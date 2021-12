Atribuţiile ministrului Sănătăţii delegate mureșeanului Vass Levente

Share



Doctorul mureşean Vass Levente a condus, în perioada 6-8 decembrie, Ministerul Sănătăţii, în locul ministrului de resort Alexandru Rafila. Acesta din urmă şi+a delegat atribuţiile de ministru prin două Ordine specifice, nr/ 2606/2 decembrie 2021 și nr. 2647/8 decembrie 2021.

”Multumesc pentru increderea acordata, multumesc pentru sustinerea domnului vicepremier Kelemen Hunor, domnului ministru Rafila Alexandru, si nu in ultimul rand ministrului Cseke Attila. Am avut onoarea de a avea atributii de ministru al sanatatii in ultimele trei zile. Am avut onoarea timp de 78 de zile de a reprezenta Ministerul Sanatatii la 17 sedinte ale Guvernului Romaniei, 78 de zile cu delegare de atributii in procent de 70%. Multe s-au intamplat, poate mai mult decat intr-un mandat simplu de deputat. Am salvat vieti, am ajutat sa supravietuiasca un sistem sanitar colabat, subfinantat. Am facut fata datorita priceperii profesionale si experientei politice ale ministrilor nostri, unei populatii care a dat dovada de solidaritate, si poate si datorita seriozitatii unui partid mic. Imi continui munca de dinainte, ca secretar de stat in relatie cu parlamentul, patronatele si sindicatele, responsabil pentru pregatirea resursei umane in sanatate”, a precizat dr. Vass Levente.

