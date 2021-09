Start bun al handbalistelor Arena

Share



După două ediții a căror desfășurare au fost puternic influențate de pandemie, campionatele de handbal s-au reluat pe parcursul lunii septembrie la toate nivelurile. Start reușit poate fi considerat în primul rând cel al echipei feminine CS Arena Târgu Mureș. Echipa pregătită de Liana Costea este angrenată dealtfel pe două fronturi. Deși lotul este redus numeric, cu doar 12 jucătoare, mureșencele au pornit la drum atât în Divizia A, cât și în competiția junioarelor I, cu start reușit în ambele întereceri. În eșalonul secund, mai exact în Divizia A, ediția actuală are doar două serii, față de 4 câte au fost în cele trecute. Arena face parte din seria B, care are 13 echipe în componență. Debutul mureșencelor a fost unul cu 3 puncte fără efort, 10-0 cu CNOPJ Baia Mare (neprezentare a maramureșencelor). A urmat însă o victorie prețioasă, 31-28 în deplasarea de la ACS AMY Slatina, urmată de duelul de pe teren propriu cu CSU Cluj-Napoca. Jocul disputat duminică a fost câștigat de clujence, aspirante la promovare, scor 28-39 (10-19). După trei etape disputate în fruntea clasamentului se află Gloria 2018 Bistrița Năsăud, echipa la care activează în prezent soții Mihaela și Claudiu Evi, cei care pregăteau echipa CSM Târgu Mureș, oprită din drumul spre promovare de pandemie. Formația bistrițeană nu are însă drept de promovare în Liga Națională, având deja echipă în primul eșalon.

Pasul spre elită nu este încă posibil

Venind vorba despre promovare, aceasta o vor obține direct echipele clasate pe primul loc în cele două serii, iar cele de pe locurile secunde merg la baraj. Dacă bistrițencele nu pot promova din motivul amintit, despre CS Arena se poate spune că obiectivul este „evitarea promovării”, după cum declara chiar Liana Costea. Motivele sunt ușor de dedus. Diferența dintre eșaloane este una imensă din toate punctele de vedere. Pe lângă costurile ridicate, susținerea unei echipe în primul eșalon mai presupune și un lot corespunzător, valoric și numeric. Aminteam dealtfel că lotul are în componență doar 12 jucătoare, 7 dintre acestea fiind junioare, angrenate și la categoria lor de vârstă. Aici ele fac parte din seria F, alcătuită din 7 echipe. La această categorie s-au disputat două etape și mureșencele au obținut tot atâtea victorii. În etapa inaugurală s-au impus pe teren propriu, 42-30 cu LPS Satu Mare, după care au învins la Turda, 38-31 (22-13) cu CSȘ Viitorul Cluj.

Revenind la componența lotului, Arena le-a pierdut din această ediție pe două dintre cele mai importante componente. Este vorba despre Corina Lupei și Andreea Țîrle, convocate obișnuite la loturile de junioare și tineret ale României. Prima se află la Râmnicu Vâlcea, unde a și activat dealtfel cu dublă legitimare, iar a doua a fost transferată la Baia Mare. „Nu aveam cum să le mai ținem, este vorba despre viitorul lor, aici erau practic plafonate”, a afirmat Liana Costea. Lotul are așadar în componență 5 senioare (Mădălina Roșca, Paula Popeanu, Szasz Boglarka, Olivia Opriș, Oana Sîrb), fiind completat cu junioarele Anita Moldovan, Gál Anna, Ștefania Virag, Alexandra Țifui, Ioana Mureșan, Bianca Jitaru și Adina Both.

Etapa derby-urilor locale

Etapele a doua sau a treia (după caz) din campionatele de handbal au programat mai multe partide așa numite „derby-uri locale”. Primul duel, în ordine valorică, a avut loc la Sighișoara, meciul din cadrul etapei cu numărul 2 din Divizia A masculin, seria D. În Sala Sporturilor „Radu Voina” CSM a învins-o cu 43-24 pe concitadina CNE și este singura dintre cele 8 cu două victorii. În etapa inaugurală au trecut cu 39-31 de CSM Făgăraș, iar CNE s-a impus cu 37-34 în fața echipei Potaissa Turda. Un alt derby local, la fete de data aceasta, a fost LPS-CSM Târgu Mureș, la junioare 3, încheiat 12-37, dar și unul județean, tot la juniori 3, băieți, între Liceul Tehnologic Lucian Blaga Reghin și CSȘ Sighișoara (39-38). Cele două se află printre fruntașele seriei E la o categorie la care o a treia echipă mureșeană, LPS Târgu Mureș a fost repartizată în grupa F. Aceeași anomalie o putem vedea și la juniorii 1, unde LPS Târgu Mureș și CSȘ Sighișoara se află în serii diferite. Grupele sunt numite „geografice”, dar Sighișoara și Reghin sunt văzute în aceeași grupă cu echipele din Brașov, Alba, Sibiu și Harghita, iar Târgu Mureș, aflat între cele două, are adversare din Maramureș și Satu Mare.