru prevenirea şi combaterea COVID-19”, se arată în comunicat.

Totodată, reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean Mureș au mai precizat că începând cu data de 16 martie 2020, de la instituirea stării de urgenţă, pe raza comunei Crăciuneşti au fost aplicate peste 140 de contravenții în ceea ce priveşte nerespectarea ordonanţelor militare, în valoare totală de peste 195.000 de lei, fiind legitimate peste 4.130 de persoane şi verificate peste 2.340 de autovehicule.

”De asemenea, au fost constatate două dosare penale vizând săvârşirea infracţiunii de zădărnicirea combaterii bolilor şi alte șapte dosare penale vizând infracţiunile de fals în inscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, în cadrul cărora se efectuează cercetări sub supravegherea unităţii de parchet competente. Menţionăm faptul că urmare a măsurilor de siguranţă întreprinse situaţia în zonă este ţinută sub control, neescaladând, din contră cazurile de îmbolnăviri înregistrând scăderi”, se mai menționează în comunicat.

