Echipa PSD, activă în dezvoltarea orașului Sângeorgiu de Pădure

Zaharie Mureșan, liderul PSD din orașul Sângeorgiu de Pădure, își dorește ca echipa pe care o conduce să obțină un rezultat cât mai bun la alegerile locale din 27 septembrie. Chiar dacă social-democrații nu vor avea candidat la funcția de primar, ei speră ca viitoarea echipă de consilieri locali să își pună amprenta în mod pozitiv pe dezvoltarea orașului Sângeorgiu de Pădure.

”Social-democrații și-au ținut promisiunile”

Zaharie Mureșan care deschide lista Partidului Social Democrat pentru Consiliul Local Sângeorgiu de Pădure s-a născut la data de 4 decembrie 1967, în orașul Jibou, județul Sălaj. Este căsătorit în orașul Sângeorgiu de Pădure din 1991, are doi copii, o fată și un băiat. Zaharie Mureșan a absolvit Liceul ”Traian Săvulescu” din Târgu Mureș, Școala Tehnică în Baia Sprie și Universitatea de Științe Juridice și Administrative din Brașov. Momentan, profesează la Serviciul de Ambulanță Județean Mureș ca ambulanțier. Ca hobby, acesta a fost antrenor de karate din 1996 până în 2008, cu rezultate la nivel local și județean. Numărul 1 în organizația PSD Sângeorgiu de Pădure are o activitate veche în politică și spune că Partidul Social Democrat este singurul partid politic care și-a respectat promisiunile față de alegători.

”În politică am intrat în 1990 în FSN și am rămas până la forma actuală PSD, ca membru simplu, în perioada 2000-2008 am fost secretar, vicepreședinte, din 2009 am fost ales președinte al organizației PSD Sângeorgiu de Pădure și din 2012 sunt membru în Delegația Permanentă a Biroului Național. Din 2012 am fost ales consilier local din partea PSD în Consiliul Local al orașului. Am ales să fac parte din PSD din motivul că am crezut în ideile social-democrației, la cât mă pricepeam la acea vreme. Cred în continuare în ideile de centru-stânga. Plusul pe care-l are PSD față de celelalte partide este că social-democrații și-au ținut promisiunile, au viziune pe termen lung, o mare deschidere către tineret, clasa de mijloc și cei nevoiași. Am avut și o bună colaborare cu liderii foști și actuali județeni și naționali ai partidului”, a afirmat Zaharie Mureșan.

Realizări multe și frumoase

Realizările echipei PSD Sângeorgiu de Pădure și ale lui Zaharie Mureșan sunt multe și frumoase, au ca beneficiari întreaga populație a orașului, iar unele dintre acestea comunitatea românească.

”Pe perioada mandatelor de consilier local, în conformitate cu Legea 2015/1991, Legea Administrației Publice Locale, am participat activ la toate ședințele de Consiliu ordinare și extraordinare, am participat constructiv cu propuneri la construirea Bugetului local, am inițiat propuneri pentru dezvoltarea localității cum ar fi: extinderea de apă și canalizare, reparația și pietruirea unor străzi care nu intraseră în proiectul de asfaltare și reabilitare, am sprijinit financiar construirea a trei fântâni în zone unde nu exista posibilitatea sursei de apă potabilă: strada Libertății, Nicolae Bălcescu și strada 6 Martie, cu sprijinul Primăriei orașului, investiție în urma căreia 100 de persoane beneficiază de apă curentă. Am sprijinit în fiecare an, în perioada sărbătorilor, persoane cu nevoi, cu pachete pentru copii, haine, alimente, rechizite școlare din fonduri proprii cu echipa locală a Partidului Social Democrat. Am donat Bisericii Ortodoxe a orașului un catarg cu Drapelul României, Căminului Cultural al orașului noua stemă a României prin sprijinul domnului deputat Dinu Socotar, am donat Școlii nr. 3 placa comemorativă a învățătorului Liviu Pop. Din 2012, organizăm în mod regulat pe data de 1 Decembrie masa festivă pentru comunitatea românească a localității cu ocazia Zilei Naționale a României, fără a apela la bani publici. Din partea familiei am donat comunității o cruce ortodoxă din stejar masiv, care a fost amplasată la intersecția străzilor Morii și Nicolae Bălcescu. Și tot din partea familiei am donat Poliției orașului Sângeorgiu de Pădure o placă comemorativă reprezentându-l pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza, simbol al înfăptuirii Micii Uniri și a înființării Poliției Române, aceasta fiind amplasată pe sediul Poliției orașului”, a declarat Zaharie Mureșan.

Accent pe investiții și turism

Din viziunea social-democraților de dezvoltare a orașului Sângeorgiu de Pădure nu lipsesc încurajarea investițiilor și promovarea mai eficientă a obiectivelor turistice.

”Consider că în momentul actual orașului îi lipsește o dezvoltare economică, se simte lipsa locurilor de muncă, o mai bună colaborare cu instituția școlii, o promovare a școlii la nivel județean, o mai mare implicare a profesorilor în actul educațional. În ceea ce privește viziunea cu privire la viitorul orașului, ceea ce-mi propun ca și proiecte viitoare, inițiative pe termen mai lung, respectiv o colaborare între administrație, mediul de afaceri și învățământ ar fi un lucru pozitiv pentru dezvoltarea orașului, atragerea de investitori mai mici sau mai mari în localitate și oferirea de facilități: scutire de taxe, impozite pe anumite perioade de timp, conform Codului Fiscal în vigoare și încurajarea lor de a promova produsul sau serviciul realizat. Totodată, dorim să sprijinim promovarea produselor locale, a turismului zonal, a lacului Bezid, a Castelului Rhedey, digitalizarea serviciilor publice și administrative, repararea infrastructurii, de exemplu a podului peste Târnavă. Ne dorim și soluții pentru identificarea unor metode de refolosire a construcțiilor începute și neterminate, cum ar fi Campusul școlar transformat într-un Centru Social”, a subliniat Zaharie Mureșan.

”Mesajul meu către mediul de afaceri local ar fi să aibă inițiativă, să aibă curaj să se promoveze și unde cred că e nevoie să ne ceară sprijin sau informații. Îi respectăm pentru ceea ce fac și știm că nu le este ușor”, a adăugat președintele PSD Sângeorgiu de Pădure.

Alături de PSD și de Dumitrița Gliga

Locuitorii din Sângeorgiu de Pădure sunt rugați să se prezinte la urne în data de 27 septembrie pentru a vota cu încredere echipa propusă de social-democrați.

”Mesajul meu către concetățeni este să voteze omul sau echipa PSD știind că nu i-am dezamăgit, am încercat tot timpul și am venit în sprijinul tuturor celor care s-au întors către noi, indiferent de naționalitate. Votați și contați pe noi! Votăm candidatul PSD la președinția Consiliului Județean Mureș. Susțin candidatura d-nei Dumitrita Gliga la președinția Consiliului Județean Mureș pentru că îi cunosc tenacitatea, perseverența, seriozitatea și, totodată, munca de echipă. Mult succes!”, a transmis Mureșan Zaharie.

Echipa PSDSângeorgiu de Pădure:

1) Mureșan Zaharie;

2) Koncz Ștefan;

3) Tamaș Cristian;

4) Piroșca Carmen;

5) Sfarț Camelia;

6) Pop Mariana;

7) Hegyi Pop Diana.

Investiții în guvernarea PSD (2016-2019) pentru Sângeorgiu de Pădure:

– ”Alimentare, reabilitare rețele de apă potabilă și canalizare și stație de epurare a apelor uzate în orașul Sângeorgiu de Pădure” (valoarea investiției: 4,6 milioane de lei; sursa de finanțare:

PNDL 1);

– ”Reabilitarea și extinderea Liceului Tehnologic ”Sfântul Gheorghe”, clădirea cu clasele primare, orașul Sângeorgiu de Pădure” (valoarea investiției: 4,8 milioane de lei; sursa de finanțare: PNDL 2).

(Material comandat de: Partidul Social Democrat – Filiala Mureș / Cod unic de autentificare AEP: 21200019 / Executat de Zi de Zi Events SRL prin www.zi-de-zi.ro)