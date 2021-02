Reluarea cursurilor, așteptată la Ideciu de Jos

Share



La Școala Gimnazială Ideciu de Jos începutul de an a adus și o nouă conducere, prof. Luminița Dobrean fiind numită în funcția de director, cea care va coordona activitatea celor 142 de elevi, preșcolari, ciclul primar și ciclul gimnazial cât însumează școala și grădiniță din Ideciu de Jos, respectiv grădinița din Ideciu de Sus. Pe lângă multe alte probleme de natură juridică, clădirea școlii fiind retrocedată, activitatea școlară din comuna Ideciu de Jos a fost și ea afectată de pandemia COVID-19, învățământul online fiind mult sub cel clasic, ca și eficiență.

„Această pandemie ne-a dat la toți calculele peste cap, atât în ce privește cadrele didactice cât și în ce privește copiii și părinții acestora. În primul rând pentru că lumea nu este obișnuită cu folosirea anumitor platforme, respectiv a muncii în format online. Cu toate aceste greutăți, pe parcurs, toți cei implicați s-au obișnuit în cele din urmă. O parte din aceștia se descurcă cum pot, caută mereu soluții să se perfecționeze, iar o altă parte nu se descurcă mai deloc. Avem foarte puține cazuri în care copiii nu au avut parte de dotarea necesară acestui mod online de învățare, calculator, tabletă, laptop sau telefon, datorită faptului că am primit aceste dotări necesare, pe baza cererilor au fost acoperite aceste nevoi. Spre bucuria noastră, la nivelul Școlii Gimnaziale Ideciu de Jos nu avem niciun caz de copil care să nu aibă această dotare necesară învățământului online”, a declarat prof. Luminița Dobrean.

De bine de rău, lucrurile se desfășoară în condiții normale, dacă se poate numi astfel un mod de învățare online, fără un prea mare control asupra atenției elevului.

„Lucrurile funcționează normal în ce ne privește, activitatea se desfășoară destul de bine, copiii au note, acum încheiem mediile, lecțiile s-au desfășurat într-o oarecare normalitate, dar nu se poate compara ca atunci când vin copiii la clasă, când îi simți aproape, când îi vezi, când te văd, când stau cuminți în bancă, când îi obligi să fie atenți. În schimb, în format online, nefiind obligativitatea camerelor deschise, nici măcar nu poți să-i vezi, ei pot face absolut orice altceva, doar profesorul este cel care e văzut și care e observat dacă își face treaba sau nu. În schimb, la clasă lucrurile stau cu totul altfel, păstrezi copilul atent în permanență, îi captezi atenția într-un fel sau altul. Să sperăm că această situație va fi depășită cât mai repede, astfel ca procesul de învățământ să se desfășoare în format clasic, față în față, nu prin intermediul la tot felul de platforme”, a spus directoarea Școlii Gimnaziale Ideciu de Jos.

Revenirea elevilor la școală poate fi începutul mult așteptatei relansări, chiar dacă este prematur de oferit un răspuns.

„Toată lumea așteaptă cu nerăbdare revenirea elevilor la școală, în special profesorii și părinții. Nu știu copiii în ce măsură sunt încântați de această revenire, unii vor, alții mai puțin. Temerea mea este că vom începe oarecum normal, dar copiii între timp s-au obișnuit cu un anumit ritm, ceva mai lent, fapt pentru care va mai trece o perioadă până ce ei să revină la un ritm normal. Va fi nevoie de o readaptare la formatul clasic, cu prezența lor la școală, cu trezitul mai devreme, cu mersul a școală, respectiv naveta pentru o parte din ei”, a arătat Luminița Dobrean. Ce urmează? „Ce cred eu că se va întâmpla în perioada următoare nu știu dacă contează atât de tare. Aici am două păreri ale mele personale, pe deoparte abia aștept să revină copiii la școală, să intrăm cumva în normalitate cu tot ce implică viața și activitatea noastră profesională. Pe de altă parte, cred că ar trebui să mai rămânem un pic în stagiul în care suntem acum, să vedem ce se întâmplă cu evoluția acestei pandemii. Mi-e teamă ca nu cumva să reluăm cursurile cu prezența copiilor la școală, să mergem așa câteva săptămâni, după care să revenim iar la sistemul online, lucru care ar zăpăci complet copiii, iar anul școlar ar fi compromis total. Dacă am fi sigur că începem și totul va fi ok, atunci ar fi foarte bine, dar ce ne facem dacă lucrurile se vor complica din nou?”, a precizat Luminița Dobrean.

Referitor la vaccinare, la nivelul Școlii Gimnaziale Ideciu de Jos, domnește o oarecare incertitudine, fapt pentru care prea puțini dintre cadrele didactice și-au exprimat intenția de a se vaccina. „În ce privește programările pentru vaccinare, prea puține cadre didactice s-au înscris, majoritatea fiind oarecum în expentativă. Avem 19 cadre didactice din care s-au programat pentru vaccinare doar trei dintre aceștia. Cauza o reprezintă neîncrederea oamenilor față de acest vaccin despre care se spune că a fost conceput prea repede, fapt pentru care lumea așteaptă să vadă ce și cum va fi cu efectele acestuia pentru perioada următoare”, a punctat directoarea Școlii Gimnaziale Ideciu de Jos.

Alin ZAHARIE