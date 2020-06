Interviuri cu șefii de promoție din Mureș. Faluvegi Blanka Emoke, absolventa de 10 din Reghin

Share



La nivelul județului Mureș, 34 de absolvenți ai clasei a XII-a au obținut titlul de șefi de promoție. În interviul următor, vă propunem să faceți cunoștință cu Faluvegi Blanka Emoke, absolventă cu media 10 în cei patru ani de studiu la Liceul Tehnologic ”Petru Maior” din Reghin, în cadrul profilului real științe ale naturii, secția limba maghiară.

Reporter: Te rog să te descrii în câteva cuvinte.

Faluvegi Blanka Emoke: Sunt o fire ambițioasă și mă străduiesc să privesc partea frumoasă a vieții.

Rep.: De ce ai ales profilul științele naturii?

F.B.E.: Am ales să studiez la profilul științe ale naturii deoarece întotdeauna am iubit biologia și chimia, aceste materii le studiam cu plăcere.

Rep.: Care crezi că este cheia succesului școlar?

F.B.E.: Cheia succesului meu stă în efortul depus în învățat începând încă din clasa I-a. Niciodată nu mă consideram o persoană perfectă, însă întotdeauna am încercat să fiu cea mai bună versiune a mea. Am învățat constant și datorită perseverenței am excelat.

Rep.: Cum ai reușit să găsești echilibrul dintre școală și viața extrașcolară?

F.B.E.: Pentru mine școala a reprezentat mereu o prioritate, iar acest lucru a însemnat să fac anumite sacrificii, renunțând la anumite ”plăceri trecătoare”. Acest lucru nu înseamnă că nu am avut timp liber și o viață socială, ci dimpotrivă. Pe parcursul anilor am învățat cum să îmi organizez timpul mai eficient, care m-a ajutat foarte mult în realizarea echilibrului dintre școală și viață extrașcolară.

Rep.: Ce sfat le-ai da următoarelor generații de elevi care vor studia în cadrul clasei a XII-a?

F.B.E.: Bucurați-vă de fiecare clipă petrecută cu colegii și cu profesorii, deoarece niciodată nu știți ce vă aduce viitorul. Anii petrecuți în liceu nu se uită niciodată!

Rep.: Ce implică planurile tale de viitor?

F.B.E.: Întotdeauna am învățat pentru mine ca să îmi îmbogățesc cunoștințele. Pe lângă acest lucru fiecare notă mare pentru mine a însemnat un semn de apreciere pentru efortul depus.

Rep.: Ce implică procesul de a ajunge la nota 10?

F.B.E.: Pentru a lua o notă mare este important să fii atent în timpul orei. Astfel, când ajungi acasă va fi mai ușor să înveți lecția respectivă. Materiile reale necesită mai mult timp și foarte multă exersare. Deseori mi-am ajutat colegii la învățat, și le-am explicat lecții și exerciții. Acest lucru mi-a fost de folos și mie.

Rep.: Care este cel mai important principiu care te-a consolidat în procesul de a ajunge la această performanță școlară?

F.B.E.: Răbdarea și ambiția au fost acele aspecte care m-au ajutat cel mai mult și datorită lor niciodată nu am renunțat.

A consemnat Bianca SĂLĂGEAN