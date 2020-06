FOTO: Proiect de 5,4 milioane de lei, finalizat de Kodagro la Gănești

Share



Kosa Gyula, unul dintre asociații companiei Kodagro din Gănești, își vede un vis împlinit după 35 de ani de când activează în sectorul agricol: ridicarea primelor silozuri proprii pentru depozitarea, în special, a cerealelor. Aproape jumătate din rulajul anual de 12.000 de tone al celulelor de depozitare urmează să provină de pe cele 1.300 de hectare pe care Kodagro, una dintre companiile din Grupul DAFCOCHIM, le cultivă. De lucrările de construcție a spațiilor de depozitare s-a ocupat fiul său, Alpár, iar acestea au fost finalizate într-un an și jumătate. “Prin această investiție se poate planifica foarte eficient, cu un an înainte, ce soiuri cultivăm, câte hectare se pot cultiva cu un anumit soi a cărui destinație să fie panificația”, a punctat, pentru Zi de Zi, dr. ing. Gheorghe Boțoman, care a vizitat în premieră noua investiție alături de asociații DAFCOCHIM, Liviu Cojoc și Radu Fodor, care au pus mult suflet, dar au fost și giranții principali pentru realizarea acestui proiect, atât de necesar fermierilor din centrul Transilvaniei.

După nicio oră de la plecarea în Târgu Mureș, facem stânga după biserica ortodoxă și cimitirul românesc din satul Seuca, comuna Gănești, după cum ne-a direcționat și un indicator, pentru a ajunge, de data aceasta, pe platforma Kodagro, una dintre companiile din Grupul DAFCOCHIM. Drumul ne era cunoscut, după ultimele veri petrecute în câmpurile de la Seuca la Ziua Grâului. De data aceasta, am ajuns la compania mureșeană pentru un tur al celei mai recente investiții realizate acolo. Specializată în cultivarea cerealelor și a altor culturi de camp, compania Kodagro a finalizat în această iarnă-primăvară un proiect de 5,4 milioane de lei, Intitulat “Achiziție utilaje și construire silozuri. Depozitare și uscător cereale”, proiectul a fost finanțat cu 50% din fonduri europene, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală, și 50% din contribuția proprie a beneficiarului Kodagro.

Un vis devenit realitate

Cu toate că recunoaște că ideea acestei investiții a început să se concretizeze în 2017, Kosa Gyula avea acest vis dinainte de 1990, de când era un tânăr inginer agronom, participa la recoltarea cerealor păioase și depozitarea acestora reprezenta o mare problemă.

“Am urmărit să rezolvăm o problemă destul de mare a oricărui agricultor care deține cel puțin 1.000 de hectare de teren, depozitarea produselor. Din 2017, am început să facem proiectul. A fost implicată o echipă destul de mare de specialiști, începând de la partea de arhitectură, de infrastructură, specialiști care au cunoștințe în domeniul depozitării și condiționării cerealelor. În 2018 am câștigat proiectul, iar în 2019, din data de 2 februarie până în ziua de astăzi am reușit să finalizăm proiectul, investiția fiind astăzi funcțională”, a sintetizat Kosa Gyula etapele realizării proiectului.

Realizarea acestei investiții răspunde mai multor nevoi: depozitarea cerealelor care sunt produse în fermă și prelucrarea semințelor. Astfel, ca producător de semințe, firma Kodagro poate să prelucreze, să condiționeze și să comercializeze semințele realizate. De asemenea, prin realizarea acestei investiții, Kodagro rezolvă problema depozitării cerealelor și pentru alți producători agricoli, chiar din mai multe județe, Seuca fiind aproape de județele Alba și Sibiu.

Potrivit proiectului, într-un an, rulajul va fi de 12.000 de tone prin cele șase celule de depozitare, din care aproape jumătate din capacitate va fi asigurată de pe cele 1.300 de hectare lucrate de Kodagro. Producția va fi depozitată în funcție de anumite criterii de calitate, și anume cereale pentru panificație, grâu furajer, sămânță de diferite soiuri etc.

Pentru a fi stabilită calitatea, compania a investit 150 de mii de lei în afara proiectului într-un mini laborator. Astfel, după ce producția care urmează să fie depozitată trece de cântarul de 60 de tone instalat la intrarea pe poarta companiei, urmează proba de calitate în sala de recepție. Acolo a fost montat un analizor de cereale, care indică pe un bon inclusiv calitatea probelor de cereale analizate.

Investiția permite o gestionare eficientă a producției

Dr. ing. Gheorghe Boțoman, consilier tehnic al DAFCOCHIM, prezent la turul în premieră a apreciat noua investiție, una remarcabilă pentru centrul Transilvaniei, după cum a amintit, completând că aceasta este “un simbol și o necesitate atât pentru ferma Kodagro cât și pentru grupul DAFCOCHIM”.

De asemenea, consilierul tehnic al DAFCOCHIM ne-a mai declarat că: “Prin această investiție se poate gestiona foarte eficient, cu un an înainte, ce soiuri cultivăm, câte hectare se pot cultiva cu un anumit soi a cărui destinație să fie panificația. Eu văd într-un viitor nu foarte îndepărtat ca în fiecare celulă să fie un anumit soi sau anumite grupe de soiuri, cu indici de panificație similari sau foarte apropiați, astfel încât atunci când se face un contract cu un mare consumator de cereale, acesta să fie sigur că de acolo va obține o făină de cea mai bună calitate pentru panificație, iar undeva într-un colț va scrie producător grâu: Kodagro”.

Tur al investiției

Responsabilul de proiect, Kosa Alpár, directorul general al Kodagro și asociat al companiei, ne-a prezentat investiția propriu-zisă. Fluxul tehnologic începe de la groapa de preluare, capacitatea de transport pe tot fluxul fiind de 60 de tone/h.

Cerealele ajung din groapa de preluare în groapa elevatoare, de unde sunt distribuite către uscător, trior sau direct în silozuri. Toate procesele din fluxul tehnologic sunt realizate prin acționare automatizată din panoul de comandă.

“Ideal este ca prima dată cerealele să intre la precurățare, adică aerare, prin cicloanele de lângă trior, apoi trec în uscător, iar din uscător, prin groapa elevatoare, se direcționează către silozuri”, ne explică Kosa Alpár.

În uscătorul cu flux continuu, pe gaz, capacitatea de uscare este de 17,5 t/h, la 10 procente umiditate, iar cea a triorului este la fel, de 17,5 tone/h. Sub trior sunt două compartimente, într-unul ajung reziduurile pentru furajare, iar în celălalt – grâul de al doilea.

Înconjurăm apoi și cele șase celule de depozitare, patru de 1.300 de tone pentru depozitarea cerealelor și două de 500 tone, gândite în principiu pentru depozitarea semințelor. “Cele de 500 de tone sunt conice, pe picioare de susținere, iar cele de 1.300 sunt cu fundul plat, pe fundație de beton”, le descrie succint ghidul nostru. În silozuri intră marfa uscată, însă chiar și așa silozurile dispun fiecare de câte o gaură de aerisire.

După depozitare, ultima etapa va fi încărcarea, iar procesul este realizat tot prin groapa elevatoare.

Ziua Grâului, în alt format

În spatele silozului se întind loturile demonstrative de cereale pe care le-am fi vizitat anul acesta la tradiționala Zi a Grâului. În avanpremieră am dat un tur și pe acolo.

“În spatele silozurilor sunt loturi demo, pe care DAFCOCHIM le dezvoltă de câțiva ani de zile în parteneriat cu cei mai mari furnizori de inputuri pentru agricultură din România, Europa și chiar din lume. Avem, astfel, cea mai performantă genetică existentă în România și în Europa, iar fermierii vin, văd, ating și trag concluzii.

De acolo este sursa de cereale care va trebui să umple silozurile. Vorbind despre cereale sunt două aspecte cruciale: cantitate și calitate. Vrem să venim în perioada următoare în întâmpinarea fermierilor pentru că nu trebuie să obținem doar 7-8 tone la hectar, trebuie să obținem și calitate. Calitate înseamnă proteină, greutate hectolitrica, masa a 1000 de boabe, umiditate la parametrii superiori ai potentialului genetic al fiecarui soi cultivat, iar producția să fie sănătoasă, să nu aibă fusarium, să fie atinși toți indicii de panificație la modul cât se poate de optim”, ne-a declarat dr. ing. Gheorghe Boțoman, care ne-a asigurat că Ziua Grâului va avea loc și anul acesta, doar că în alt format.

“Anul acesta este mai delicat, probabil vom face o prezentare în mass-media, filmulețe, fotografii și prezentări în Powerpoint”, a completat acesta.

de Ligia VORO