Alexandra Petrovici, delicatețe în uniformă de polițist

Share



Și-a dorit să devină polițist încă din copilărie. Și a devenit. Se simte onorată și împlinită să ducă la bun sfârșit fiecare misiune ce-i este încredințată. Este de o rară delicatețe, chiar și sub greutatea atribuțiilor impuse de uniforma de polițist. De ce a ales această meserie, cum a fost privită de colegi și de lumea din jur și care este secretul reușitei ei în munca alături de bărbați sunt doar câteva aspecte pe care am încercat să le clarificăm cu purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mureș, inspector de poliţie, Alexandra-Elena PETROVICI.

Reporter: Pentru început, te rog să ne spui câteva cuvinte despre tine.

Alexandra – Elena Petrovici: Sunt Inspector de poliție, absolventă a Școlii de Agenți de Poliție “Vasile Lascăr” Câmpina și a Facultății de Drept din cadrul Universității Europene „Drăgan” din Lugoj. M-am născut în municipiul Lugoj, județul Timiș, iar actualmente îmi desfășor activitatea în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, având funcția de purtător de cuvânt. Sunt o persoană energică, pozitivă și iubitoare de viață.

Reporter: De când ai îmbrățișat profesia de polițist, care este cea mai frumoasă amintire a ta?

A.E.P: Am ales această profesie pot spune încă din copilărie, însă acest lucru s-a concretizat în momentul în care m-am înscris și am participat la concursul de admitere la școala de agenți de poliție “Vasile Lascăr” Câmpina, pe care am și absolvit-o. Nu aș putea să povestesc despre o anume amintire, au fost foarte multe momente de neuitat, începând cu amintirile din școală și terminând cu promovarea examenului de trecere în corpul ofiţerilor. Acest concurs a fost o dorință pe care doream să mi-o îndeplinesc de foarte mult timp. Nu a fost un parcurs ușor, a fost nevoie de multă ambiţie şi perserverenţă pentru a ajunge în pumctul în care să pot spune că sunt împlinită din punct de vedere profesional.

Reporter: Cum ai primit vestea că vei fi numită purtător de cuvânt?

A.E.P: Eu îndeplinesc această funcție de mai mult timp. Am desfășurat aceleași activități și în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș unde am acumulat multă experiență, care de altfel m-a și determinat să particip la un concurs pe aceeași linie de muncă în cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș. Însă la început am tratat această funcție ca pe o provocare. Și spun asta fiindcă a fi purtător de cuvânt nu înseamnă doar ceea ce vedem cu toţii la televizor, înseamnă de fapt multă muncă, dedicare, atenţie, responsabilitate, stăpânire de sine, dar şi curaj, curajul de a apărea pe sticlă. Bineînţeles că un purtător de cuvânt trebuie să deţină anumite abilităţi fără de care nu ar putea să îşi îndeplinească activitatea, dar toate acestea le dobândeşti prin experiența pe care o acumulezi în timp. Dacă e să vorbim despre emoţii, îmi amintesc cu drag că la început, când am oferit primele declaraţii, interviuri, aceste emoţii erau foarte puternice. De multe ori simţeam că nu le pot controla, dar, treptat, am învăţat să mi le înfrâng şi să dobândesc astfel mai multă încredere în mine însămi şi în deciziile pe care mi le asum.

Reporter: Care sunt obiectivele tale profesionale?

A.E.P: În general, oamenii își doresc să progreseze, să evolueze în viață, atât din punct de vedere profesional, cât și personal, iar bineînțeles că după o perioadă în care acumulezi experiență, iți dorești să evoluezi atât în grade cât și în funcții, iar aici ma refer la următorul pas în cariera mea, respectiv o funcție de conducere.

Reporter: Cum este să fii femeie între politiști?

A.E.P: Sunt activități în această meserie care sunt mai potrivite unei femei si activități care sunt mai greu de îndeplinit de către o femeie, în sensul că pot implica o activitate fizică mai intensă. Cred că fiecare dintre noi își cunoaște limitele și își face alegerile în consecință. Eu consider ca această muncă se potrivește atât unei femei cât și unui bărbat, în egală măsură.

Reporter: Ce înseamnă pentru tine uniforma de polițist?

A.E.P: Uniforma de poliție este un simbol al încrederii și respectului față de lege, implicit față de autoritatea pe care o reprezintă și cred ca fiecare polițist ar trebui să poarte cu mândrie această uniformă și să-și asume cu demnitate tot ceea ce implică această profesie. Uniforma de poliţie inseamnă prestanţă și onoare, dar este foarte important de subliniat că aceste valori nu pot coexista fără muncă şi seriozitate.

Reporter: Ce pasiuni ai? Cum îți petrec timpul liber?

A.E.P: Sunt momente în care simt nevoia să stau eu cu mine şi să citesc sau să urmăresc diferite documentare, alteori să ies cu prietenii sau să călătoresc. Îmi place să fotografiez, să imortalizez momentele speciale din viață pentru a le transforma în amintiri permanente, la care mă pot întoarce cu gândul în momentul în care le privesc.

Reporter: Ce sfaturi ai pentru tinerele fete care vor să urmeze cariera de polițist?

A.E.P: A fi polițist înseamnă să fii responsabil și disciplinat, nu doar pentru tine, ci și pentru societatea civilă, pentru că rolul nostru, al polițiștilor este de a apăra drepturile fundamentale ale cetățeanului. În acest sistem se intră din pasiune şi dăruire. Dacă onoarea, cinstea, spiritul civic şi dorinţa de a-i ajuta pe semeni sunt calităţile în care te regăsești, atunci cariera de poliţist devine şi o pasiune, nu doar o meserie. Le sfătuiesc să aibă curaj, să aibă încredere în ele, iar dacă doresc să urmeze acest drum în viață, să lupte până vor obține ceea ce și-au propus.