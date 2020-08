Târgu Mureș: Activități interactive de Ziua Mondială împotriva Traficului de Persoane

Share



Echipa Centrului Regional Târgu Mureş al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane a celebrat, recent, în data de 30 iulie, prin intermediul unor activități, Ziua Mondială Împotriva Traficului de Persoane. Aceasta a fost instituită în anul 2013 de către Adunarea Generală a ONU având drept scop creşterea gradului de conştientizare a situaţaiei victimelor traficului de persoane şi de a promova protecţia drepturilor acestora.

Informarea, esențială

Potrivit informațiilor furnizate de comisar șef de poliție Cristina Gabriela Zaharia, coordonator al Centrului Regional Târgu Mureş al Agenţiei Naţionale împotriva Traficului de Persoane, dezvoltarea cu rapiditate a noilor tehnologii şi în special permisibilitatea acestora spre reţelele sociale a facilitat şi a făcut mai greu vizibil procesul de recrutare a victimelor, iar unele condiţii sociale precum sărăcia au contribuit la accentuarea dorinţei unui trai mai bun prin alegeri nesigure sau chiar riscante.

”După cum se ştie, traficul de persoane este un fenomen global şi cu consecinţe grave care afectează individul sub toate formele. Mizând pe buna credinţă a oamenilor şi folosind metode psihologice de convingere, traficanţii înşeală femei, bărbaţi, copii din toate colţurile lumii şi îi forţează să intre în situaţii prin care, ulterior, sunt exploataţi. Din acest motiv şi având în vedere vulnerabilitatea unor categorii de persoane la acest fenomen, preocuparea specialiştilor Centrului Regional Târgu Mureş este de a informa în permanenţă asupra modalitatilor de racolare, a formelor de exploatare şi a măsurilor ce trebuie luate înainte de a se ajunge în situaţia de trafic pe care multe victime nu o conştientizează decât în momentul în care nu mai pot cere ajutor”, a precizat comisar șef de poliție Cristina Gabriela Zaharia.

Activități în trei locații

Cu prilejul Zilei Mondiale împotriva Traficului de Persoane, echipa Centrului Regional Târgu Mureș al Agenției Naționale împotriva traficului de Persoane, alături de parteneri instituţionali, a ales să fie în mijlocul locuitorilor municipiului Târgu Mureș pentru a avea un dialog direct pe tema prevenirii traficului de persoane în trei locaţii frecventate de public numeros, respectiv Complexul de Agrement și Sport ”Weekend”, Cetatea Medievală şi Platoul Corneşti.

”Împreună cu poliţişti ai Compartimentului de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureş şi ai Direcţiei Poliţia Locală Târgu Mureş am discutat şi distribuit pliante realizate de Agenţia Naţională împotriva Traficului de Persoane celor care erau în aceste spaţii pentru petrecerea timpului liber, cu respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii noului coronavirus. Am întâlnit atât copii mici, tineri, dar şi bunici şi părinţi dornici să afle cât mai multe despre acest subiect şi despre cum să-i ferească pe cei dragi de posibilitatea de a fi traficaţi. Ne-au bucurat cuvintele de mulţumire pentru sfaturile noastre şi încurajările pentru continuarea unor astfel de acţiuni, cetăţenii simţind că se află în siguranţă atunci când sunt mai informaţi. Am profitat de faptul că majoritatea tinerilor sunt în vacanţă şi am abordat şi subiectul măsurilor minime care trebuie respectate pentru ca fiecare să se simtă în siguranţă şi să cunoască insituţiile specializate care îi sprijină şi îi ajută în situaţii de criză”, a subliniat comisar șef de poliție Cristina Gabriela Zaharia.

Alex TOTH