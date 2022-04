Trei elevi din Luduș calificați la olimpiade naționale

Share



În ultimii doi ani, Olimpiadele școlare la materiile teoretice au fost anulate de situația sanitară prin care a trecut și România. În acest an, în prima parte a lunii martie, elevii merituoși de la liceele din județul Mureș s-au întâlnit la Târgu Mureș, Olimpiada școlară fiind organizată de Inspectoratul Școlar Județean.

Elevii Liceului Tehnologic nr. 1 Luduș s-au prezentat bine pregătiți și, în premieră, au înregistrat trei calificați la faza Națională: Georgian Andrei Pocicaischi XII-a E, la limba franceză, prof. coordonator Keresteși Lorena; Gherman Titus Rimovecz la clasa a XII-a E la Olimpiada de istorie, prof. coordonator Cristian Drăghia și Raul Claudiu Blaga, clasa XI- a F la Olimpiada de tehnologie, domeniul electrotehnic, prof. coordonator ing. Gherman Rodica. La Olimpiada de limba și literatura română, Răzvan Sebastian Marincaș (clasa a XI-a A), prof. coordonator Mihaela Tecar, s-a clasat pe locul III. Același loc l-a ocupat Teodora Mocan – clasa a X-a C la Olimpiada de „Lectură ca abilitate de viață”, prof. coordonator Mihaela Tecar. La Olimpiada de limba engleză, Moldovan Szidonia – a X-a C, prof. coordonator Anca Matei, a ocupat locul II, aceeași performanță fiind realizată și de Talida Rusu – XI-a E, prof coordonator Keresteși Lorena. Singura clasă din Liceu care are doi premianți este clasa a XI-a G. Ioana Damian (locul II) și Adrian Nemeș (III) au fost coordonați de prof. Adela Gliga.

„Ne mândrim cu acești elevi și cu profesorii care i-au coordonat și le dorim succes și în continuare. Pentru performanța lor, la sfârșitul anului școlar vor fi premiați în cadru festiv. Doi ani la rând nu s-au organizat Olimpiadele școlare și nu am avut fonduri în acest scop. Pentru acest an am prevăzut fonduri și vom căuta sponsori pentru a-i premia cum se cuvine pe olimpicii noștri”, a declarat directorul Liceului Tehnologic nr. 1 Luduș, prof. Corneliu Claudiu Ciucă.

Ioan A. BORGOVAN