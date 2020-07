Tibi și Alin Ușeriu, Principele Nicolae, oaspeți speciali la predarea bornelor „Via Transilvanica” pe Valea Gurghiuluiu

Share



Proiectul „Via Transilvanica” și-a derulat în cursul zilei de marți, 7 iulie, o etapă importantă la nivelul județului Mureș, prin predarea celor 94 de borne către comunele Brâncovenești, Ideciu de Jos, Gurghiu, Hodac, Ibănești, Chiheru de Jos, Eremitu și Sovata. „De la stânca de andezit și până la piatra care devine bornă kilometrică este un drum lung și un efort pe măsură. Ea trebuie tăiată cu mare atenție și manipulată conform greutății ei. În următorul pas, piatra este șlefuită și sablată, iar apoi îsi primește personalitatea prin sculptura individualizată care îi spune povestea. Toate etapele construcției acestui traseu sunt importante și implicit, bornele devin un soi de vestitori ai progresului nostru. Ajungem la un moment foarte emoționant pentru noi atunci când ele pleacă din campusul Tășuleasa, sunt predate primarilor din comunitățile prin care trece drumul nostru, iar ei împreuna cu ajutoarele lor fac eforturi mari pentru ca ele să fie montate. Ne despărțim cu greu de ele tocmai pentru că le încărcăm de toată pasiunea și emoția de care suntem în stare. Nostalgia plecării lor din campusul Tășu este acoperită doar de bucuria că ele vor sta de strajă, speram noi, sute de ani de acum încolo, pe acest drum al nostru tuturor. Predarea lor în comunitățile unde urmează să își facă datoria de a călăzui viitorii drumeți o vedem ca simbolul legăturii dintre toți cei care au facut posibil ca acest proiect să poată fi visat și cei care vor trece pe acest drum sau vor beneficia de pe urma lui. Sunt pietrele de hotar ale drumului care unește”, au precizat pe pagina lor de Facebook reprezentanții Tășuleasa Social, inițiatorii proiectului „Via Transilvanica”.

Oaspeți de seamă

Nu au lipsit oaspeți de seamă, printre care frații Alin și Tibi Ușeriu și Principele Nicolae al Romaniei, ambasador al proiectului Via Transilvanica, primiți cu căldură de cei de pe Valea Giurghiului, printre care și primarul comunei Ibănești, Dan Vasile Dumitru. „Astăzi (07.07.2020) au ajuns în Ibănești cele 19 borne din andezit care vor fi montate pe traseul Via Transilvanica din comuna noastră. Au fost aduse de Alin Ușeriu, președintele Asociației Tășuleasa Social, ultramaratonistul Tibi Ușeriu, care anul acesta a încheiat o cursă de 500 de km la Cercul Polar, și de prințul Nicolae al României, ambasador Via Transilvanica. Bornele au sigla Via Transilvanica („T”) și fiecare dintre ele are propria ei sculptură, diferită de celelalte .Următorul pas este montarea acestora pe teritoriul comunei, la fiecare kilometru al traseului.”, a postat pe Facebook primarul Dan Vasile Dumitru.

În vizită la Mirdatod Ibănești

Oaspeții au fost primiți cu căldură și de reprezentanții Mirdatod Ibănești, prilej ca aceștia să guste pe viu din bunătățurile zonei. „Ne-am bucurat să-i putem pofti la masa noastră pe Principele Nicolae și pe frații Alin și Tibi Ușeriu. Oameni dragi, oameni frumoși, oameni cu proiecte mari pentru comunitate. Via Transilvanica, drumul ce leagă Bucovina de Dunăre, la Drobeta, nu mai este doar un vis, devine realitate. Peste 1000 de kilometri de muncă, de piedici, de victorii. A fost o întâlnire, prima, însă vor mai fi și altele. Pentru că noi credem în puterea oamenilor de a transforma visele în realitate”, au precizat reprezentanții Mirdatod Ibănești.

Lungimea totală a traseului Via Transilvanica în județul Mureș însumează 150 de kilometri, 15 UAT-uri(Brâncovenești, Ideciu de Jos, Solovăstru, Gurghiu, Hodac, Ibănești, Chiheru de Jos, Eremitu, Sovata, Vânători, Saschiz, Apold, Albești, Sighișoara și Daneș), 27 de localități și 152 borne de andezit.

Sursă foto: Facebook (Tășuleasa Social, Dan Vasile Dumitru, Mirdatod Ibănești)