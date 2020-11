Corneliu Florin Buicu (PSD), cel mai bine cotat parlamentar mureșean în funcție de valoarea pe piața muncii

Share



Pagina web www.politoscop.ro a publicat o analiză intitulată ”Valoarea de piață a deputaților români 2016-20” în care cel mai bine situat parlamentar mureșean este deputatul PSD Corneliu Florin Buicu, președintele Comisiei pentru Sănătate și Familie din Camera Deputaților, aflat pe poziția 8, cu 340 de puncte.

”Valoarea simbolica de piata muncii (nepolitice) a deputatilor din Parlamentul Romaniei, legislatura 2016-2020, calculata dupa Metodologia Politoscop folosind exclusiv CV-urile oficiale, adica acelea postate pe site-ul Parlamentului. Rezultatele sunt valabile pentru data analizei, august 2020. Au fost luate in calcul doar activitatile NEPOLITICE ale celor evaluati, ca si cand am evalua un candidat pentru un job de management intr-o mare companie multinationala sau romaneasca, la cele mai inalte standarde. Pentru evaluarea profilurilor politicienilor exclusiv pe baza CV-urilor, folosim exact aceleasi metode si instrumente de analiza pe care fondatorul Politoscop, George Butunoiu, le foloseste de 30 de ani in firma sa de “executive search” in evaluarea angajatilor pe pozitii de management din marile companii. Mai precis spus, sunt aceleasi metode de analiza si instrumente folosite la nivel international de toate marile companii de executive search si de catre angajatorii de top. Valoarea pe piata muncii (nepolitice) desemneaza atractivitatea persoanei (nivelul de “angajabilitate”) pe piata muncii in organizatii NEPOLITICE (companii comerciale, dar si ONG-uri sau alte institutii nepolitice organizate dupa sistemul celor din business). Asadar, daca un politician a lucrat foarte putin in companii comerciale, dar are o lunga cariera politica, Valoarea de piata calculata dupa Metodologia Politoscop va fi foarte mica, desi el este poate un politician de succes si foarte valoros in domeniul sau de expertiza – politica”, precizează autorii ierarhiei.

