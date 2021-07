Parcare supraetajată la Platoul Cornești?

Share



Invitat la o emisiune televizată a postului târgumureșean M9, difuzată în urmă cu câteva zile, primarul municipiului Târgu Mureș, Soós Zoltán, a menționat că administrația locală încearcă să rezolve situația problematică a locurilor de parcare din zona Platoului Cornești.

Pentru aceasta, în plan există o parcare supraetajată pentru ca pădurea să nu mai fie ocupată de mașini parcate.

„Legat de strategia de parcare din Târgu Mureș, noi am moștenit zero proiecte. În momentul de față sunt opt parcări în proiectare în Târgu Mureș. La Platoul Cornești suntem în tratative cu un investitor care ar fi interesat să construiască în zona Platoului o parcare supraetajată, ceea ce ne-ar permite să interzicem parcarea mașinilor în pădure, deși când s-au făcut parcările lumea a acceptat în mare parte. Probabil până la sfârșitul anului viitor s-ar realiza investiția. Eu nici atunci nu am crezut că este bine să faci parcări în pădure, pentru care au fost și tăiați arbori. Noi dorim să construim și acolo o parcare supraetajată până la finalul anului viitor și să vedem în ce măsură putem elimina din zonă mașinile. Erau familii care veneau cu câte două mașini. Poliția Locală la un moment dat a trebuit să închidă Platoul pentru că nu mai putea să administreze la fața locului traficul intens. Am introdus autobuz gratuit din centru până la Platoul Cornești. De multe ori autobuzele veneau cu 5-10 persoane”, a mai adăugat edilul șef al municipiului Târgu Mureș.

