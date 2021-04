Proiect european la Școala Gimnazială ”Friedrich Schiller”

Share



Pe data de 6 aprilie 2021, cu ocazia primei întâlniri via Microsoft Teams, proiectul Erasmus+ Think Global, ”Act Digital – Strong partnerships to support digital education” (”Gândeşte global, Acţionează digital – Parteneriate puternice pentru susţinerea educaţiei digitale”) a demarat, ȋn sfârşit!

Acest proiect a fost dezvoltat printr-un parteneriat internaţional între şase instituţii educaţionale şi şcoli de diferite nivele şi trei instituţii de cercetare şi dezvoltare.

Partenerii acestui proiect, specialişti implicaţi profund ȋn educaţie şi activităţi didactice, au identificat pandemia COVID-19 ca pe o provocare şi au decis să îşi pună ȋn comun know-how-ul şi experienţa pentru a dezvolta metode incluzive şi inovative de educaţie a diferitelor categorii de copii (inclusiv a celor vulnerabili), în aceeaşi măsură venind în ajutorul profesorilor şi părinţilor.

Aceste provocări complexe (în legatură cu conectivitatea, infrastructura, dezvoltarea abilităţilor şi a reţelelor de disipare a cunoştinţelor) au generat ȋn cadrul organizaţiilor partenere o cale de acţiune comună adaptată noilor provocări şi au adus idei inovatoare în procesul de învăţare folosind tehnologia.

Coordonatorul proiectului, prof. Dana Bendriş de la Şcoala Gimnazială “Friedrich Schiller” din Târgu Mureş, împreună cu echipa formată din următorii membri: Fülöp Miklós, Hoffmann Tilda, Oprea Sorin Daniel, Sămărtean Judith, Cimpoeru Elena, le-au urat bun venit şcolilor participante din Olanda, Lituania, Spania, Italia, Turcia, precum şi Asociaţiei Absolvenţilor Universităţii “Petru Maior” şi Editura Edu şi apoi le-a explicat bogatul cuprins a celor doi ani de proiect care ȋncurajează dezvoltarea competenţelor şi implicarea ȋn proiectul Erasmus: elevii din şcolile partenere vor urma un curs de IT, după care se va forma un Tech Hub al tinerilor. Acesta va consta ȋntr-un spaţiu de comunicare online prin care elevii pasionaţi de scrierea de programe de calculator, robotică, scriere de programe pentru jocuri vor putea comunica interconectat, participând la competiţii şi urmând cursuri specifice de specialitate la nivel universitar. În acelaşi timp, profesorii, de asemenea, vor beneficia de cursuri IT şi de sprijin ȋn crearea de biblioteci virtuale care vor conţine lecţii interactive pe diverse teme.

La final toţi partenerii au fost rugaţi să voteze logo-ul favorit din propunerile existente, ca să existe cât mai repede o identitate vizuală comună.

