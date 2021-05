VIDEO: Alexandru Bexa: „E doar o chestiune de timp până să cadă victimă un om, un localnic”

Share



Comuna Lunca Bradului începe să devină o zonă tot mai frecvent vizitată de urși. Vizitele s-au întețit în ultimele zile, fapt care a creat panică în rândul locuitorilor. Despre această chestiune ne-a vorbit Alexandru Bexa, primarul comunei Lunca Bradului.

Reporter: Comuna Lunca Bradului a început să fie vizitată tot mai des de niște oaspeți mai inediți. Despre ce este vorba?

Alexandru Bexa: Începând cu jumătatea lunii mai, în fiecare seară am început să fim vizitați în mod frecvent de unul, doi, chiar trei ursuleți, lucru reliefat și de sesizările făcute de către cetățenii comunei. Din data de 15 mai, în fiecare zi cetățenii ne sesizează cu privire la prezența urșilor prin serviciul 112, prin serviciul de urgență, ne vin inclusiv mesaje Ro-Alert. Suntem ușor terorizați, inclusiv proprietățile oamenilor au fost devastate. Avem la sediul Primăriei primite tot felul de sesizări, cereri de despăgubiri pentru diferite pagube, chiar și pentru animalele domestice care au fost omorâte, plus bunuri ale oamenilor care au fost de asemenea distruse.

Rep.: Cum reacționați în astfel de cazuri?

A.B.: În fiecare seară, împreună cu localnicii mergem să ajutăm oamenii, acolo unde auzim gălăgie, astfel încât să determinăm ursul să meargă spre pădure. Din păcate, comportamentul acestor animale care ne vizitează comuna este ușor diferit față de tipologia comportamentală a ursului clasic. Acești urși care vin în sat sunt de o vârstă mai fragedă și nu mai au frică de oameni. Cei de la Poliția Națională, cu girofar, cu sirenă încearcă să sperie ursul astfel ca acesta să se întorcă în pădure, doar că acești urși asimilează zgomotul sirenei cu hrana.

Rep.: Care este reacția locuitorilor?

A.B.: După ora 6, când începe să se însereze, oamenii nu mai pot să iasă afară, să-și mai care lemne, să meargă la animale. Cei care au animale se întâlnesc toți și așteaptă să vină ursul. Stau grămadă și își păzesc animalele, zi și noapte. Mi se pare ușor jenant că trebuie să așteptăm să se face ceva. Unii dintre noi facem echipe mixte, cu Poliția Locală, cu Primăria, mergem să preîntâmpinăm Doamne Ferește o nenorocire. E doar o chestiune de timp până să cadă victimă un om, un localnic. Am rugămintea pentru localnici să nu mai iasă. Totuși, e vorba de un animal sălbatic al cărui comportament nu poate fi prevăzut. Poate să devină foarte violent chiar dacă are o vârstă mai fragedă. Ursul este un animal sălbatic, imprevizibil din punct de vedere comportamental.

Rep.: Zilele trecute aceste prezențe ale urșilor s-au întețit…

A.B.: În urmă cu câteva zile am avut un apel de la o doamnă din comună, localnică, femeie în vârstă, despre care știam că e singură. Efectiv ne-am urcat în mașină și ne-am deplasat la fața locului. Doamna urla că intră ursul peste ea în casă. Când am ajuns am dat de o imagine parcă desprinsă din război, toate erau devastate. Doamna a sărit în brațele noastre, plângea în hohote. La această femeie nu e prima dată când i se întâmplă așa ceva. Cu o săptămână înainte la fel, ne-a sunat, ne-a cerut ajutorul că vine ursul peste ea în casă. Nu se poate așa ceva. Zilele trecute tot așa, la o doamnă care stă sub zona bisericii, aproape de centrul localității, ursul aproape să-i intre în casă. Există inclusiv fotografii cu labele ursului pe ușa de la intrare. Femeia respectivă are și o anumită boală, e singură acasă, iar seara efectiv pleacă la rude pentru a fi în siguranță. Un alt localnic, angajat la uzina de apă, a pățit la fel, pe ușa de acces în locuință a văzut ghearele ursului care a dat să intre. E foarte grav ce se întâmplă, omul poate iasă afară și dă nas în nas cu ursul din care poate să iasă ceva extrem de neplăcut. Mi se pare inacceptabil ca în 2021 să punem mai mare preț pe viața unui animal sălbatic decât pe viața unui om.

Rep.: Ce măsuri veți lua ca și Primărie?

A.B.: La nivel de Primărie am început deja anumite demersuri. Am întrunit Comitetul Local pentru Situații de Urgență, am făcut inclusiv formulare tip pentru sesizări astfel ca cetățenii să le poate întocmi mai ușor. Am trimis Poliția Locală la oameni, din ușă în ușă la fiecare, să vedem cam în ce zone se plimbă aceste animale sălbatice. Am sprijinit localnicii să completeze acele sesizări cu fotografii, cu dovezi ale daunelor produse de către urși. Acestea vor face obiectul unui dosar, inclusiv un memoriu din partea Comitetului Local pentru Situații de Urgență care va fi înaintat autorităților centrale astfel încă să fie luate măsurile legale.

Rep.: Cum vedeți toată această situație, din punct de vedere al silvicultorului?

A.B.: Vorbesc din prisma omului silvic, eu vin din acest domeniu, având facultate și doctorat în silvicultură. Mă consider un iubitor de animale sălbatice, îmi place să merg să le observ în cadrul natural. Fiind un animal în vârful lanțului trofic, urșii nu au dușman natural. S-au înmulțit exponențial, iar cei tineri au fost alungați dinspre zonele muntoase spre cele locuite. Astfel, inevitabil ursul intră în conflict cu omul. Aici nu e vorba nici de tăieri excesive sau de astfel de lucruri. E vorba că s-au înmulțit excesiv, iar ursul nu are dușman natural. Ar fi bine ca și agențiile pentru protecția animalelor să vină să vadă exact ce se întâmplă. Să vină o seară să vadă ce se întâmplă. Oamenii sunt disperați, vin la Primărie și ne cer ajutorul. Suntem ușor legați de mâini și de picioare, de birocrația existentă, fapt pentru care autoritățile vânătorești nu au voie să-i țină sub control. Ursul este un animal care o dată ce s-a obișnuit cu omul degeaba îl relochezi că el tot se va reîntoarce în zonele locuite, pentru că știe că acolo găsește hrană ușor, mult mai ușor decât o poate face în pădure.

A consemnat Alin ZAHARIE