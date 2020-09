Soluții liberale pentru gestionarea sistemului medical și al apei potabile

Share



Trei dintre reprezentanții PNL Mureș, respectiv Ciprian Dobre, Horațiu Suciu și Ervin Molnar, au susținut joi, 24 septembrie o conferință de presă, prilej cu care au punctat atu-rile PNL Mureș pentru alegerile locale de duminică, 27 septembrie.

„Votul de duminică, 27 septembrie este unul dintre cele mai importante din ultimii 30 de ani, de când am scăpat de comunism. Cred că acest vot este semnalul pe care noi, cetățenii, putem să-l dăm, este semnalul pe care îl așteaptă de multă vreme cetățenii României. Cred că, în parteneriat cu guvernul liberal al României, cu președintele Klaus Johannis, putem trece hotărât la a doua modernizare a României. Eu cred că se poate, cred că împreună cu oameni precum Horațiu Suciu, Ervin Molnar, putem trece la treabă. Cred că votul mureșenilor va fi unul care îi va motiva și mai mult”, a precizat Ciprian Dobre, fost președinte al filialei Mureș a PNL.

„Simt că pierdem cumva aderența cu medicina de performanță”

La rândul său, dr. Horațiu Suciu, primul pe lista PNL pentru Consiliul Local Tîrgu Mureș, a subliniat modul în care acesta poate fi util sistemului medical mureșean, din prisma activității sale profesionale.

„Consider că pe parcursul formării mele profesionale și după, am primit un sprijin mare din partea comunității. Avem o clinică performantă, un institut cu care, atât comunitatea noastră cât și întreaga țară se mândrește, cu performanțe unice, inclusiv în ce privește transplantul cardiac și aprofundarea tuturor afecțiunilor cardiovasculare. De aceea, consider că am primit sprijinul, cel puțin moral, al comunității din care fac parte, iar acum, consider că este rândul meu să ofer și eu mai mult ca până acum comunității din care fac parte. Sunt convins că sunt multe proiecte care au rămas blocate din rațiuni politicianiste. Din ce mă caracterizează pe mine, sunt convins că aș putea să creez masa critică, de voință, pentru a debloca aceste proiecte. Expertiza mea este mai mult pe partea de sănătate și de educație, eu fiind și cadru didactic, zone în care aș dori să acționez mai mult. Se știe faptul că sunt domenii care ne dor. Chiar dacă aparent avem un centru medical de performanță și ne mândrim cu realizările clinicilor și medicilor din Tîrgu Mureș, consider că e un moment de inflexiune în această perioadă, simt că pierdem cumva aderența cu medicina de performanță, fapt pentru care mulți concetățeni din județul Mureș sunt nevoiți să ia calea celorlalte centre pentru diverse afecțiuni care până nu demult își găseau rezolvarea la noi”, a spus dr. Horațiu Suciu.

Refacerea Masterplanului județului

Ervin Molnar, directorul general al Administrației Naționale “Apele Române” (ANAR) , candidat pentru Consiliul Local Tîrgu Mureș, a făcut referire la Compania Aquaserv, respectiv la deficiențele acesteia ce urmează a fi reparate de către viitoare administrație liberală a județului Mureș.

„Cer sprijinul tîrgumureșenilor în ce privește votul de duminică, 27 septembrie, să putem avea o majoritate în Consiliul Local Tîrgu Mureș, să putem corecta managementul defectuos al operatorului așa zis regional Aquaserv, să refacem Masterplanul județului. În luna februarie l-am lăsat cu 178 de localități unde urma să se introducă apa potabilă, iar azi, aproape 30 % dintre aceste localități nu mai apar în acest Masterplan din diverse motive. Cei de la Aquaserv le numesc tehnice, eu le numesc puerile. Imediat după câștigarea majorității în Consiliul Local Tîrgu Mureș și a președenției Consiliului Județean Mureș, voi sta lângă președintele Cristian Chirteș să-l sprijin cu experiența și expertiza mea în acest domeniu, pentru a reface așa cum era inițial acest Masterplan al județului, să determinăm această companie, printr-un management de calitate, să se comporte ca un operator regional, nu ca unul local, iar viitorul manager să înțeleagă că de fapt gestionează un serviciu public, nu unul privat.”, a menționat Ervin Molnar. (A. Z.)