FOTO: Glorie eternă Eroilor Neamului, la Sărmașu

Comunitatea din orașul Sărmașu a sărbătorit joi, 10 iunie, Ziua Eroilor, în mai multe locații, prin grija preoților parohi, respectiv la monumentele eroilor din Vișinelu, Balda, Sărmășel și Sărmășel Gară.

”Cu deosebit respect, am avut onorata misiune de a împărtăși emoția și mândria de a sărbători la Sărmașu Ziua Eroilor, de a comemora și cinsti Eroii Neamului din toate timpurile si din toate locurile, eroi care și-au pus sacrificiul suprem, viața, pentru credința strămoșească, libertatea, demnitatea, apărarea si reîntregirea neamului. Am avut onoarea si cinstea să am alături de mine la acest eveniment pe general de brigadă (rez.) Giurcă Marius – fostul comandant al Brigăzii 61 Vânători de Munte, general de brigadă(rez) Dan Vasile – fostul comandant al Brigăzii 1 Parașutiști Câmpia Turzii, colonel (rez) Chiorean Ilie – președintele subfilialei Sărmașu a Asociației Naționale a Veteranilor de război, preoții parohi ai Bisericii Ortodoxe Sărmașu Cămară Daniel și Moldovan Calin Emil, comandantul Secției de Pompieri Sărmașu – domnul Nagy Sandor-Jozsef, comisar șef al postului de Poliție Sărmașu – domnul Suciu Melinte, conducerea Liceului ”Samuil Micu” Sărmașu”, a transmis Valer Botezan, primarul orașului Sărmașu.

Totodată, edilul șef al comunității din Sărmașu a transmis mulțumiri elevilor conduși de profesorul Cosmin Sărmășan, profesorului Călin Costan și bibliotecarei Dinuca Burian.

(Redacția)