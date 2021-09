Învățătoarea Ema Patrichi felicitată de prefect

Share



Prefectul județului Mureș, Mara Togănel, a felicitat-o pe învățătoarea mureșeancă Ema Patrichi, premiată recent în cadrul Galei MERITO.

”M-am bucurat să o întâlnesc pe doamna învățătoare Ema Patrichi, dascăl premiat în cadrul Galei MERITO din acest an, o persoană deschisă și un influencer al mediului educațional din județul nostru. Prin activitatea sa, doamna Ema Patrichi este preocupată de metode creative prin care să crească elevi independenți, creativi, toleranți și empatici. M-a impresionat modul în care abordează cu elevii săi această perioadă dificilă: îi învață să privească într-un mod pozitiv și constructiv provocările pandemiei în școală, să găsească soluții și să acționeze împreună, ca o echipă. Mai mult, am rugat-o să nu ezite să ne solicite sprijinul atunci când este nevoie și am stabilit că ne vom întâlni și cu elevii domniei sale. Doamna învățătoare Patrichi este un exemplu demn de urmat și o dovadă că sistemul de învățământ are toate șansele să fie mai bun, mai performant, atunci când este reprezentat de oameni implicați, empatici față de nevoile elevilor și dornici de schimbare în bine”, a scris joi, 30 septembrie, pe pagina sa de Facebook, prefectul județului Mureș.

(Redacția)