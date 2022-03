Proiecte Erasmus +, la final

Share



Sala 200 din incinta Inspectoratului Școlar Județean Mureș va găzdui luni, 4 aprilie, de la ora 14.00, diseminarea rezultatelor celor două proiecte Erasmus + derulate de Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 1 din Târgu-Mureș.

”Evenimentul marchează încheierea proiectului ,,Învățăm și muncim împreună pentru noi orizonturi” 2019-1-RO01-KA105-061528/Acțiunea Cheie 1 – Tineret și diseminarea mobilităților proiectului „Șansa mea de a vorbi corect”, 2019-1-RO01-KA101-062007/Acțiunea Cheie 1 – mobilitate în domeniul educației școlare. Partenerii implicaţi în cele două proiecte sunt: Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale, Școala Tehnico Baptistă Diószegi Sámuel din Debrețin, Ungaria și iteach International Training & Learning Institute din Turcia, Ankara”, a informat prof. drd. Sabin-Gavril Pășcan, inspector școlar general al județului Mureș.

În cadrul proiectului ,,Învățăm și muncim împreună pentru noi orizonturi”, beneficiari au fost 16 tineri, 5 lideri de grup și doi însoțitori. Evenimentul a fost organizat la Sovata în perioada 20-27 septembrie 2021 și a cuprins un program de învățare specific educației non-formale (vizite ghidate, ateliere de lucru, exerciții, jocuri de rol, activități în aer liber ).

”În cadrul celor două mobilități ale proiectului „Șansa mea de a vorbi corect”, grupul țintă a fost format din șase cadre didactice care au participat la cursurile de formare „Speech Therapy: Stop the Silence” în Praga, Republica Cehă, în perioada 4-13 octombrie 2021 și „Classroom as a Stage: Using Drama in Education Process”, în Paris, Franța, în perioada 7-11 martie 2022”, a conchis prof. drd. Sabin-Gavril Pășcan.

Sandu TUDOR