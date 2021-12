Noutăți despre proiectul rezidențial Concept 9. Vești bune despre prețurile apartamentelor.

Share



Lucrările la Concept 9, una dintre cele mai ingenioase inițiative imobiliare din România anului 2021, avansează în ritm alert. Situat lângă cel mai important pol de afaceri al orașului, în imediata vecinătate a Shopping City Târgu Mureș, Concept 9 oferă apartamente construite la un standard înalt de calitate și o mulțime de facilități menite să ofere confort și siguranță. Mircea Musgociu, principalul artizan al proiectului rezidențial, ne-a oferit cele mai noi informații și face o mică analiză a contextului legat de creșterea prețurilor la materialele de construcții.

Rep: Cum evoluează situația lucrărilor la proiectul rezidențial Concept 9?

Mircea Musgociu: Avansăm foarte bine. Aș menționa aici derularea unor lucrări foarte dificile și costisitoare, care prevăd forarea a peste 80 piloți la fiecare bloc, cu lungime între 12 și 16 m și diametru de 80-90 cm. Aceștia au fost forați în Marna, un material foarte solid, cu densitatea și rezistența situată între cea a pietrei și a pământului. Pe acești piloți (250 de bucăți) stau cele 3 blocuri și vor stabiliza întreaga zonă din punct de vedere geotehnic. La blocul A am terminat etajul 1, la blocul B parterul, iar la blocul C fundațiile plus radierul. Suntem în graficul prevăzut pentru lucrări și chiar avem o devansare cu două săptămâni a acestora.

Rep: Reușiți să faceți față creșterilor de prețuri la materialele de construcții?

Mircea Musgociu: În contextul inflației evidente și a nesiguranței date de apariția unor noi variante de Covid este important ca investitorul și firmele constructoare să aibă capacitatea financiară de a duce la capăt investiția. Profitec SRL a construit și construiește din fonduri proprii (nu din credite). Vă asigur că în afară de cele 3 blocuri la care am început lucrările vom continua dezvoltarea în zonă cu imobile rezidențiale și servicii, plus infrastructura și serviciile aferente (educație, sănătate, sport, spa etc.). Îi felicităm pe clienții care au investit în apartamente din Ansamblul Rezidențial Concept 9. Posibil că în câțiva ani investiția lor se va dubla. Depinde când se va opri spirala inflaționistă. Din luna iunie 2021 și până în prezent, prețul materialelor de construcții a crescut în medie cu 20% și până în ianuarie vor mai crește cu 20%. Este evident că și eu, ca și ceilalți investitori din domeniul imobiliar, odată cu creșterea prețului materialelor de construcții, vom fi nevoiți să majorăm prețul/metru pătrat al construcțiilor.

Rep: Ați vândut multe apartamente, într-un timp scurt…

Mircea Musgociu: Cred că succesul foarte mare la vânzarea acestor apartamente (200 apartamente vândute în 6 zile) se datorează următorilor factori:

1. Presiunea inflaționistă, care duce la devalorizarea valutelor și micșorarea puterii de cumpărare.

2. Eficiența dovedită a investițiilor imobiliare în condiții inflaționiste evidente.

3. Locația excelentă în care se află investiția.

4. Calitatea proiectului și a execuției.

5. Garanția că investiția se va finaliza (la punctul 4 și 5, dovedite de istoricul și capacitatea financiară a investitorului).

Revenind la prețuri și calitatea construcției, aș preciza că în această perioadă în care se discută permanent de energie „verde” și clădiri „verzi”, am ales încălzirea cu centrală comună/ bloc, iar izolația termică este foarte eficientă. Centrala comună/bloc are mai multe avantaje: eficiență cu 20% mai mare decât centrala individuală și poluarea considerabil mai redusă, pericol de explozie semnificativ mai mic și, nu în ultimul rând, aspectul clădirilor (negăurite de zeci de coșuri de centrale individuale). Puțini investitori în România construiesc la un nivel calitativ mai ridicat: bloc ceramic de 30 cm tip Porotherm + vată bazaltică dublă densitate de 15 cm (produsă de Rockwool, lider mondial în acest domeniu) + ferestre PVC de la cei mai buni producători germani și geamuri tripan de cea mai bună calitate. Până și adezivul folosit pentru masa de șpaclu, lipire și armare este produs de Sika (liderul de piață în domeniu – și cel mai scump). Calitatea materialelor este premium, iar acest lucru se va vedea în anii lungi de exploatare. În contextul creșterii majore a prețurilor la energie, calitatea termoizolației va avea un rol foarte important.

Legat de contextul internațional, aș spune că după ce au fost publicate datele despre inflație în SUA, în luna octombrie, americanii, care până acum bagatelizau inflația și spuneau că e temporară, au înțeles că avem de a face cu cea mai rapidă creștere a prețurilor din ultimii 30 de ani. Toate băncile centrale importante au printat cantități uriașe de bani pentru a atenua efectele produse asupra economiilor din cauza crizei Covid. Efectele negative nu au întârziat să apară: inflația bate la ușa fiecăruia și ne punem întrebarea unde și când se va opri.

Rep: În ciuda acestor creșteri ați reușit să păstrați prețurile la apartamente stabilite în vară….

Mircea Musgociu: Așa este. Din 14 august prețurile noastre nu au fost modificate și vor rămâne aceleași până la sfârșitul anului. Cu unele prețuri de vânzare suntem foarte aproape de prețul de cost. Ca exemplu, vă prezint calculul referitor la costul unui loc de parcare exterior. Suprafața efectivă a acestuia este de 5×2,5=12,5 mp, dar circulațiile executate pentru aceasta ridică suprafața unei parcări individuale la 30 mp. La un preț al terenului și amenajării de minim 200 euro/mp rezultă un preț de cost de 6.000 euro/loc de parcare exterior. În aceeași situație suntem și cu locurile de parcare interioare. Aș mai adăuga că, deși avem în zonă cel mai important mall din oraș, dorim să aducem în proiectul nostru și alte magazine precum Lidl, McDonald’s, Decathlon, o policlinică privată, un lanț național de săli de fitness, o grădiniță și alte activități complementare unei zone de locuit de primă clasă.

În concluzie, construim conform graficului, reușim să păstrăm prețurile apartamentelor la nivelul stabilit în vară (cel puțin anul acesta și poate în luna ianuarie), chiar dacă prețurile la materialele de construcții au tot crescut și menținem toate standardele de calitate promise la debutul investiției. Cred ca banii unui client, investiți într-un apartament în cea mai bună zonă rezidențială din oraș vor fi protejați împotriva inflației și vă vor asigura un profit sigur în viitorul apropiat. Să nu uităm că față de Cluj, prețul de vânzare al apartamentelor este la jumătate, iar Clujul este supraaglomerat. Sper că tineri din IT (care au ridicat Clujul la nivelul actual de salarizare și dezvoltare) să se orienteze spre Târgu Mureș. Dacă un specialist IT dorește să se mute în Târgu Mureș, unde credeți că ar vrea să locuiască? Oare nu într-o zonă fără poluare, cu o pădure în apropiere și cu zeci de magazine și restaurante la 5 minute de mers pe jos?

Despre Concept 9

Ansamblul Rezidențial Concept 9 Concept 9 se află lângă Shopping City Târgu Mureș deoarece pentru un cartier rezidențial, locația ideală se află într-o zonă în care nu ai industrie, circulația este fluentă (sensuri giratorii și două benzi pe sens), mijloacele de transport în comun sunt prezente, centrele comerciale în care te aprovizionezi cu alimente sau cu bunuri de larg consum sunt la maxim 9 minute de mers pe jos, iar punctele de interes ale orașului se află la doar 9 minute de mers cu mașina. Tot la maxim 9 minute de mers pe jos se află și pădurea Târgu Mureș, împreună cu noul parc al cartierului Tudor. Detalii despre finisaje și dotări puteți afla accesând pagina ttps://concept-9.ro/

CONCEPT-9 – BIROU VÂNZĂRI Program – L – V: 9:00 – 17:00, str. Negoiului 2A, SP I, Târgu Mureș, jud. Mureș, 0741 719 999 office@concept-9.ro