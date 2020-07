Bornele Via Transilvanica poposesc domol și la Saschiz

Share



Aflat joi, 9 iulie, cu treabă în zona Sighișoara am aflat cu plăcută surprindere de venirea în zonă a unor personalități foarte dragi mie, ultramaratonistul de renume mondial Tibi Ușeriu și de cel mai de treabă și simpatic prinț pe care îl cunosc (singurul de fapt) Alteța Sa, Nicolae de România. Prin proiectul de suflet al Tășuleasca Social, Via Transilvanica, cei doi promotori doresc să facă primul traseu turistic care va lega Nordul de Sudul Transilvaniei, prin construirea de borne simbolice în localitățile de pe traseu.

În județul Mureș, ultimele borne au fost redate în Daneș, Sighișoara, Apold, Albești, Vînători și Saschiz, reveninind în sarcina primăriilor montarea în locurile bine stabilite pe treaseu. Bornele, la fel ca si pietrele istorice de hotar, urmează să își facă datoria de a călăuzi viitorii drumeți. Le vedem ca simbolul legăturii dintre toți cei care au facut posibil ca acest proiect să poată fi visat și cei care vor trece pe acest drum sau vor beneficia de pe urma lui.

Totul pe natural, fără panglici și fanfare de primire

La Saschiz, autoritățile locale se pregăteau pentru venirea TIR-ului cu borne pentru a fi descărcate. Obișnuiți cu capetele încoronate ale Europei, care în ultima vreme le tot calcă pragul, cei de la Saschiz nu păreau prea impresionați de venirea unui prinț și a celui mai cunoscut ultramaratonist al lumii. Doar când au ajuns cei de la Tășuleasca Social parcă lucrurile s-au activat, imediat s-a găsit un buldoescavator pentru descărcarea bornelor (cânteresc cateva tone) și câteva ajutoare locale. Nu prea a fost nevoie de ele, Tibi Ușeriu și Nicolae de Romania și-au suflecat mâinile și s/au pus imediat pe treabă. S-a văzut imediat experiența ultimilor ani de voluntariat și de zecile de descărcări în toată țara. Bornele de la Saschiz s-au așezat parcă singure, cumințele, în locația stabilită de primarul Ovidiu Șoaită. După descarcare, cele două ”vedete” naționale s-au fotografiat cu cei prezenți și au dat autografe. Doar nu în fiecare zi ai la ușa casei astfel de personalități. Cel mai bine a descris situația o fostă colegă de-a noastră, care se ocupă acum de GAL Dealurile Târnavelor, care are sediul în Saschiz. ”Noi am stat la umbră în timp ce un prinț si un ultramaratonist descărcau borne pentru Via Transilvanica în centrul Saschizului. No așa ceva…”, a postat pe o pagină de socializare Florentina Călugar, de la GAL Dealurile Târnavelor. Bineînțeles, toată lumea a fost extrem de apreciativă la adresa echipei de voluntari, fără de care proiectul nu s-ar fi concretizat.

Via Transivanica, motorul turistic al Transilvaniei

„De la stânca de andezit și până la piatra care devine bornă kilometrică este un drum lung și un efort pe măsură. Ea trebuie tăiată cu mare atenție și manipulată conform greutății ei. În următorul pas, piatra este șlefuită și sablată, iar apoi îsi primește personalitatea prin sculptura individualizată care îi spune povestea. Toate etapele construcției acestui traseu sunt importante și implicit, bornele devin un soi de vestitori ai progresului nostru. Ajungem la un moment foarte emoționant pentru noi atunci când ele pleacă din campusul Tășuleasa, sunt predate primarilor din comunitățile prin care trece drumul nostru, iar ei împreuna cu ajutoarele lor fac eforturi mari pentru ca ele să fie montate. Ne despărțim cu greu de ele tocmai pentru că le încărcăm de toată pasiunea și emoția de care suntem în stare. Nostalgia plecării lor din campusul Tășu este acoperită doar de bucuria că ele vor sta de strajă, speram noi, sute de ani de acum încolo, pe acest drum al nostru tuturor. Predarea lor în comunitățile unde urmează să își facă datoria de a călăzui viitorii drumeți o vedem ca simbolul legăturii dintre toți cei care au facut posibil ca acest proiect să poată fi visat și cei care vor trece pe acest drum sau vor beneficia de pe urma lui. Sunt pietrele de hotar ale drumului care unește”, au precizat pe pagina lor de Facebook reprezentanții Tășuleasa Social, inițiatorii proiectului „Via Transilvanica”.

Lansarea tronsonului din județul Mureș va fi făcută în 29 iulie, la Sovata în cadrul unui eveniment festiv.

”Salutări de pe Terra Saxonum. Suntem la capătul a 3 zile intense, dar foarte frumoase. Ne apropiem vertiginos de finalizarea unor mari etape ale proiectului și credem că este momentul potrivit să împărtășim cu dumneavoastră două date foarte importante pentru noi. Tronsonul Mureș va fi lansat pe data de 29 iulie la Sovata, iar tronsonul Harghita pe data de 30 iulie la Dârjiu. Totuși, până atunci mai este foarte mult de lucru și sperăm să nu fim nevoiți să amânăm din cauza situației epidemiologice. Anul trecut în Terra Saxonum am reușit să facem doar 28 de kilometri în județul Brașov, iar acum, cu ajutorul celor de la Colinele Transilvaniei, am reușit să completăm traseul și în sudul județului Mureș. Ultimele borne au fost predate în Daneș, Sighișoara, Apold, Albești, Vînători și Saschiz. Avem și promisiunea fermă că vor fi montate cât de repede pe traseu pentru a-și îndeplini rolul. Este, de altfel, și un moment foarte potrivit pentru a le mulțumi din nou sponsorilor și partenerilor noștri: Raiffeisen Bank ca partener strategic, diasporei americane, în special celei din Chicago prin Romanian United Fund și celor de la Mureș Runners, fără de care nu ar fi fost posibilă realizarea celor 284 de kilometri. Nu în ultimul rând, vă mulțumim și dumneavoastră, celor care prin donațiile nesperate ne-ați ajutat să ducem la capăt misiunea. Rămâneți aproape, Via Transilvanica merge mai departe!”, au declarat pe rețelele de socializare cei de la Via Transilvanica.

”În ultimele zile am străbătut județele Harghita și Mureș împreună cu echipa Via Transilvanica, unde am predat bornele ce urmează a fi amplasate de către autorităritățile locale până la lansarea celor două tronsoane de la sfârșitul lunii iulie. Pe 29 iulie sărbătorim inaugurarea traseului Via Transilvanica din județul Mureș la Sovata și pe 30 iulie județul Harghita la Dârjiu. Ne vedem acolo pentru drumul care ne unește!”, a postat pe pagina s-a oficială prințul Nicolae al României.

Cu alte cuvinte, județul Mureș are un traseu turistic prin bornele Via Transilvanica, pe care puteți să îl urmăriți și pe site-ul oficial al proiectului https://www.viatransilvanica.com și mai ales care vă așteaptă să îl vizitați și să îl apreciați la adevărata lui valoare.

De Ionel Albu