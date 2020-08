MAURER RESIDENCE TÂRGU MUREȘ Tot ce ai nevoie pentru a te simți Acasă. Mureșul Rezidențial.

Share



De la bun început, convingerea noastră a fost că ACASĂ ește acolo unde fiecare se simte în largul său. Așa că am creat un complex rezidențial care să ofere toate condițiile de care orice persoană are nevoie pentru a se putea bucura, pe deplin, de stilul de viață ales.

La ce ne-am gândit când am creat Maurer Residence Târgu Mureș?

În primul rând la oameni. La oamenii care vor alcătui comunitatea căreia îi dăm viață.

Ne dorim ca ei să fie pe deplin mulțumiți atunci când aleg Maurer Residence Târgu Mureș și suntem atenți la toate detaliile, în ceea ce privește interioarele locuinţelor, dar și exterioarele blocurilor și a tuturor dotărilor pe care le oferă complexul nostru, de la facilitățile complete la finisajele de calitate pe care le folosim pentru a da aspectul final spațiilor.

Am ales ca 34% din suprafața complexului să fie destinată spațiilor verzi, pentru ca fiecare locatar să se poată bucura oricând de clipe de relaxare la iarbă verde, de plimbări liniștitoare sau de joaca celor mici în aer liber, în spațiile sigure, amenajate special pentru ei (de curând a fost dat în folosință si primul parc de joacă din complex).

Ce au în comun toate tipurile de apartamente pe care le punem la dispoziție?

În primul rând, calitatea, compartimentarea inteligentă a spațiului și funcționalitatea.

Fie că se optează pentru un apartament cu 2 sau 2,5 camere sau pentru unul cu 3 sau 4 camere, se va beneficia, în toate cazurile, de condiții de viață la standarde occidentale.

O decizie importantă necesită multă analiză, de aceea punem la dispoziție o întreagă echipă de consultanți de vânzari și financiari, care să răspundă tuturor întrebărilor și să ofere cele mai bune sfaturi pentru a lua o decizie corectă.

Iar pentru a face cea mai bună alegere, este nevoie de cele mai bune alternative.

Așa că oferim multiple metode de finanțare din care să poți alege exact ceea ce ți se potrivește:

rate direct la dezvoltator, plata integrală cu discount, plata în trei tranșe, credit bancar.

Apartamente prevăzute în proiect sunt: 1748 unități locative în prima fază și 1644 apartamente în faza a doua, cu un număr total de : 28 imobile(faza I) + 25 imobile (faza II).

Până în acest moment sunt vândute 497 de apartamente iar stadiul lucrărilor este:

• B1 – predat

• B2 – recepție în curs

• B3 + B4 – pregătiri de recepție ( finisaje de interior, montare uși și balustrade inox)

• B5 + B6 – finisaje la interior, hidroizolatii, instalatiii termice, electrice, sanitare și gaz

• B7 – placă turnată peste etajul 4, compartimentări interioare la demisol și parter

• B8 – structură de rezistență finalizată, compartimentări interioare demisol, parter, etaj 1

• B9 – executare fundații

Maurer Residence Târgu Mureș, proiect marca Maurer Imobiliare, va reprezenta pentru mii de români clădirea unui drum sigur și frumos către un ”acasă” perfect, un adevărat “oraș” în interiorul orașului.

Alege un complex rezidențial creat pentru tine:

https://maurerimobiliare.ro/maurer-residence-tgmures/

Vizitează-ne și îți arătăm, cu plăcere, tot ce am pregătit pentru tine.

📞 0724 341 931

📍 Str. Ion Heliade Rădulescu nr. 4, bloc 1