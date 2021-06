Proiect Erasmus la Școala Gimnazială „Friedrich Schiller”

Share



În perioada decembrie 2018 – mai 2021, Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” din Târgu-Mureș a coordonat proiectul Erasmus+, „European values are all RIGHT”, finanțat de Comisia Europeană. Deși, la prima vedere, denumirea proiectului poate sugera o orientare de dreapta spre politicile europene, cei implicați știu că RIGHT reprezintă România, Italia, Grecia și Turcia și că acest parteneriat început în 2018, nu întâmplător, anul moștenirii culturale europene, promovează valorile adevărate, reale ale acestui spațiu creat.

Mobilități în Grecia, Turcia și Italia

Prioritatea proiectului inițiat de Școala Gimnazială „Friedrich Schiller” a reprezentat-o explorarea valorilor europene prin integrarea acestora în propriul comportament, oferind șanse echitabile tuturor. Astfel, beneficiarii indirecți ai proiectului, 400 de elevi, 80 de profesori și 60 de părinți au participat la activități ce au avut ca tematică solidaritatea și incluziunea socială, diversitatea culturală, înțelegerea aprofundată a valorilor umaniste și democratice promovate de Uniunea Europeană, explorarea similitudinilor și diferențelor dintre cele patru culturi și multe altele.

În fiecare an, câte șapte elevi și cinci profesori au participat la mobilități, Grecia, Italia și Turcia fiind, pe rând, gazde. Legăturile s-au creat, atât între cadre, dar mai ales între copii. În acest an, România urma să fie gazda proiectului, însă, din cauza condițiilor impuse de pandemie, timp de șapte zile, Școala Gimnazială ”Friedrich Schiller” a fost gazdă online. Zumzetul din școală a fost real, Consiliile Profesorale s-au întrunit, profesorii de la toate cele trei secții de predare – română, maghiară, germană – au colaborat, realizându-se niște activități interactive online pline de profesionalism. Entuziasmul a fost general, energia a fost aceeași, comprimată în cele 40 de minute ale fiecărei activități, elevi din toate cele patru țări așteptând cu sufletul la gură, zilnic, să se conecteze între ei. S-au depășit limite, s-au reînnodat legături. Deși în online, turul virtual al orașului, lecțiile de limbă, atelierele de dans, cântec, pictură, spectacolele de pantomimă au însuflețit elevii după toată această perioadă de învățământ online.

Implicare și dedicare

Săptămâna în care s-au desfășurat activitățile, 17-23 mai, a coincis cu reîntoarcerea fizică la școală a elevilor, ceea ce a făcut ca reintegrarea acestora, alături de prietenii lor din celelalte trei țări, să fie mai ușoară. Elevi din clasele a V-a A, a VI-a A, B, C, a VII-a A, B, C, a VIII-a A, B, C s-au remarcat prin entuziasm și seriozitate și s-au declarat îmbogățiți după această experiență.

Cele 38 de cadre didactice participante din școală au fost prezente trup și suflet, realizând nu doar activități, ci și conexiuni între oameni, între copii, în mod special. E fascinant să observi profesori ce fac cu inima lucrurile să se întâmple. Aplicațiile și platformele Whatsapp, Wordwall, Kahoot, Random Wheel, Zoom, de ex., sunt doar instrumente ce au facilitat minunile create. Se cuvine să amintim aici numele tuturor cadrelor implicate, îndrumate și susținute de doamna director, prof. Bendriș Dana Maria: Fulop M., Oprea S., Hoffman T., Ruja S., Csenteri E., Pinty E., Grosu C., Mates C., Sfariac A., Ujica A., Danciu D., Nemet C., Maxim G., Iakab E., Menyhart Z., Silaghi G., Madaras L., Hogyes K., Spataru R., Spatar D., Bacila P., Porutiu A., Ploesteanu L., Stoica N., Szanto Papp E., Zsigmond F., Dan A., Godri C., Serban G., Cioloboc M., Samartean I, Varga Nagy A., Bucur V., Olosz D., Pascanu S., Gaga L., Stana M.

Efortul și munca depuse pentru accesarea, coordonarea și implementarea unui asemenea proiect cer o implicare, dedicare și colaborare intensă. Însă energia declanșată și finalitatea obținute ne duc mai departe. Încurajăm colegii din alte școli să aibă încredere și curaj în a accesa asemenea proiecte. În școala noastră deja se află în desfășurare un altul, de aceeași anvergură, despre care com vorbi mândri într-un articol viitor.

Prof. Anca SFÂRIAC