VIDEO-INTERVIU. Simularea Evaluării naționale, un succes în Mureș

Share



Prof. Illés Ildikó, inspector școlar general adjunct al județului Mureș, a acordat un interviu cotidianului Zi de Zi referitor la metodologia desfășurării simulărilor Evaluării naționale. Cu toate că situația pandemică a zdruncinat planurile de învățământ la nivel național, Inspectoratul Școlar General al județului Mureș împreună cu cadrele didactice din județ s-au mobilizat pentru a facilita o experiență cât mai utilă pentru elevii mureșeni. Astfel, simularea Evaluării naționale s-a desfășurat în condiții ”impecabile” după cum afirmă prof. Illés Ildikó.

Reporter: În ce manieră s-au desfășurat simulările naționale anul acesta?

Prof. Illés Ildikó, inspector școlar general adjunct al județului Mureș: Eu consider că s-a desfășurat în condiții normale, și chiar a fost nevoie de această repetiție generală pentru că a trecut mai mult de un an de când se țin lecții online și chiar era necesar să se vadă nivelul real de pregătire al copiilor. Duminică a fost o repetiție cu aparatura și cu transmiterea subiectelor. Anul acesta s-a schimbat modul de transmitere a subiectelor și curricula, este primul an când avem elevi care termină după noua programă și inclusiv subiectele au fost transmise sub formă de caiețele în care copii puteau să rezolve direct exercițiile, nu ca în alți ani când primeau foi separate, subiecte separate. La simulare s-a păstrat distanțarea, s-au respectat toate regulile igienico-sanitare. A fost nevoie de o prezență fizică, examen fizic, pentru că online se încearcă, dar având o tradiție de sute de ani cu prezență fizică, noi nu putem schimba lumea de pe o zi pe alta.

Rep.: Au existat situații în care elevii nu s-au putut prezenta?

I.I.: Am fost un județ norocos pentru că în toate școlile s-au desfășurat simulări, am avut o singură clasă unde au fost câțiva copii carantinați, iar din cauza aceasta întreaga clasă s-a carantinat, dar a fost un sigur caz în întreg județul. După terminarea carantinării, școala respectivă va avea opțiunea să repete și să reorganizeze aceste simulări, cu ajutorul nostru.

Rep.: Deci simulările vor fi repetate și reorganizate dacă va fi cazul?

I.I.: Da, dar va fi reorganizat de școală prin Inspectoratul Școlar, nu la nivel național cum a fost în prima etapă.

Rep.: Care sunt rezultatele elevilor? Pandemia le afectează performanța?

I.I.: Fiecare școală și fiecare clasă va organiza ședințe cu părinții, cu profesorul de specialitate, cu dirigintele, unde se va prezenta nivelul de pregătire a copiilor. Referitor la note, cei care doresc și le place să învețe, au avut mai multă posibilitate și au alocat mai mult timp. Cei care nu sunt dedicați și poate nu le place așa mult partea teoretică, zic asta pentru că fiecare copil este bun la ceva, fiecare are calități pe care trebuie să le descoperim. Cei care sunt pasionați de altceva și nu le place statul în scaun să se ocupe prea mult cu învățătura, probabil au profitate de situație și nu au învățat. Eu consider că nu este de condamnat, nu poți obliga fiecare copil să de nivel 10 la matematică sau la limba și literatura română, respectiv la limba maternă. Probabil după aceste examene au văzut cerințele și standardele și vor putea alege mai ușor calea viitorului. În problema notelor, unii care nu sunt foarte interesați nu s-au pregătit deoarece notele se trec în catalog doar la cererea elevului sau a părintelui. Așadar interesul nu a fost așa de mare cât va fi în vară.

Rep.: Au fost cazuri de elevi care să fie dați afară din evaluare din diverse motive?

I.I.: Nu am avut nici cazuri de suspecți de coronavirus, nici cazuri care au copiat. Organizarea a fost impecabilă, sălile au avut camere de supraveghere audio-video, mai mult de 15 elevi nu au fost ținuți în sală. Pe această cale mulțumesc cadrelor didactice că s-au ocupat și au reușit împreună cu noi să ducă la bun sfârșit evaluarea. Problema copierii nu a existat, eu cred că la clasa a VIII-a inocența și corectitudinea fac parte din caracterul elevilor.

Rep.: Care este situația epidemiologică actuală și impactul acesteia în școli?

I.I.: Nu cred că este de competența mea să răspund la această întrebare, momentan este vacanță oficială și elevii învață online. Dacă există probleme deosebite elevii și profesorii se conectează și organizează consultații, există ,,Școală după școală” un program național unde elevii pot face pregătire psihică una-două ore pe zi.

Rep.: Cum preconizați că se vor desfășura cursurile în următorii doi ani?

I.I.: Sinceră să fiu, anul trecut nu m-am gândit că de pe o zi pe alta s-ar putea întâmpla așa ceva ca apoi să se închidă toate școlile. Eu pe doi ani nu pot să dau nici un pronostic, dar cred că din tot răul am învățat ceva. În perioada pandemiei cadrele didactice au participat la foarte multe cursuri online. În momentul în care s-au închis școlile noi nu știam ce să facem, cum să începem dar ne-am adaptat. Totuși este nevoie să începem față în față pentru că copilul trebuie mângâiat, trebuie să te uiți în ochii copilului. Nu este suficient să îi arăți partea teoretică, trebuie să îi arăți dragoste. În cazuri deosebite putem să înlocuim o zi-două sau două săptămâni învățământul clasic cu unul online.

Rep.: Poate fi o soluție pentru o perioadă îndelungată activitatea online?

I.I.: Este o soluție de moment, cred că prin acest învățământ online discrepanțele au apărut mult mai accentuat. Sunt foarte mulți interesați cărora le place, dar și mulți cărora nu le place, nu acceptă, li se pare greu chiar dacă se descurcă. O tradiție de sute de ani nu se poate schimba peste noapte.

Rep.: Prin ce metode putem aduce elevii și cadrele didactice înapoi în școli? Este vaccinarea dorită?

I.I.: Nu consider că este de competența mea să afirm pentru că nu sunt medic, nu am studiat, ce pot să spun este că eu m-am vaccinat, am făcut și rapelul. Eu personal consider că este o soluție, dacă este un vaccin înseamnă că te apără de ceva, dar eu nu pot să conving pe cineva că este bine sau este rău.

A consemnat Laura NICA