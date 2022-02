Luduș: Se distribuie bonurile valorice pentru vaccinați!

Share



Campania de vaccinare a populației împotriva COVID-19 a început în Luduș în iarna anului 2021 cu amenajarea unui spațiu corespunzător în Sala de sport din strada Pieței.

„La început, în 18 ianuarie 2021 am utilizat vaccin Pfizer și am avut solicitare de la copii de 12 ani și până la seniori de peste 90 de ani. O perioadă scurtă am folosit și vaccin Moderna, dar acum avem doar vaccinuri Pfizer și Johnson & Johnson. În toate cazurile am înregistrat reușite, nu am avut cazuri de reacții deosebite, nu am avut incidente după administrarea vaccinului”, a precizat dr. Liliana Heinrich, medical coordonator al Centrului din Luduș.

În conformitate cu precizările Direcției de Sănătate Publică Mureș și ale Ministerului Sănătății, dr. Liliana Heinrich îi anunță pe cetățenii care s-au vaccinat în perioada 27 octombrie 2021 – 28 ianuarie 2022 cu doza a doua de vaccin Pfizer, sau cu prima doză de vaccin Johnson & Johnson, la Centrul de vaccinare din orașul Luduș, să se prezinte la sediul Centrului din strada Pieței nr. 1, pentru a-și ridica bonurile valorice. Aceste bonusuri constau în câte cinci tichete de masă, în valoare totală de 100 de lei. Beneficiarii acestor tichete valorice trebuie să prezinte actul de identitate și dovada vaccinării.

În aceste zile, la Luduș, de luni până vineri între orele 9.00 – 17.00 sunt prezenți la datorie doi medici, doi asistenți și un registrator medical care pot să elibereze tichetele valorice.

Ioan A. BORGOVAN