Soós Zoltán, felicitări echipei Primăriei Târgu Mureș ”pentru implicare”

Share



Reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Horea” al județului Mureș au efectuat, în perioada 4-7 aprilie, controlul anual al obiectivelor aflate în subordinea Municipiului și a Consiliului Local, a informat joi, 14 aprilie, Soós Zoltán, primarul municipiului Târgu Mureș.

”În decursul anului 2021 am reușit să finalizăm autorizările tuturor unităților de învățământ din oraș, inclusiv a celor rămase restante din anii anteriori. Obținerea acestor autorizări a fost un obiectiv necesar și extrem de important, care acum a fost atins, iar în prezent toți copiii noștri învață în siguranță. Grădinița cu program prelungit nr. 15, pe care am reparat-o și am modernizat-o, precum și Colegiul ”Alexandru Papiu Ilarian”, care a beneficiat de lucrări ample de mansardare și izolare termică ce au durat mai bine de 2 ani, au primit autorizația de securitate la incendiu. Tot acum, personalul din creșele și grădinițele în oraș a avut parte de instruire specializată în ce privește siguranța împotriva incendiilor. La acest moment, în Târgu Mureș, nu mai exista nicio clădire, aparținând Municipiului, care sa nu aibă autorizația de securitate la incendiu. Felicit toată echipa Primăriei pentru implicare. A fost greu, dar nu imposibil!”, a scris, pe pagina sa de Facebook, primarul municipiului Târgu Mureș.

(Redacția)