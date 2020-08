Elita României, alături de Theodora Benedek

Share



Luni, 17 august, a avut loc evenimentul de lansare a programului candidatului PNL la funcția de primar al municipiului Târgu Mureș.

Theodora Benedek spune că este “primul program din istoria postdecembristă a Târgu Mureșului, bazat pe INDICATORI și PE SURSE DE FINANȚARE. În acest program spun exact ce putem face și mai ales precizăm de unde vin banii”.

Programul “Târgu Mureș, oraș european. Orașul conectat. Orașul puternic. Orașul Oamenilor” a fost prezentat public în cadrul unui eveniment transmis în direct pe Facebook/TheodoraBenedek.

În cadrul evenimentului, un mesaj deosbit de important a venit din partea primarului municipiului Cluj Napoca, Emil Boc: “Clujul și Târgu Mureșul sunt două orașe de referință în Transilvania, două orașe care au foarte multe lucruri în comun. Numai dacă ne gândim la dimensiunea universitară, vedem că aceste două orașe au avut și vor avea un viitor comun. Eu sunt convins că vor avea și un viitor politic comun începând din această toamnă, pentru că mă bucur extrem de mult că Partidul Național Liberal merge pe mâna doamnei professor Theodora Benedek. Este omul potrivit, la locul potrivit și în momentul potrivit. Este un profesionist de excepție, un cadru universitar cu recunoaștere a performanței academice în țară și în străinătate, un om care știe să atragă bani din fonduri europene de la Bruxelles, un om care unește comunitatea în care trăiește. De aceea am încredere că, împreună, vom construi un viitor politic comun, dar mai mult decât atât, vom contribui decisiv la modernizarea comunităților noastre, atât din punct de vedere administrativ, cât și din punct de vedere economic”.

La prezentarea programului de guvernare locală a Târgu Mureșului a fost prezent și unul dintre intelectualii remarcabili ai Târgu Mureșului. Profesorul universitar la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST), Cornel Sigmirean este doctor în istorie și director al Institutului de Cercetări Socio Umane “Gheorghe Șincai” al Academiei Române.

„Mă bucur să fiu la un eveniment important, salutând-o, în primul rând, pe contesa Theodora Benedek. Să nu fiți surprinși că mă adresez contesei, dar începând cu secolul al XVIII-lea, o spune un istoric, oamenii s-au înnobilat prin merite, prin știință, prin cercetare, prin lucruri mărețe făcute pentru societate. Iar doamna Benedek este o reprezentantă a elitei Târgu Mureșului, a știiței medicale din acest oraș, iar acum este momentul domniei sale. Este anul Benedek. Theodora Benedek este figura care poate deveni providențială pentru acest oraș. Prin voința noastră poate deveni providențială. Are toate atuurile, pentru că doamna profesor Theodora Benedek este o persoanalitate puternică. Doamna Theodora Benedek are un program strălucit. Domnia sa se bazează pe o tradiție și este foarte important acest lucru, pentru că fiecare trebuie să avem ceva în spate. Tot ca istoric vă pot spune că doamna Benedek vine dintr-o familie crescută în spiritul transilvan românesc, cu origini prin mamă în Banat, unde, nu exagerez, vine dintr-o familie nobiliară. Este o reprezentantă a spiritului transilvan și acest lucru este foarte important pentru că doar prin spiritul transilvan putem să înțelegem ce înseamnă realitățile interetnice. Și doamna le știe. Are și experiența familiei în acest sens, și fie doar prin această experiență ea câștigă încrederea noastră. Are capacitatea de a dezvolta acea terapie prin care se pune punct unei anumite istorii a acestui oraș, o istorie traumatizantă, și tțrgumureșenii pot să vadă altfel viitorul, concentrându-se pe ceea ce înseamnă progresul și bunăstarea. Și aici cred că doamna Benedek are toate atuurile prin programul domniei sale, prin capacitatea de a crea proiecte.

Târgu Mureșul, nu o spunem noi, este poate cel mai frumos oraș din România, dar el poate deveni și cel mai bogat oraș din România, prin proiectele pe care doamna Benedek le are la îndemână, prin capacitatea domniei sale poate să facă acest lucru, pentru că prin prosperitatea orașului vom prospera și fiecare dintre noi. De altfel, unul din curentele care a făcut carieră în liberalismul mondial se numește ”liberalismul bunăstării generale”. Așa se numește și eu identific în doamna Benedek persoana capabilă să dea conținut acestui liberalism aici, la Târgu Mureș, spre binele nostru, spre binefacerea noastră, inclusiv a oamenilor de știință și a cercetătorilor. Sunt convins că altfel va arăta orașul. Are minte suficientă, experiență, are bunătatea care conferă calitate oricărui demers și are o echipă liberală minunată, prieteni frumoși și o familie extraordinară. Doamna Benedek, Excelența Voastră, să aveți parte de cât mai multe mandate, spre bucuria noastră! Sărut mâna!”

Este un om drag Mureșului, la fel și cum domnia sa iubește Mureșul. I s-a propus de două ori să fie prim ministrul României, dar a refuzat. Pentru că se simte mai bine între prietenii săi, fie că se numesc Ion Țiriac, Ilie Năstase, Simona Halep sau Theodora Benedek. La eveniment a fost prezent și Alteța Sa, Prințul Dimitrie Sturdza.

“Vreau să vă spun că Partidul Național Liberal a avut vreo 7 prim-miniștri, iar din aceștia 5 au fost din familia mea. Începând cu Dimitrie Sturdza, care a fost de 4 ori prim ministru, iar apoi toți Brătienii care toți sunt din familia noastră și sunt foarte mândru că am fost în Partidul Național Liberal.

Se poate! Uite că se poate! S-a dus domnul Klaus Johannis la Bruxelles și a primit 85 de miliarde de euro dintr-un buget de 800 de miliarde. Asta vrea să însemne cam 10% și țineți minte că sunt 27 de țări în Europa. Am primit mai mult decât ceea ce ni se cuvenea, pentru că oamenii au avut încredere în el și în politica lui. Uite că se poate și eu cred că se poate dacă doamna profesor devine primar aici, la Târgu Mureș. Să înceapă cu primar și pe urmă ministrul Sănătății și poate că o dată președinte!

Și doamna Benedek este foarte bine conectată la Bruxelles, a primit foarte mulți bani deja pentru proiecte, dar sunt absolut sigur că dacă va deveni primar va primi și mai mulți bani!

Eu sunt crescut în Elveția și nu există să ajung mai târziu nici măcar cu 5 minute, dar astăzi am ajuns cu 20 de minute întârziere din cauza unui accident de pe soșea și asta pentru că ne lipsește centura ocolitoare a orașului. Sunt convins că împreună cu doamna Benedek primar, această centură și multe alte proiecte de infrastructură se vor face la o viteză mai mare decât până acum.

Avem nevoie să nu mai fim într-un colț ascuns din România. Dacă suntem în mijlocul României, trebuie să avem și trenuri mai bune către București, și înspre Budapesta avem nevoie de autostrada care ne leagă de domnul Boc. Sunt un mare admirator al domnului Boc pentru că, în 2008, când a fost prim ministru, el ne-a salvat. Nu am fost în situația Portugaliei sau în situația Greciei. A fost un prim-ministru extraordinar în timpuri foarte foarte grele.

Iată că suntem iarăși în timpuri foarte grele și Partidul Național Liberal trebuie să scoată căruța din noroi. Eu sunt convins că doamna Benedek va fi un primar extraordinar și doar pentru simplul fapt că va uni românii care vorbesc maghiară, cu românii care vorbesc română.

Vin aceste alegeri și sunt foarte, foarte importante. Vor fi alegeri pentru primar și Consiliul Local. Și din păcate, în România în ultimii 30 ani foarte mult s-a votat partidul. Nu mai trebuie să votăm doar partidul, trebuie să îi votăm pe cei care fac ceva și nu cei care promit că o sa facă ceva. Trebuie să îi votăm pe cei care au făcut deja ceva. Oameni care vor binele tuturor! Vin dintr-o țară foarte bine organizată unde toată populația s-a ridicat în același timp, nu doar bogații cum s-a întâmplat aici în România, unde lipsește o clasă de mijloc și unde foarte mulți pensionari au rămas la niște pensii foarte mici. Cred că doamna Benedek și cu domnul Orban și cu domnul Iohannis și cu prietenul nostru senator Chirteș, pot să scoată căruța din noroiul acesta unde ne-am băgat și cred că o să avem un viitor extraordinar în acest județ, care este cel mai frumos. Eu locuiesc pe valea cea mai frumoasă, Valea Gurghiului!”

Ervin Molnar, Președintele Partidului Național Liberal Târgu Mureș și director general al Administrației Naționale ”Apele Române” a precizat:

“Cred că, așa cum spunea și profesorul Sigmirean, este momentul nostru, este momentul Theodorei, este momentul Partidului Național Liberal, ca să scoatem căruța din mocirlă. Dacă vă uitați pe scena politică târgumureșeană și chiar a județului Mureș veți vedea că mai toate partidele au o problemă. Cred că singurul partid serio,s care poate da viitorul primar al municipiului Târgu Mureș este Partidul Național Liberal. Și nu numai – este timpul Partidului Național Liberal să dea și președintele Consiliului Județean Mureș. Iar pentru că astăzi vorbim de Târgu Mureș și de Primăria Municipiului Târgu Mureș trebuie să știm cu toții că un primar nu poate face mare lucru dacă nu are de partea sa și echipa din Consiliul Local, adică echipa liberală care va forma majoritatea în Consiliul Local Municipal și cred că partidul pe care îl reprezint va putea face acest lucru. Dacă ne uităm pe lista candidaților la Consiliul Local Târgu Mureș, care este deschisă de profesorul Horațiu Suciu, astăzi practic Partidul Național Liberal este un vehicul cu două propulsoare puternice, doi oameni de elită – Theodora Benedek și Horațiu Suciu! Nu cred că există o formațiune politică care poate să bată acest vehicul politic! Cred că astăzi suntem cei mai puternici, avem cel mai puternic program, cred că suntem singurii care putem într-adevăr nu să ducem Târgu Mureșul cât mai aproape de Cluj. Cred că această echipă liberală poate face acest lucru, are puterea necesară, are oamenii care știu să facă acest lucru și cred că acest lucru se va întâmpla. Dar pentru ca acest lucru să fie posibil avem nevoie de fiecare dintre dumneavoastră. Pentru că, fără votul dumneavoastră, fără votul apropiaților dumneavoastră, fără ajutorul fiecăruia dintre noi în a duce mesajul nostru și programul nostru cât mai aproape de târgumureșeni, nimic nu e posibil.”

Are 34 de ani și va fi unul dintre consilierii locali din viitorul Consiliu Local al Municipiului Târgu Mureș. Mureșeanul Horea Șarlea reprezintă județul Mureș în funcția de subsecretar de stat, în cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației.

„Încă de la începutul preluării guvernării Partidul Național Liberal a avut în vedere dezvoltarea României prin continuarea investițiilor, prin începerea unor investiții noi și cel mai important, prin deblocarea investițiilor strategice la nivel național. În primele 6 luni, în mijlocul celei mai mare crize economice de până acum, guvernul Orban a investit o sumă record, fiind cea mai mare sumă investită de un guvern al României în primele 6 luni ale unui an – 16,1 miliarde de lei. La Târgu Mureș am reușit să deblocăm proiecte la fel de importante. Toate aceste proiecte fac parte din amplul program național de investiții și relansare economică, propus pentru repornirea economiei, afectate de pandemie. Anul acesta a fost semnat, după cum știți, contractul pentru realizarea drumului de legătură Târgu Mureș – Ungheni, lucrările fiind în curs de execuție. Și la fel de important am reușit să deblocăm proiectul centurii Târgu Mureș, care este momentan în licitație pentru proiectare și execuție. Și a fel de important, am reușit să scoatem de la sertar proiectul centurii Sighișoarei, care este în avizare interministerială, urmând să fie promovată Hotărârea de Guvern pentru aprobarea investiției. În sprijinul investițiilor din România, după cum au spus și colegii mei vin aproape 80 de miliarde de euro din fonduri europene, negociate de președintele Klaus Johannis, la nivelul Consiliului European.

Ne dorim ca această echipă, profesionistă și tânără a Partidului Național Liberal să lucreze energic împreună cu viitorul primar al Târgu Mureșului, în persoana doamnei profesor doctor Theodora Benedek, care este de asemenea un om cu experiență în implementarea proiectelor prin fonduri europene. Cred că o Românie, o țară, un județ sau un municipiu, fără proiecte de dezvoltare și modernizare sunt ca un motor fără combustibil. Așadar, pentru revenirea la normalitate și repornirea urbană Târgu Mureș are nevoie de echipa Partidului Național Liberal.”

Profesorul universitar doctor Horaţiu Suciu este medic primar în chirurgie cardiovasculară și șeful Clinicii de Chirurgie Cardiovasculară din cadrul Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant din Târgu Mureș. Profesorul Suciu este Președintele Senatului Universității de Medicină, Farmacie, Știițe și Tehnologie. Horațiu Suciu deschide lista Partidului Național Liberal pentru Consiliul Local Târgu Mureș.

„Vreau să remarc ambiția, puterea și determinarea doamnei profesor Benedek de a se angaja în această luptă, care știm cu toții, va fi grea și de lungă durată și nu nepărat una frumoasă, dar ce vreau să subliniez aici este că de noi depinde să avem acel spirit de echipă care să ne permită să ne atingem obiectivele. Sunt onorat să deschid lista candidaților pentru Consiliul Local Târgu Mureș. Doresc ca în urma acestor alegeri să obținem cel mai mare număr de consilieri locali, lucru care se va constitui într-un motor esențial pentru ajutorul primarului Târgu Mureșului care, evident, ne dorim să fie Theodora! În ceea ce o privește o felicit pentru acest aveniment, pentru programul pe care îl are și doresc să o asigur de sprijinul echipei noastre și de sprijinul meu personal în a ne atinge obiectivele, pentru că cu toții vrem același lucru: o schimbare în administrația locală, o schimbare în bine pe care o așteptăm de mult timp și această schimbare să fie în folosul cetățenilor și al comunității noastre. Trebuie să ne manifestăm în așa fel încât să nu pierdem această conjunctură favorabilă. Echipa de consilieri pe care am onoarea să o deschid este o echipă performantă – e vorba de personalități în domeniile lor individuale, dar care se constituie și într-o echipă care va putea să facă schimbarea. Încă o dată succes, Theodora! Sper să fie o luptă pe care să o câștigi! Noi îți vom fi alături!”

Nicolaie Moldovan este unul dintre cei mai buni specialiști în administrație publică din România. Are peste 120 de proiecte aprobate și 40 de proiecte coordonate în calitate de manager, atrăgând astfel peste 500 de milioane de euro. Este omul care a atras milioane de euro în Alba Iulia, grație cărora fața orașului este acum una de invidiat. A fost desemnat în repetate rânduri city managerul anului în România și este absolvent al unuk MBA și este expert în cadrul Parlamentului European.

“Este o onoare pentru mine să vin din orașul care unește România și este simbol pentru unitatea României, Alba Iulia, și să întâlnesc un candidat care dorește să unească comunitatea și dorește să unească toate comunitățile Târgu Mureșului, comunitățile zonei metropolitate și comunitățile orașului. Pentru prima dată într-un efort pe care îl merită acest oraș, această regiune și oamenii care trăiesc aici. Eu aș vrea să vă spun că aveți atât de multe argumente să vă comparați cu orașe din Europa civilizată. Pentru că programul doamnei Benedek este un program care își dorește să arate României, să arate lumii internaționale că Târgu Mureșul și târgumureșenii sunt argumente de europenitate, sunt argumente de civilizație, sunt argumente de internaționalism. Am văzut o Theodora Benedek deschisă, cu fața către comunitatea orașului, cu un program profund orientat spre cartierele orașului, spre problemele oamenilor care locuiesc în special în zona de locuințe colective ale orașului, am văzut o Theodora Benedek profund orientată spre a oferi Târgu Mureșului o nouă viziune de dezvoltare economică, o viziune care i-a lipsit acestui oraș. Dar am mai văzut o Theodora Benedek profund orientată spre viziunea de dezvoltare economică a acestui oraș. Să știți că prin finanțări nerambursabile, e cât se poate de clar, poți face foarte multă treabă, treabă bună pentru comunitate și sunt puține orașe din România care să susțină în fruntea lor un om deja priceput pentru atragere de fonduri așa cum este doamna Benedek. Am văzut o Theodora Benedek profund orientată spre a oferi o viziune tinerilor din acest oraș. O viziune pentru a rămâne în acest oraș. Pentru a rămâne să studieze, pentru a rămâne să muncească aici. Pentru a rămâne să dezvolte afaceri aici. Am văzut o viziune pe care Theodora Benedek o propune târgumureșenilor în care proiectele se măsoară în indicatori de performanță și în surse de credibilitate legate de finațarea acestor obiective de performanță. Am toată convingerea că Theodora Benedek va acces la toate resursele pe care colegii din alte primării i-l pot oferi. Mă găndesc la domnul Ilie Bolojan, primarul Municipiului Oradea, candidatul la Consiliul Județean Bihor care va putea fi una din resursele extraordinare care să o ajute pe Theodora Benedek. Mircea Hava, primarul alături de care am muncit 17 ani la Alba Iulia și care în prezent este europarlamentar, un om cu o experiență extraordinară în gestionarea unui volum imens de finanțări nerambursabile atrase pentru dezvoltarea municipiului Alba Iulia. Mă gândesc la Emil Boc pe care deja l-ați văzut în susținerea către doamna Benedek. Theodora va avea, cu siguranță, acces la o rețea de oameni cu experiență, care o vor putea ajuta alături de echipa de consilieri locali, alături de echipa de la consiliul Județean și sper ca această formulă politică propusă de doamna Benedek și domnul senator Chirteș, să fie o formulă care să funcționeze atât în interesul târgumureșenilor cât și al județului Mureș, respectiv al zonei metropolitate, asta dacă doriți să aveți cât mai multe fonduri atrase în Târgu Mureș și aria urbană funcțională a acestuia.”

Luni s-a prezentat rezultatul unei munci de câteva luni, în care s-au folosit date publice, dar cele mai multe au fost obținute din consultările cu târgumureșenii și din cercetările sociologice, pe care Theodora Benedek le-a realizat în ultimul an. Sunt mii de oameni care au venit spre Theodora Benedek și au răspuns întrebăprilor ei referitoare la problemele comunității. Sunt zeci de specialiști pe care i-a coordonat și alături de care a lucrat zi și noapte, pentru a vă prezenta acum rezultatul. Programul “Târgu Mureș, oraș european. Orașul conectat. Orașul puternic. Orașul Oamenilor” a fost prezentat de viitorul primar la municipiului Târgu Mureș, Theodora Benedek, asupra căruia vom reveni zilele viitoare. Redăm mesajul candidatului PNL la funcția deprimar al municipiului Târgu Mureș:

“Candidez pentru că mi-e drag acest oraş, este oraşul în care m-am născut, oraşul în care am crescut şi am învăţat, în care am absolvit două facultăţi, medicina şi ştiinţe economice, este oraşul în care îmi cresc copiii, e oraşul în care trăiesc. Este mult mai mult decât o simplă dorinţă de a fi primar, este o datorie pe care o am faţă de oraşul în care m-am născut. În viziunea mea, primăria nu este un generator de privilegii, primăria este motorul care trebuie să pună în mişcare dezvoltarea economică a oraşului, astfel încât să genereze prosperitate pentru toţi cei care plătesc taxe şi impozite în acest oraş. În viziunea mea, primăria nu este izvor de dezbinare, ci trebuie să ofere cetăţenilor un cadru pentru a clădi împreună un viitor mai bun, un trai mai bun, civilizat pentru toţi locuitorii oraşului, indiferent de etnie, de religie, de sex sau de vârstă. Una din cele mai frecvente întrebări pe care le-am primit a fost de ce candidez, de ce un om care are totul, doreşte altceva. Şi cred că este de datoria mea să încerc să explic de ce. În primul rând, am această datorie faţă de cei trei copii ai mei, față de un oraş în care să se simtă motivaţi să rămână şi să nu plece să-şi caute orizonturi de dezvoltare în alte părți. Putem să oferim generaţiei tinere un oraş în care să îşi dorească să rămână, aşa cum îmi doresc pentru toţi târgumureşenii ca ei să le poată oferi copiilor lor un oraş în care să rămână alături de părinţii lor.

Mi s-a spus de foarte multe ori că trecând în funcţia de primar, cardiologia, care a fost prima mea dragoste, va suferi. Dar nu este aşa, cardiologia mureşeană este o perlă a medicinei româneşti. Dar dacă nu reuşim să retrezim la viaţă acest oraş, atunci cardiologia va rămâne o stea izolată într-un oraş care se atrofiază. În prezent, cardiologia este o specialitate puternică într-un oraş anemic. În al doilea rând, candidez pentru că, fără falsă modestie, sunt convinsă să sunt singurul candidat care are anvergura necesară pentru a imprima oraşului o direcţie de dezvoltare la nivelul standardelor europene, candidatul care are vitalitatea, ambiţia şi energia de a pune în practică aceste proiecte şi, totodată, experienţa administrativă şi conexiunile necesare cu administraţia centrală şi administraţia europeană, pentru a face ca toate aceste proiecte să treacă de la vis la realitate.”

