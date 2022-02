Russian President Vladimir Putin looks at the news media as he meets with President Joe Biden Wednesday, June 16, 2021, in Geneva, Switzerland. (AP Photo/Patrick Semansky)

Putin e atât de singur la masă şi în bula sa

Ovală sau rectangulară, o masă foarte lungă stă între preşedintele rus Vladimir Putin şi interlocutorii săi, o precauţie sanitară care întăreşte impresia că preşedintele rus este rupt de lume în plină criză ucraineană, alimentând ironiile pe internet. În cursul întâlnirii la Kremlin, Vladimir Putin şi cancelarul german Olaf Scholz au apărut stând de o parte şi alta a unei mese cu o lungime de câţiva metri, de acum familiară observatorilor vieţii politice ruse. O scenă asemănătoare s-a produs săptămâna trecută cu preşedintele francez Emmanuel Macron, Kremlinul explicând aceasta prin precauţii sanitare luate din cauză că invitatul a refuzat să-i fie făcut un test PCR pentru COVID-19 de către un medic rus. Astfel de scene, neobişnuite pentru întâlniri la un nivel atât de înalt, ilustrează amploarea măsurilor de precauţie luate pentru a-l proteja pe şeful statului rus, în vârstă de 69 de ani, de contaminare în plină pandemie de coronavirus. Dar acestea sunt văzute şi ca simptome ale unui lider din ce în ce mai distant şi izolat, ale cărui intenţii cu privire la criza ucraineană rămân indescifrabile. Putin a impus aceeaşi distanţă şefului diplomaţiei ruse Serghei Lavrov şi ministrului său al apărării, Serghei Şoigu, unul din prietenii săi cu care îşi petrece regulat vacanţele, pe care îi convocase pentru a aborda situaţia legată de Ucraina. Văzând aceste fotografii, 'este evident că Putin este din ce în ce mai singur', apreciază politologul independent Konstantin Kalacev. 'Această singurătate este evidentă: nu-i mai pasă de ce cred alţii despre el', adaugă expertul citat. Întrebat, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a subliniat că aceste măsuri nu sunt decât 'provizorii' şi legate de 'vârful valului' de contaminări cu Omicron, mult mai contagioasă şi adeseori asimptomatică. 'Nimic teribil sau extraordinar în aceasta. Trecem prin vremuri care fac necesară luarea unor măsuri oarecum speciale', a relativizat el. De fapt, preşedintele rus se află de mai multe luni într-o bulă sanitară, care pare mult mai etanşă decât cea pusă în aplicare pentru cei mai mulţi lideri din lume. Şi asta în timp ce în Rusia nu a fost instituit niciun fel de lockdown cu excepţia celui din primăvara anului 2020, din raţiuni economice, chiar dacă bilanţul epidemiei se apropie de 700.000 de decese în această ţară, potrivit agenţiei de statistică Rosstat. În schimb, membrii delegaţiilor străine şi jurnaliştii care vor să intre la Kremlin trebuie să prezinte trei teste PCR făcute cu patru zile înainte. Astfel, liderii veniţi în vizită la Moscova, care doresc să se afle în proximitatea fizică a lui Putin, trebuie să accepte ca un medic al Kremlinului să le introducă un beţişor de vată în nas pentru un test rapid antigen sau în caz contrar să se mulţumească cu un loc la masă, dar la o distanţă apreciabilă de şeful statului rus. Aceste scene au stârnit o avalanşă de comentarii ironice pe reţelele de socializare, departe de tensiunile legate de Ucraina, o criză care a trezit spectrul unui nou război în Europa. În timp ce preşedintele rus îşi cultivă imaginea de 'mascul alfa', 'memele pe internet' care îl arătau până nu demult pe spatele unui urs au lăsat loc celor care sugerează gigantului IKEA să creeze un model de masă lungă cu denumirea 'Putin' sau care îşi imaginează masa de la Kremlin ca pe un teren de tenis sau un patinoar. Cu aceste fotografii, Vladimir Putin 'riscă să arate ridicol ', remarcă politologul Konstantin Kalacev. Pe de altă parte, spune în glumă Kalacev, aceste fotografii 'ar trebui să facă întreaga lume să respire uşurat (pentru că) este puţin probabil ca o persoană care acordă atât de multă atenţie sănătăţii sale să declanşeze un al treilea război mondial'. (E.T.) ( www.agerpres.ro ) Foto: www.mediafax.ro