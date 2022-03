Nicoleta Todoran, demisie de la conducerea USR PLUS Târgu Mureș

Share



Președintele USR PLUS Târgu Mureș, Nicoleta Todoran, și-a anunțat marți, 22 martie, demisia din toate funcțiile deținute în cadrul partidului.

”Am intrat în politică în ianuarie 2019 în partidul PLUS, în condițiile în care USR deja exista de câțiva ani ca partid politic, din convingerea că reformarea clasei politice din România prin reducerea fenomenelor de corupție, șmechereală, demagogie și minciună pot fi posibile doar printr-o altfel de politică, adică o altă mentalitate de a face politică față de cea existentă deja și într-un cadru organizațional care se sprijină pe exact acele valori de care are nevoie societatea românească pentru a ieși din marasmul politic actual: corectitudine, cinste, respectarea cuvântului dat, respectarea drepturilor fundamentale ale omului, încurajarea implicării, inovației și deschidere reală către nevoile societății civile. M-am abținut în ce a privit decizia de fuziune între PLUS și USR, cu speranța că totuși liderii USR sunt oameni respectabili, cu aceleași năzuințe pentru țara aceasta, și care, chiar dacă nu și-au respectat anterior angajamentele în relația din cadrul Alianței electorale USR PLUS, actualmente și-au învățat lecțiile date de electorat și își asumă să devină responsabili și oameni de cuvânt. Realitatea actuală arată că nu s-a întâmplat deloc asta. Ca urmare, am ajuns într-o organizație politică care nu mă reprezintă și care nu are nicio viziune de viitor și nici perspective de politici predictibile și responsabile pentru noi toți, cel puțin în accepțiunea mea”, și-a explicat gestul Nicoleta Todoran.

Totodată, Nicoleta Todoran a adus mulțumiri tuturor colegilor de partid cu care a colaborat ”la modul onest și constructiv”.

”Țin să mulțumesc tuturor colegilor cu care am colaborat la modul onest și constructiv! Sunteți oameni minunați și știu că indiferent de opțiunile voastre de viitor, veți contribui ca și până acum, de cele mai multe ori în tăcere, prin dăruirea timpului, energiei și banilor voștri pentru cauze care fac bine oamenilor din jurul nostru. Mulțumesc și mă înclin în fața voastră! Oamenii buni se vor regăsi întotdeauna acolo unde este nevoie de a face bine!”, a transmis demisionara din funcția de președinte al USR PLUS Târgu Mureș.

Funcție deținută aproape nouă luni

Alegerile interne din cadrul organizației USR-PLUS Târgu Mureș au fost câștigate în anul 2021, după două tururi, de Nicoleta Todoran. În primul tur, desfășurat în data de 17 iunie 2021, Nicoleta Todoran s-a calificat în ”finală”, la egalitate cu Laura Toth, fiecare cu 47 de voturi, în timp ce a treia candidată, Camelia Tămaș, a obținut 38 de voturi. Turul al doilea pentru funcția de președinte al USR-PLUS Târgu Mureș a avut loc în data de 30 iunie 2021 și s-a încheiat cu următorul scor: 44 de voturi pentru Nicoleta Todoran, care a devenit astfel noul lider al USR-PLUS Târgu Mureș, și 42 de voturi pentru Laura Toth.

Alex TOTH