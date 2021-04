EXCLUSIV! Martor la prăbușirea MiG-ului în Mureș: Avionul ”avea o direcție cam haotică”

Share



Unul din principalii martori ai prăbușirii aeronavei MiG 21 LanceR între comunele mureșene Batoș și Suseni este Dinu Dumitru Cotoi, primarul comunei Batoș, care a ajuns primul la locul impactului, pentru a-i acorda îngrijiri pilotului care s-a catapultat.

”Mai întâi am auzit un sunet mai ciudat pentru avioanele astea, era la o înălțime destul de joasă, la o altitudine joasă. Ne-am uitat în sus să vedem, eram cu domnul viceprimar, și l-am observant, avea o direcție cam haotică să zicem și pe urmă s-a îndeptat cu fața în jos, cu botul, să mă exprim așa, în jos, și în momentul acela am văzut că s-a catapultat pilotul. Am și plecat în direcția respectivă, am găsit pilotul, era încâlcit între corzile parașutei, mi-a cerut să îl ajutăm, l-am ridicat, l-am pus în mașină și l-am dus către ambulanță”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Dinu Dumitru Cotoi.

Potrivit primarului comunei Batoș, ”accidentul a avut loc în extravilanul comunei Batoș, de fapt chiar pe pășunea comunei Suseni, și nu a afectat nicio gospodărie, nicio casă, pilotul e bine, avionul e distrus și atât.”

Marți, 20 aprilie, în jurul orei 14.30, o aeronavă MiG 21 LanceR din cadrul Bazei 71 Aeriană Câmpia Turzii, care efectua un zbor de instrucție, s-a prăbușit în zona localității mureșene Dedrad, pilotul reușind să se catapulteze înainte de impact.

