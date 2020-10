UMFST, într-un clasament academic prestigios!

Share



Reprezentanții Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie (UMFST) ,,George Emil Palade” din Târgu Mureș au transmis miercuri, 28 octombrie, faptul că instituția a fost inclusă în premieră în prestigiosul clasament academic World Subject Ranking 2021, la domeniul Medicină – Clinical and Health, rezultatele fiind date publicității la data curentă, iar UMFST ”George Emil Palade” din Târgu Mureș este una dintre cele trei universități românești selecționate în acest an.

,,Times Higher Education (THE) a anunțat astăzi rezultatele clasamentului mondial World Subject Rankings 2021, care acoperă 11 domenii: Arts and Humanities, Business and Economics, Clinical and Health, Computer Science, Education, Engineering, Law, Life Sciences, Physical Sciences, Psychology, Social Sciences. Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade” din Târgu Mureș accede în premieră în acest clasament academic prestigios, la domeniul Medicină (Clinical and Health), fiind una dintre cele 3 universități românești selecționate în acest an. Din nou, despre Târgu Mureș, de bine!”, a transmis prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMFST „George Emil Palade” din Târgu Mureș.

Andreea ȚIȚIU