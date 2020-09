Ioan Toth (Apold): “Trebuie să ai voință. Dacă nu ai voință, nu faci nimic”

Share



Cu ușa mereu deschisă, Ioan Toth, primarul comunei Apold, demonstrează că prin disciplină și cu viziune o comunitate rurală și nu una bogată poate fi dezvoltată și adusă în secolul XXI. La alegerile din 27 septembrie, edilul șef Ioan Toth candidează pentru un nou mandat, iar pe cartea sa de vizită figurează, printre altele, peste 18 milioane de lei atrase din fonduri guvernamentale. Ca o notă particulară, în comună au fost realizate 16 poduri, mai multe decât a construit celebrul Anghel Saligny.

După ce a activat 30 de ani în Poliție, fiind chiar șef de post până în 2007 în comuna Apold, Ioan Toth a adus rigoarea și disciplina din structura MAI, până la un moment militarizată, la primărie.

Din 2012, Ioan Toth este membru PSD și primar. Doar în cel mai recent mandat, administrația publică locală condusă de Ioan Toth a atras doar din fonduri europene și peste 18 milioane de lei destinați modernizării comunei, educației, culturii, sportului, dacă e să ne oprim doar asupra câtorva.

“Pe PNDL II avem un proiect de 16,7 milioane de lei pentru realizarea canalizării menajere și a unei stații de epurare în comuna Apold, proiect care este în desfășurare”, începe să își amintească Ioan Toth.

Construirea unei grădinițe în Șaeș, prin POR, proiect aflat în desfășurare, în valoare de 1,6 milioane de lei. Aminteam deja de investițiile în domeniul culturii, mai exact al infrastructurii de cultură. “În mandatul 2016-2020 am demarat reabilitarea și dotarea căminului cultural din localitatatea Șaeș, tot pe PNDR, submăsura 7.6, proiect în valoare de 1,9 milioane de lei, care este încă în desfășurare. De asemenea, mai amintesc un proiect care vizează reabilitarea unei case tradiționale, tot pe PNDR, submăsura 19.2, aflat în desfășurare, în valoare de 50.000 de euro. Am cumpărat două cămine culturale de la Consistoriul Evanghelic, cu suma de 300.000 de lei. Am reușit să reparăm acoperișul, să accesăm și fonduri europene și acum proiectul este în desfășurare. A fost organizată licitația și urmează ca firma câștigătoare să demareze lucrările”, continuă să enumere primarul.

În 2019, a fost finalizat un teren de sport în comuna Apold, finanțat prin PNDR, măsura 19.2.

Pentru dezvoltarea comunei au fost, apoi, utilizate sume importane din bugetul local, care atrage venituri inclusiv din exploatarea celor 3.600 ha de pădure proprietatea comunei. Spre exemplu, două poduri cu o valoare de 1,2 milioane de lei, care completează zestrea de lucrări de artă.

“În acest mandat am construit 16 poduri care nu au o valoare financiară mare, dar au o importanță deosebită pentru comunitatea din Apold”, amintește Ioan Toth.

În cea mai recentă legislatură, primarul comunei Apold nu a uitat de sănătate.

“Unde a fost cantonul CFR, în satul Șaeș, am făcut un punct sanitar pentru locuitori. Investiția realizată din bugetul local”, amintește edilul șef.

Proiecte ambițioase

Când îl întrebăm de viitoarele proiecte, Ioan Toth nu stă mult pe gânduri: “Pentru următor îmi propun să asfaltăm drumul Dăii, drumul comunal pe care comunitatea îl așteaptă de 30 de ani să fie asfaltat. Am depus cerere de finanțare de cinci ori pentru acest proiect la CNI. Sper să reușim, deoarece drumul este intabulat. Cred că suntem printre singurele comune autoritățile locale au reșit să intabuleze străzile și drumul comunal. De asemenea, vreau să străzile. În acest sens există un proiect, dar având în vedere că nu am primit punctajul necesar, nu am primit finanțare”.

Dincolo de proiecte ne reține atenția cuvântul intabulare și vine și întrebarea: Cum ați reușit?

“Am intabulat peste 300 de CF-uri, pe mai multe sectoare, cu finanțare de la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară. Am căutat topograf și am reușit. Trebuie să ai voință. Dacă nu ai voință, nu faci nimic”, ne explică primarul comunei Apold.

Un alt proiect infrastructură care va fi important pentru zonă, pentru că o va pune mai apăsat pe harta investițiilor, este modernizarea drumului care leagă Agnita de Sighișoara, proiect gestionat de Consiliul Județean Mureș și finanțat din fonduri europene.

Pentru viitor, Ioan Toth are în plan, de asemenea, o zonă de agrement.

“La începutul lunii august am primit aviz favorabil de la Ministerul Dezvoltării pentru Planul Urbanistic General. Avem întocmită și Strategia de dezvoltare a comunei Apold pentru 2021-2027, perioadă în care așteptăm investitori pentru realizarea unui loc de agrement. Avem un lac, proprietate a Primăriei, iar în zona Sighișoarei nu prea sunt asemenea locuri de agrement. E o mlaștină, dar în PUG figurează ca fiind un lac de 12 hectare”, arată acesta.

Succes, Dumitrița!

Ioan Toth, primarul comunei Apold, consideră că pentru președinția Consiliului Județean Mureș candidatul cel mai potrivit este cel al Partidului Social Democrat Mureș.

“O susțin pe doamna Dumitrița Gliga pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Mures, pentru că am convingerea că prin pregătirea și voința pe care o are va reuși să obțină rezultate mari în dezvoltarea județului Mureș. Succes, Dumitrița!”, consideră Ioan Toth, primarul comunei Apold.

Atracții pentru turiști

Traseul Via Transilvanica, dezvoltat de Tășuleasa Social, trece prin comuna Apold, unde au fost amplasate 13 borne. Nu este singura atracție însă.

“Avem și patru biserici fortificate, în Șaeș, Apold, Daia și Vulcan, una dintre acestea fiind reabilitată prin fonduri europene. Biserica din Apold arată foarte bine, a fost reabilitată de Consistoriul Evanghelic din Sibiu, iar noi am contribuit cu 2%”, completează Ioan Toth.

“Mesajul meu pentru comunitate este să mă aleagă pentru funcția de primar, pentru a continua ceea ce am început. Fiind proiectele întocmite de mine, îmi doresc să tai eu panglicile la viitoarele inaugurări”, a transmis Ioan Toth, primarul comunei Apold.

Investiții în comuna Apold în guvernarea PSD (2016-2019):

– Valoare totală: 18.012.904,54 lei;

– Finalizare lucrări de reabilitare Școala Generală Șaeș; Valoarea investiției: 114.599,43 lei; Finanțare prin PNDL 1;

– Reabilitare și dotare cămin cultural în localitatea Șaeș; Valoarea investiției: 1.966.581,11 lei; Finanțare prin PNDR;

– Canalizare menajeră și stație de epurare în comuna Apold; Valoarea investiției: 15.931.724,00 lei; Finanțare prin PNDL 2;

– Casa tradițională Daia; Valoarea investiției: 50.000 de euro; Sursa finanțării: GAL Saschiz.

(Material comandat de: PSD Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)