Biblioteca CCD Mureș pregătită pentru era digitală

Cuceriți de jocurile Nintendo, de Minecraft, Megapolis, tinerii nu se mai regăsesc in Cireșarii, nu mai au răbdare de Zeii Olimpului, multe cărți sunt considerate de pe vremea bunicii, se așterne praful pe ele, dar dau bine în casă atunci când vine cineva în vizită. Din comoditate, plăcere, grabă, dăm un click și am aflat orice informație, la ce bun să mai deschid o carte?! Plăcerea cititului nu vine de la sine, ci se obține cu răbdare, perseverență. Un rol esențial în promovarea lecturii în cadrul comunității mureșene o are Biblioteca Corpului Didactic Mureș, despre activitatea acesteia ne vorbește prof. Anca Suciu, bibliotecar, responsabil activitate.

Reporter: Într-un ritm galopant s-a schimbat mediul educaţional şi informaţional, dăm un click și am aflat întreaga informație de care avem nevoie, comentarii literare, rezumate, cartea este lăsată deoparte pentru că ne fură din timp. De ce să mai citim?

Anca Suciu: La întrebarea „De ce să citim?ˮ, aș răspunde simplu: Cartea este televizorul oamenilor deștepți. Cartea te face să gândești, îți stârnește curiozitatea, îți dezvoltă atenția, inteligența și vocabularul. Cartea te ajută să evoluezi, să gândești liber, să știi să alegi.

Reporter: Într-o eră a digitalizării, cum se mulează biblioteca pe noile trenduri?

Anca Suciu: Nici un program de televizor, oricât ar fi de interesant, nici un joc pe calculator, oricât ar fi de sofisticat, nu se compară cu plăcerea de a citi și cu parfumul inconfundabil al cărților. Cu toate acestea, trăim astăzi într-o eră a digitalizării, într-o eră a tehnologiei și, în consecință este necesară și o reformă a structurilor infodocumentare, cu precădere o reorganizare a ceea ce înseamnă biblioteca școlară astăzi. În acest sens, în cadrul întâlnirii profesionale dedicată bibliotecarilor școlari din județul Mureș, ce s-a desfășurat în data de 28 octombrie 2021, în sistem on-line, pe platforma Google Meet, am propus pe ordinea de zi subiecte care vizează o reactualizare a structurilor documentare, o reorganizare a activității bibliotecii și a bibliotecarului școlar, având în vedere și contextul actual, în care în unitățile școlare se desfășoară activitatea didactică atât în format fizic, cât și în format on-line.

Reporter :Schimbările generate în ultimii ani sunt o provocare dinamică a mediului tehnologic care solicită de la biblioteci servicii noi şi inovative, creativitate şi consiliere.

Anca Suciu: Un aspect foarte important în această direcție îl reprezintă formarea continuă și dezvoltarea profesională a fiecărui bibliotecar școlar. Potrivit Regulamentului de funcționare a bibliotecilor școlare, formarea continuă este un drept și în egală măsură o obligație. Astfel, bibliotecarii din județul Mureș au posibilitatea să participe la cursurile de formare continuă prevăzute în oferta Casei Corpului Didactic Mureș, ofertă avizată de către Ministerul Educației. În plus, Asociația Bibliotecarilor din România în colaborare cu filialele din fiecare județ, în cazul nostru filiala județului Mureș fiind CCD Mureș, pune la dispoziție oferta educațională pentru anul școlar 2021-2022, ofertă pe care am prezentat-o în cadrul întâlnirii, facilitând astfel accesul colegilor la formare.

Reporter: Biblioteca trebuie adaptată la noile perspective şi tehnologii, profesionalizarea personalului de specialitate depinde de crearea unor condiţii de formare continuă a acestora.

Anca Suciu: Pe lângă informatizarea bibliotecilor școlare (achiziționarea unui program de bibliotecă pentru bibliotecile care încă nu au deja un astfel de program, digitalizarea publicațiilor, achiziționarea de e-book-uri etc.) pe care fiecare bibliotecar o va face în funcție și de susținerea financiară a conducerii unității școlare, am propus colegilor din județ și câteva instrumente digitale gratuite, care pot fi utilizate în desfășurarea activităților culturale și științifice ce se organizează la nivelul bibliotecii. Prin urmare, am expus două aplicații digitale cu exemple concrete, aplicații concepute să sprijine procesele de învățare.: LearningApp și Word Wall prin care se pot crea resurse didactice interactive, jocuri, șabloane care să fie atractive pentru elevi. Astfel aceștia pot învăța prin joc.

Reporter:Ce activități ați desfășurat în cadrul întâlnirilor on-line?

Anca Suciu: În cadrul întâlnirii on-line am prezentat propunerile de activități științifice, metodice și culturale prevăzute în planul managerial al bibliotecii CCD Mureș pentru anul școlar 2021-2022: workshop-uri, „Cdidei în cărțiˮ, „Drepturile copilului în operele literare școlareˮ, „Podcasting în bibliotecăˮ, sunt doar o parte din activitățile propuse și care au scopul de a stimula lectura în rândul utilizatorilor, adică în rândul elevilor. Menționez că, în luna octombrie, în perioada 4-22 octombrie am desfășurat deja o primă activitate metodică, on-line, asincron, dedicată Zilei internaționale a bibliotecilor școlare, activitate ce s-a bucurat de un real succes și care s-a concretizat într-un ghid cu exemple de bune practici pentru bibliotecari școlari, cu ISBN 978-606-667-231-3. Ne propunem multe astfel de activități și sperăm într-o colaborare fructuoasă cu colegii din județ.