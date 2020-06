Protest în curtea Salubriserv

Share



Aproximativ 400 de angajaţi ai companiei de salubritate din Târgu Mureş, SC Salubriserv SA, au protestat, marţi, în curtea societăţii, arătând că sunt pe punctul de a-şi pierde locurile de muncă, întrucât contractul cu municipalitatea a expirat, iar serviciul a fost delegat altei societăţi, pe o perioadă de tranzit până la reluarea licitaţiei în cadrul proiectului judeţean de management al deşeurilor.

Protestatarii susţin că au rămas pe drumuri de pe o zi pe alta, că mulţi sunt întreţinători de familie şi că acesta era singurul lor venit, însă reprezentanţii municipalităţii le-au transmis că mulţi dintre ei vor fi angajaţi la noua societate de salubritate cu care s-a semnat contractul.

Acţiunea angajaţilor vine după ce, în urmă cu o zi, SC Salubriserv SA, aflată în insolvenţă, a anunţat autorităţile locale şi judeţene că, întrucât contractul cu Primăria Târgu Mureş a expirat, societatea nu va mai ridica gunoiul de pe raza municipiului.

“În urmă cu o zi, SC Salubiserv SA a anunţat că, întrucât contractul nu a fost prelungit, societatea nu va mai ridica gunoiul din Târgu Mureş. Am rămas fără bază legală, din păcate nu s-a găsit nicio soluţie pentru a asigura continuitatea. Nu am fost invitaţi nici la negocierile care se poartă acum (…) Deocamdată unii angajaţi au concedii neefectuate, pot să şi le ia şi poate până atunci se va găsi o soluţie pentru a se asigura continuitatea acestui serviciu. Din păcate, nu s-a găsit nicio soluţie pentru redresarea societăţii (aflată în insolvenţă, n.r.) şi aşteptăm să se mai achite din datoriile vechi. Avem undeva la 430 de angajaţi, să sperăm că vor rămâne toţi. În localităţile limitrofe se va desfăşura activitatea în continuare, iar la Târgu Mureş până ieri serviciul a fost prestat conform contractului”, a declarat administratorul judiciar al Salubriserv, Dan-Ioan Ciubucă.

Acesta a spus că a solicitat încă de anul trecut găsirea unei soluţii pentru asigurarea continuităţii serviciului în Târgu Mureş, dar că nu i s-a răspuns la adresele înaintate.

“Începând cu data de 11 noiembrie 2019, având în vedere că în 15 ianuarie 2020 înceta acest contract, am căutat găsirea unei soluţii să asigurăm continuitatea acestui serviciu. Nu ni s-a răspuns la această adresă, de fapt debitoarei nu i s-a răspuns, astfel am mai trimis o solicitare în ianuarie sau februarie, tocmai pentru a reveni asupra adresei iniţiale, de a găsi soluţii pentru continuitatea acestui serviciu. S-a prelungit în mod legal cu 90 de zile după expirare, ulterior a intervenit criza COVID-19 şi a rămas să se prelungească până în data de 15 iunie. Ulterior acestei date, având contractul expirat, serviciul nu poate fi prelungit”, a precizat Ciubucă.

Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea, a arătat că o parte a angajaţilor de la Salubriserv vor fi preluaţi de societatea care va asigura salubritatea în oraş în această perioadă de tranzit, până la finalizarea licitaţiei în cadrul proiectului “Sistemul de management integrat al deşeurilor solide din judeţul Mureş”.

Edilul a spus că situaţia de faţă este cauzată de eşecul licitaţiilor organizate de Consiliul Judeţean Mureş pentru colectarea şi transportul deşeurilor din Zona 2, care cuprinde municipiul Târgu Mureş, oraşul Miercurea Nirajului şi 16 comune, întrucât la precedenta licitaţie niciuna dintre ofertele depuse nu a fost conformă.

“Din păcate, apare o practică în România şi eu sunt împotriva practicii, dezordinii, a isteriilor. Oamenilor li s-a spus foarte clar ce înseamnă acest contract şi să nu îşi facă nicio problemă că, dacă sunt serioşi şi le place munca, să nu îi doară capul de angajamentele pe care le vor avea. (…) Consilierul meu, Claudiu Maior, a fost acolo şi lucrurile sunt tranşate definitiv şi pentru totdeauna. După atâta amar de întârzieri şi rămâneri în urmă, datorate altor instituţii, în sfârşit s-a semnat contractul de salubritate şi le urez succes. Oricum, exigenţele noastre sunt bine cunoscute de ei şi mă aştept ca lucrurile să meargă mai bine decât au mers până acum”, a arătat Dorin Florea.

Noua societate de salubritate, cu care s-a semnat contractul tranzitoriu, a început, de marţi, să ridice gunoiul din municipiul Târgu Mureş.

(www.agerpres.ro)