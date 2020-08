INTERVIU ”Magna Cum Laude”. Andreea Chindriș își urmează pasiunea pentru domeniul economic

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune o serie de prezentare a șefilor de promoție din cadrul unor instituții de învățământ superior din județul Mureș, promoția 2020. Andreea Chindriș este șefa de promoție a specializării Contabilitate și Informatică de Gestiune, din cadrul Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș, iar în interviul următor ne împărtășește despre descoperirea pasiunii pentru domeniul economic încă de la o vârstă fragedă.

Reporter: Pentru început, te rog să ne spui câteva lucruri despre tine.

Andreea Chindriș: Sunt viitoare studentă la programul de masterat Contabilitate și Audit din cadrul UMFST Târgu Mureș și sunt o fire timidă, dar ambițioasă, îmi plac călătoriile, să citesc și să îmi petrec timpul liber cu familia.

Rep.: Ce te-a determinat să te îndrepți spre acest domeniu?

A.C.: Mi-am dorit să studiez domeniul economic încă din școala gimnazială, simțind că doar acesta mi se potrivește. De asemenea, am absolvit profilul Tehnician în activități economice în cadrul Colegiului Economic Transilvania din Târgu Mureș, încă din perioada liceului începând să mi se dezvolte pasiunea pentru contabilitate, în așa fel încât, în clasa a XII-a, nu îmi puteam imagina să studiez în continuare altceva în afară de contabilitate.

Rep.: Care este lucrul care ți se pare cel mai interesant la această meserie?

A.C.: Cel mai interesant mi se pare faptul că nu ai timp să te plictisești, deoarece domeniul economic este într-o continuă schimbare și întotdeauna va apărea o noutate. De aceea, în această meserie dezvoltarea profesională nu se încheie niciodată, tot timpul trebuie să mergi la cursuri de specializare, să înveți modificările aduse unui soft de contabilitate și să ții pasul cu modificările legislative.

Rep.: Care crezi că va fi dificultatea pe care o vei întâmpina cel mai des?

A.C.: La începutul carierei, cred că totul va fi dificil, pentru că nu am lucrat pe parcursul anilor de facultate și neavând experiență, voi întâmpina diferite situații care mi se vor părea dificile, dar, cu multă muncă, perseverență și ambiție voi depăși orice dificultate care va apărea.

Rep.: Care este cea mai mare provocare în acest domeniu?

A.C.: Consider că cea mai mare provocare în domeniul economic este de a face față tuturor cerințelor și schimbărilor care apar aproape zilnic.

Rep.: Ce te-a motivat pe parcursul anilor de studiu?

A.C.: M-a motivat dorința de a învăța pentru a-mi îmbogăți și dezvolta cunoștințele din domeniul economic, dar și dorința de a fi cea mai bună și de a mă dezvolta atât profesional, cât și personal.

Rep.: Care trebuie să fie punctele forte ale unui contabil?

A.C.: Cred că punctele forte ale unui contabil sunt corectitudinea, responsabilitatea, perseverența și dorința de a învăța în mod constant, deoarece niciodată nu te poți opri din învățat, întrucât mereu apare o noutate.

Rep.: Ce îți place să faci în timpul liber?

A.C.: Îmi place să îmi petrec timpul liber cu familia, să citesc și să mă plimb în natură.

Rep.: Cum a afectat pandemia ultimul an de studiu pentru tine?

A.C.: Pandemia a schimbat ultimul an de studiu radical, fiind foarte ciudat la început. Primele săptămâni le-am tratat ca pe o vacanță, în care m-am relaxat și am citit, bucurându-mă că am petrecut mai mult timp cu familia, dar odată ce am început cursurile online totul s-a schimbat, deoarece a fost obositor, stresant pentru că era ceva nou și nu m-am gândit niciodată că voi studia online, dar într-un final am tratat toată situația ca atare, pentru că toată lumea a fost afectată.

Rep.: Ce mesaj le-ai transmite elevilor de liceu care doresc să se îndrepte spre acest domeniu?

A.C.: Le-aș transmite că este important ca și viitor student sa-ți alegi domeniul de studiu care te pasionează pentru a putea deveni un profesionist în acel domeniu la un moment dat. Să își urmeze visul, să facă ceea ce le spune inima pentru a avea rezultate în viitor și pentru a atinge un nivel de performanță în domeniul ales. Le recomand viitorilor studenți să se bucure de anii de facultate pentru că sunt unici, să învețe pentru că este o aventură dificilă și să îmbine utilul cu plăcutul.

A consemnat Andreea ȚIȚIU