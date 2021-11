Proiect important privind educația non-formală

Share



Reprezentanții Asociației Beneva și Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă au lansat, zilele trecute, în cadrul unui eveniment desfășurat la Palatul Victoriei, proiectul de educație non-formală „Cei 17 magnifci care au schimbat viitorul”.

Potrivit informațiilor oferite de către reprezentanții Asociației Beneva și Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă, ,,prin acest proiect cultural și educativ în următoarele două săptămâni Asociația Beneva le va prezenta elevilor din peste 10 licee bucureștene Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă, sub forma unui spectacol de teatru de o oră transmis în sistem live streaming, precum și modul în care liceenii se pot implica în realizarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă stabilite de Organizația Națiunilor Unite”.

„Avem mii de supereroi în România care acționează în spiritul dezvoltării durabile. Sunt încântat că am cunoscut o parte dintre ei prin parteneriatele Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă din ultimii ani. Acum deschidem un nou drum pentru a prezenta Obiectivele pentru Dezvoltare Durabilă pe înțelesul tuturor, de data aceasta prin intermediul artei teatrale care mă pasionează în mod deosebit. Nu e niciodată prea devreme să educăm copiii și tinerii în spiritul sustenabilității cum niciodată nu e prea târziu să îți schimbi stilul de viață. De aceea, Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă susține proiecte pentru toate grupele de vârstă”, a precizat László Borbély, consilier de stat, coordonatorul Departamentului pentru Dezvoltare Durabilă.

,,Lucrăm cu tinerii pentru că avem încredere că adevărata schimbare nu poate veni decât de la ei. Discuțiile cu ei ne fac să fim optimiști și să privim cu speranță în viitor. Ei vor să se implice, lor le pasă, ei sunt fericiți atunci când societatea are un anumit nivel de bunăstare materială și spirituală. Ei iubesc tehnologia și vor să o folosească pentru a crea o lume mai echitabilă, mai tolerantă, o lume a tuturor, în care ne simțim bine cu toții și nu există niciun fel de discriminare. Adolescenții sunt o generație care își dorește să contribuie, pentru care împlinirea personală este strâns legată de bunăstarea comunității. Noi îi cunoaștem bine pentru că lucrăm direct cu ei și îi implicăm chiar în dezvoltarea de proiecte astfel încât să fie relavante și reprezentative pentru generația lor”, a precizat Iulian Văcărean, președinte al Asociației Beneva.

,,Tinerii de azi sunt creatorii de mâine și au nevoie să le dăm spațiul să aibă o voce, să își spună părerea, să co-creeze alături de noi, să se implice în proiecte reale și astfel să devină creatorii lumii de mâine. Educația este un factor cheie în dezvoltarea durabilă, sau cel puțin ar trebui să fie. De 8 ani de când lucrez în educația non-formală și alternativă am ales calea asta pentru că am înțeles că educația e mai mult decât a sta într-o bancă, a urma un curs, a asculta un profesor, educația este despre a avea o voce, a învăța să înveți, a te implica activ în comunitatea din care faci parte și a face o schimbare. Iar învățarea se întâmplă tot timpul, la orice pas și la orice vârstă, se întâmplă atunci când îi ajuți pe cei nevoiași, sau te implici într-o cauză comunitară, se întâmplă prin teatru, prin muzică, prin artă și cultură, prin scris. Am văzut comunități de învățare non-formală cu rezultate excepționale și am certitudinea că educația din România are nevoie de un suflu nou”, a menționat Luiza Apostu, psiholog și specialist în educație.

