Péter Ferenc (UDMR), candidatură pentru un nou mandat la conducerea Consiliului Județean Mureș

UDMR Mureș a depus luni, 17 august, lista de candidați pentru Consiliul Județean și pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș la Biroul Electoral Județean Mureș.

„Alături de colegii cu experiență, care au lucrat și în actualul mandat, avem colegi noi în echipă, cum ar fi reprezentanții organizației de tineret și mai multe doamne care vor consolida echipa noastră. Toți sunt oameni pregătiți, cu care putem continua munca începută și cu care vom reuși să implementăm planurile pregătite ”, a declarat Péter Ferenc, președintele organizației UDMR Mureș, după înregistrarea candidaților.

„Am încheiat cel mai de succes mandat din ultimele decenii în ceea ce privește proiectele de infrastructură și sumele alocate pentru dezvoltare. Am finalizat investiții majore pe care le-am început mai devreme, tot sub conducerea UDMR, cum ar fi depozitul de deșeuri și complexul Transilvania Motor Ring. Am asfaltat peste 300 de kilometri de drumuri județene, am salvat de la închidere și am dezvoltat Aeroportul Târgu Mureș, am lansat o serie de investiții noi, punând județul Mureș pe o traiectorie de dezvoltare ascendentă”, a subliniat Ferenc Péter, candidat din partea UDMR la funcția de președinte al Consiliului Județean Mureș, care a depus documentația candidaților fiind însoțit de viitoarea echipa de consilieri județeni și de Vincze Lóránt, europarlamentar UDMR.

Primii 20 de candidați pe lista consilierilor județeni ai UDMR Mureș sunt: Péter Ferenc, Kovács Mihály Levente, Kolcsár Anquetil-Károly, Szabó Árpád, Aszalos Gavril,Szász Izolda, Tatár Béla, Kupás János, Bartha Mihály, Birtalan István-Balázs, Szabó Albert, Ilyés Lóránd, Szigyártó Zsombor-István, Kedei Pál-Előd, Kozma Mónika, Zelariu Petru, Pokorny Vasile-Ștefan, Kocsis Csaba, Paizs Tibor și Szentgyőrgyi Anna.

„Am depus astăzi lista candidaților județeni cu 17.382 de semnături, iar numărul mare de semnături colectate în doar câteva zile, arată că mulți oameni susțin echipa UDMR. Mulțumim tuturor cetățenilor din județul Mureș care au sprijinit lista noastră de candidați. Trebuie să mergem mai departe în dezvoltarea județului nostru și să protejăm regiunea de politica distructivă a primarului din Târgu Mureș care, de 5 mandate, a stat în calea dezvoltării Târgu Mureșului. Prin urmare, cerem tuturor să sprijine lista candidaților UDMR la alegerile din 27 septembrie și vă rugăm să îl sprijiniți pe Soós Zoltán pentru funcția de primar al Municipiului Târgu Mureș”, a declarat Kovács Mihály Levente, președinte executiv al UDMR Mureș.

