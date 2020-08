INTERVIU ”Magna Cum Laude”. Florin Cătălin Petruța își dorește o carieră în domeniul cercetării

Share



Cotidianul Zi de Zi vă propune o serie de prezentare a șefilor de promoție din cadrul unor instituții de învățământ superior din județul Mureș, promoția 2020. Florin Cătălin Petruța este șeful de promoție al specializării Istorie, din cadrul universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș, iar în interviul următor ne împărtășește câteva lucruri pe care oamenii ar trebui să le cunoască despre istoria noastră, clarificând și anumite informații eronate care au dăinuit de-a lungul timpului.

Reporter: Pentru început, te rog să ne spui câteva lucruri despre tine.

Florin Cătălin Petruța: M-am născut în localitatea Târnăveni, la data de 4 ianuarie 1998, urmând Școala Gimnazială ,,Traian” din Târnăveni, iar studiile liceale le-am făcut la Liceul Teoretic ,,Andrei Bârseanu” din Târnăveni, la profilul Științe Sociale. Pe plan sportiv, am practicat fotbal și handbal, iar în prezent activez ca arbitru de fotbal. Pe lângă istorie, sunt pasionat de desen și arte teatrale, dar și de călătorii.

Rep.: Ce te-a motivat să te îndrepți spre specializarea Istorie?

F.C.P.: Istoria este o veche pasiune de-a mea, nu pot spune exact de la ce vârstă, însă, am început să aprofundez studiile în domeniu începând din clasa a VI-a, când doamna profesoară de istorie, Camelia Moldovan, mi-a devenit dirigintă. Motivația care m-a făcut să aleg Facultatea de Istorie, a fost pe atunci dată de dorința de a dezvolta o carieră în domeniu.

Rep.: Ce ți-ai dori să cunoască oamenii mai mult despre istoria noastră?

F.C.P.: În primul rând, mi-aș dori ca oamenii să afle mai mult despre atrocitățile petrecute în perioada comunistă, în timpul regimului Gheorghe Gheorghiu-Dej, perioadă în care țara noastră și-a pierdut o mare parte din elitele sale, adevărate valori naționale. În al doilea rând aș dori ca lumea să cunoască mai multe despre patrimoniul Județului Mureș, acesta bazându-se pe elemente care aparțin tuturor perioadelor istorice, de la preistorie până la istorie contemporană. Consider că Județul Mureș are un potențial turistic foarte ridicat, datorită patrimoniului pe care îl deține, fapt care ar ajuta foarte mult la dezvoltarea economică a zonei. Vocația noastră, de istorici, nu se bazează doar pe studiul interpretativ al trecutului, ci și pe analiza elementelor cu potențial în dezvoltarea comunității locale.

Rep.: Care crezi că este cea mai eronată informație pe care oamenii o știu legat de istoria românilor?

F.C.P.: Cea mai eronată informație pe care oamenii o știu legat de istoria românilor consider că este generată de Castelul Bran. Personajul „Dracula”, din romanul Dracula, al scriitorului irlandez Bram Stoker, este des confundat cu domnitorul Vlad Țepeș. Foarte multă lume cunoaște Castelul Bran drept ”castelul lui Dracula” ori castelul lui Vlad Țepeș, inclusiv promovarea obiectivului este în aceeași notă. Dezmințind această eroare, mai mult sau mai puțin comercială, Vlad Țepeș nu are nicio legătură cu Castelul Bran.

Rep.: Vei dori să lucrezi în învățământ?

F.C.P.: Nu doresc să lucrez în învățământ. Personal m-aș îndrepta spre o carieră în domeniul cercetării. Consider că învățământul românesc are anumite, să le spunem într-un termen mai cosmetizat „lacune”, pe care conducerea statului ar trebui să le remedieze cu proxima ocazie, indiferent de culoarea politică. Nu sunt singurul care fac această afirmație, dar consider că ar trebui să strigăm toți la unison pentru ca cineva să ne audă; problema se acutizează, iar generațiile tinere o simt tot mai bine.

Rep.: Care perioadă istorică ți se pare cea mai interesantă? De ce?

F.C.P.: Este drept că sunt atras mai mult de istoria recentă, aici referindu-mă la istoria modernă, respectiv contemporană, însă nu aș putea spune ca o perioadă este mai interesantă decât alta. Fiecare perioadă își are farmecul ei. Atracția mea față de epoca modernă, respectiv contemporană este legată mai mult de o motivație intrinsecă de a studia această perioadă, în special din punctul de vedere al sferei românești.

Rep.: Dacă ai putea să trăiești în orice epocă, pe care ai alege-o și de ce?

F.C.P.: În primul rând, încerc să îmi creionez prezentul pentru a-mi putea trăi viitorul. În ceea ce privește trecutul, ca un exercițiu de imaginație, cred că aș putea trăi în orice epocă, deoarece, o caracteristică importantă a speciei umane este adaptabilitatea.

Rep.: Ce îți place să faci în timpul liber?

F.C.P.: În timpul liber îmi place să îmi petrec timpul cu prietenii, să fac sport, să citesc, în general activități recreaționale pe care toată lumea le face.

Rep.: Ce te-a motivat pe parcursul anilor de studiu?

F.C.P.: Principala motivație a fost dorința de a dezvolta o carieră în domeniu. Cred că este foarte important să te focusezi pe ceea ce vrei să faci mai departe în viață, iar dorința de reușită va fi cea mai mare motivație pe care o poți avea.

Rep.: Ați efectuat excursii pe teren la diferite situri arheologice? Dacă da, cum ți s-au părut?

F.C.P.: Toate stagiile de practică din timpul studenției le-am făcut pe șantierul arheologic de la Turda, unde am și muncit, separat de practică, în două rânduri, efectuând cercetări în zona Canabae-lor (așezarea civilă – n.r.), din proximitatea castrului Legiunii a V-a Macedonica. A fost o experiență foarte frumoasă, iar pe această cale doresc să le mulțumesc domnului lect. dr. Fabian Isvan de la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu-Mureș și domnului conf. dr. Nemeti Sorin de la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca.

Rep.: Care este cea mai frumoasă amintire pe care o ai din perioada studenției?

F.C.P.: Sunt foarte multe amintiri excepționale din timpul studenției și îmi este foarte greu să aleg una dintre ele. În fapt, pot spune că studenția în sine este cea mai frumoasă amintire.

Rep.: Unde crezi că vei întâmpina dificultăți în acest domeniu?

F.C.P.: Sunt convins că mai există unele informații pe care trebuie să le aprofundez și pe care le voi aprofunda din acest an la studiile de masterat, dar sunt convins că nu voi întâmpina dificultăți în domeniu, asta datorită colectivului profesoral minunat pe care l-am avut și care au dat tot ce au avut mai bun, ca noi, niște tineri neinițiați să ajungem istoricii de mâine.

Rep.: Ce sfat le-ai oferi viitorilor studenți la specializarea Istorie?

F.C.P.: Îi sfătuiesc să învețe, să se distreze, să nu renunțe atunci când li se pare mai greu, deoarece o treaptă mare nu este un obstacol ci o posibilitate de a ajunge mai sus, și nu în ultimul rând, să se bucure de studenție pentru că este una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții.

A consemnat Andreea ȚIȚIU