Fabrica Gecsat din Târnăveni achiziționată de un grup german

Knauf Insulation, unul dintre cei mai mari jucători de pe piața materialelor izolante, parte a Grupului Knauf, anunță semnarea contractului de achiziție a fabricii de vată minerală de sticlă Gecsat SA din Târnăveni.

Achiziționarea fabricii din Târnăveni are ca scop susținerea livrărilor către clienții Knauf Insulation din piețele în continuă creștere din România, Europa de Est și Comunitatea Statelor Independente.

„Achiziția fabricii din România va sprijini obiectivele de creștere ale Knauf Insulation și va oferi o capacitate suplimentară pentru a răspunde cererii tot mai mari pentru soluțiile noastre de izolare în regiune”, a declarat Dominique Bossan, CEO Knauf Insulation Europa/ Orientul Mijlociu/ Asia, membru al Comitetului de management al Grupului Knauf.

Investiții în retehnologizare

După încheierea tranzacției, Knauf Insulation are în plan să investească în retehnologizarea liniei de producție din Târnăveni la standardele Knauf Insulation pentru a produce vată minerală din sticlă cu tehnologia inovativă ECOSE®.

Soluțiile Knauf Insulation cu tehnologia ECOSE® dețin certificarea Eurofins Indoor Air Comfort Gold pentru calitatea aerului din interior, oferă proprietăți excelente de izolare termică, fonică și protecție la incendiu și sunt fabricate din sticlă reciclată până la 80%. Vata minerală de sticlă Knauf Insulation cu tehnologia ECOSE® este prima din categoria produselor de vată minerală care este certificată oficial în Europa cu eticheta Declare.

„Knauf Insulation intenționează să investească în tehnologii de ultimă oră și să modernizeze fabrica din România prin alinierea proceselor de fabricație la standardele noastre, asigurând soluții de cea mai înaltă calitate pentru clienții noștri, oferind în același timp cele mai sigure condiții de lucru posibile pentru angajați, dar și cele mai înalte standarde de responsabilitate ecologică, în conformitate cu angajamentul nostru: ”Pentru o lume mai bună”, a completat Dominique Bossan.

Soluții mai bune în construcții

Potrivit reprezentanților Knauf Insulation, această achiziție face parte, de asemenea, din angajamentul pe termen lung al Grupului Knauf de a-și dezvolta divizia de produse de izolație pentru a furniza soluții mai bune în construcții și pentru a răspunde provocărilor de eficiență energetică din următorii ani, în conformitate cu angajamentul companiei ”Pentru o lume mai bună”. Strategia de sustenabilitate Knauf Insulation „Pentru o lume mai bună” are la bază viziunea companiei de a conduce schimbarea spre soluții de izolare mai bune, care susțin eficiența energetică a clădirilor (inclusiv nZEB – nearly Zero Energy Building, programul Casa eficientă energetic etc).

„Fiind o afacere de familie, cu Menschlichkeit (Umanitate) drept una dintre valorile noastre de bază, este foarte important pentru noi să fim un bun angajator, dar și un exemplu bun pentru comunitățile locale în care activăm. În fiecare etapă a procesului de achiziție și de modernizare a fabricii, Knauf Insulation va lucra îndeaproape cu echipele din fabrică, comunitatea locală și autoritățile”, a declarat Adrian Garofeanu, Director General Knauf Insulation România și Bulgaria.

Despre Knauf Insulation

Produsele Knauf Insulation economisesc energie, reduc emisiile și se asigură că clădirile sunt sigure pentru mediu și mențin oamenii sănătoși și în siguranță. Cu peste 40 de ani de experiență în industria de izolații, compania are în prezent peste 5.500 de angajați din 40 de țări și 27 de unități de producție în 15 țări.

Knauf Insulation face parte din Grupul Knauf care are aproximativ 35.000 de angajați în întreaga lume, cu peste 250 de fabrici în peste 90 de țări și vânzări de 10 miliarde de euro în anul 2020. Grupul Knauf a fost fondat în 1932 și rămâne o companie independentă de familie, a cărei valori se bazează pe Parteneriat, Angajament, Antreprenoriat și Menschlichkeit (Umanitate).

Knauf Insulation România

Prezent din 2008 în România, Knauf Insulation este unul dintre cei mai importanți jucători de pe piața materialelor izolante, cu un portofoliu ce include vată minerală de sticlă, vată minerală bazaltică și plăci din fibre de lemn (Heraklith). Pe piața din România, Knauf Insulation este unul dintre principalii furnizori de vată minerală cu un portofoliu de produse complex, potrivit pentru toate tipurile de construcții: izolații mansarde, termoizolare fațade, pereți de compartimentare, acoperișuri plate și multe altele.

Despre Gecsat

Gecsat SA este un producător local de vată minerală din sticlă din România, cu capital integral privat, 100% românesc. Fondată în 1918 la Târnăveni, cu o istorie de peste 100 de ani, fabrica a fost de-a lungul timpului specializată în producerea diverselor articole de sticlă. Având în vedere importanța izolației termice și a eficienței energetice a clădirilor, în anul 2007 Gecsat SA a investit într-o linie de producție a vatei minerale de sticlă.

