Exercițiu internațional ISU Mureș finalizat cu succes

Share



Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Horea” al judeţului Mureş a anunţat, sâmbătă seara, la Gorneşti, încheierea cu succes a primului exerciţiu MODEX de tip blended în cadrul Mecanismului European de Protecţie Civilă, care s-a desfăşurat simultan în Estonia şi Austria, fiind coordonat din Germania.

„În cea de a treia zi a exerciţiului, începând cu ora 08:00, personalul EMT1 (Emergency medical team), a avut de gestionat numeroase situaţii medicale, dar şi alte tipuri de situaţii (simularea unui furt de echipamente medicale, persoane agresive şi dezorientate etc.). ENDEX (End of exrcise), sfârşitul exerciţiului, a fost dat simultan în toate cele trei ţări la ora 13:00. Imediat, a urmat o sesiune de feed back la cald (hot wash up), atât intern, doar între membrii echipelor, cât şi cu trainerii. În ultima parte a zilei, la ora 17:00, a avut loc o videoconferinţă cu toţi participanţii de la exerciţiul EU-MODEX de tip blended, condusă de consorţiul din Germania. Întâlnirea s-a încheiat cu înmânarea de diplome pentru toţi participanţii”, a precizat ISU Mureş, într-un comunicat de presă.

Potrivit ISU Mureş, exerciţiul a implicat numeroase forţe, UPU-SMURD Târgu Mureş cu 14 persoane, medici şi asistenţi, ISU Mureş cu 41 de cadre militare, un reprezentant din cadrul personalului civil, 30 de voluntari, 23 de autospeciale şi un buldoexcavator.

Din partea Mecanismului European de Protecţie Civilă au participat doi traineri din Spania şi Austria, un evaluator din Belgia, doi media team din Germania, un reprezentant al echipei care manageriază MODEX din Germania, trei make-up artists şi doi coordonatori de caz din Italia.

Din partea Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă a participat doctorul Bogdan Pop, director general adjunct, împreună cu patru reprezentanţi.

„Exerciţiul face parte dintr-o serie de exerciţii de tip MODEX în cadrul Mecanismului European de Protecţie Civilă şi reprezintă răspunsul Românei la toate angajamentele pe care ni le-am asumat în cadrul acestui organism (…) Este un nou tip de exerciţiu, de tip blended MODEX, astfel încât, pentru a evita o aglomerare de câteva sute de persoane în aceeaşi locaţie, ele se desfăşoară în ţări diferite, în acelaşi timp (…) Acest tip nou de exerciţii, blended exercises, se doresc a fi o unealtă pentru viitor, pentru că în acest fel se poate lipi de un exerciţiu care se desfăşoară la real, o echipă care poate să joace din partea cealaltă a lumii. Pe viitor putem să jucăm un blended exercise cu o echipă din Australia sau cu alta din cealaltă parte a lumii, netrebuind să transportăm logistica pentru a duce în acel loc echipa respectivă”, a declarat directorul general adjunct în cadrul Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, doctor Bogdan Pop.

În scenariul iniţial al MODEX se simula producerea unui taifun într-o ţară din Orientul Îndepărtat, pe nume „Mudulezia”, însă, pe parcurs, au apărut şi alte scenarii surpriză oferite de Mecanismul European de Protecţie Civilă, cum ar fi un nor toxic, care a presupus relocarea Postului Medical Avansat şi a logisticii, numeroase situaţii medicale de urgenţă şi simularea unui furt de echipamente.

În exerciţiu a fost implicată şi o echipă mixtă a UPU-SMURD Târgu Mureş-ISU Mureş, prima din ţară ca urmează să obţină certificare internaţională EMT 1 ROU.

(www.agerpres.ro)