Daniel David, conferință online pentru studenții UMFST

Share



Compartimentul Relații Publice din cadrul Universității de Medicină, Farmacie Științe și Tehnologie ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș a anunțat miercuri, 14 octombrie, faptul că Departamentul de Consiliere, Orientare Profesională și Informare Studenți din cadrul UMFST, în parteneriat cu Liga Studenților din Târgu Mureș, organizează în data de 28 octombrie, de la ora 10.00, sub egida Congresului Internațional pentru Studenți, Tineri Doctori și Farmaciști ,,Marisiensis”, conferința publică online cu tema ,,Cum să alegem cea mai bună intervenție psihologică pentru pacienți?”, aceasta fiind susținută de prof.dr. Daniel David, rector al Universității Babeș – Bolyai din Cluj – Napoca, profesor ,,Aaron T. Beck” de psihologie clinică și psihoterapie, profesor asociat la Icahn School of Medicine at Mount Sinai și director de cercetare al institutului Albert Ellis, New York, SUA.

,,Tema conferinței este una extrem de interesantă și este legată de alegerea celor mai eficiente metode psihologice de tratare a unor afecțiuni psihice și emoționale, cu valențe inclusiv în zona comunicării eficiente bazate pe constructe psihologice dintre medic si pacient. Evenimentul va avea loc pe platforma online de predare Blackboard. Datele tehnice legate de conectare vor fi comunicate ulterior. Va așteptăm cu drag!”, a transmis șef de lucrări dr. Cosmin Popa, coordonatorul Departamentului de Consiliere, Orientare Profesională și Informare Studenți.

Andreea ȚIȚIU