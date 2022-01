INVESTIȚIE. Școala Gimnazială din Gănești, extinsă și reabilitată

Share



Conducerea Primăriei comunei Gănești a atribuit, în data de 10 ianuarie 2022, firmei MGC Instal Construct SRL Târnăveni, un contract în valoare de 4.287.132 de lei, fără TVA, pentru execuția lucrărilor în cadrul proiectului ”Extindere și reabilitare Școala Gimnazială ”Fogarasi Sámuel” din localitatea Gănești, comuna Gănești, județul Mureș”, informează www.licitatiapublica.ro.

Startul lucrărilor, în 1 februarie

Potrivit informațiilor furnizate de Balog Elemér, primarul comunei Gănești, lucrările propuse vor fi realizate pe un teren aflat pe strada Principală nr. 247-248 din localitatea Gănești unde în prezent funcționează Școala Gimnazială ”Fogarasi Sámuel” din Gănești. În acest moment, pe terenul Școlii Gimnaziale există două clădiri, C1 – clădirea școlii, cu o suprafață construită de 689 de metri pătrați, și C2 – care nu face obiectul proiectului, cu o suprafață construită de 90 de metri pătrați.

”În urma realizării investiției, clădirea existentă C1 va fi extinsă cu 167,4 metri pătrați urmând a totaliza 856,4 metri pătrați la sol și o suprafață utilă totală de 1.458 de metri pătrați. De asemenea, prin prezentul proiect se va construi un nou corp de clădire care va găzdui centrala termică și sala pompelor, suprafața construită a acestei clădiri fiind propusă la 40 de metri pătrați”, a declarat, pentru cotidianul Zi de Zi, Balog Elemér.

Totodată, edilul șef al comunei Gănești a arătat că proiectul face parte dintr-o strategie locală de dezvoltare a infrastructurii școlare și este finanțat prin intermediul Programului Operațional Regional, iar lucrările vor demara în data de 1 februarie 2022 și vor fi finalizate în decursul acestui an.

”Elevii o să urmele orele aproximativ un an de zile în sala de sport din Gănești, la Școala din Păucișoara două clase, acum renovăm acolo, și la clasele elementare la Școala din Seuca unde avem școală și grădiniță. Bineînțelesc, copiii vor fi transportați cu autobuzul, iar orarul va rămâne același. Îmi doresc ca până la finalul anului să reușim extinderea și reabilitarea Școlii din Gănești. De când am devenit primar mi-am dorit să creez pentru copiii de astăzi și pentru generațiile viitoare un climat foarte bun pentru învățătură. Am avut o strategie în acest sens și încetul cu încetul această strategie se transpune în realitate. Eu și colegii mei facem tot efortul ca până la sfârșitul anului să putem finaliza acest proiect. Vor fi încă patru clase, cu șase laboratoare, toți profesorii vor avea laptop și în paralel, tot prin intermediul Programului Operațional Regional vom mai avea un proiect, am primit alaltăieri de la Alba Iulia o veste bună, respectiv că fiecare copil care frecventează școala va avea tabletă. Astfel elevii vor putea învăța în caz de nevoie și de la distanță, online”, a conchis Balog Elemér.

Alex TOTH