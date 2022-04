Brutăria din Glăjărie, afacere de suflet a familiei Bacskai

Share



În localitatea Glăjărie, comuna Gurghiu, funcționează o brutărie, afacere de familie condusă de Iosif și Katalin Bacskai. Este singura unitate de panificație din sat, de care beneficiază locuitorii din zonă, inclusiv cei din Gurghiu. Povestea brutăriei din Glăjărie începe cu mai mult de 20 de ani în urmă, începută de investitori din Ungaria, după cum ne spune Bacskai Katalin. „Au fost niște persoane din Ungaria care au avut înainte o brutărie care a funcționat mai bine de 10 ani în Glăjărie, situată undeva în centru, mai jos de Biserica Catolică. În 2010 s-au decis să renunțe la afacere. Atunci noi am venit și a cumpărat această brutărie. La început, am funcționa în chirie, după care am cumpărat o casă veche, pe care am renovat-o și unde am făcut brutăria cea nouă. Practic, din anul 2011 activăm în locul în care funcționăm și în prezent”, ne-a povestit Bacskai Katalin.

Investiții în utilaje noi

La început brutăria a funcționat cu utilajele cele vechi, rămase de la persoanele din Ungaria, până când Iosif și Katalin Bacskai au decis că e momentul unor investiții în vederea creșterii cantității, dar mai ales a calității producției de pâine.

„În cursul acestui an am achiziționat un cuptor nou de pâine. Pe baza unui credit, am cumpărat acest utilaj, costul acestuia fiind de domeniul zecilor de mi de euro. Nu de mult l-am dat în folosință, de câteva luni, iar aportul lui se simte, în special în ce privește cantitatea de lemne folosită. Practic economisim o cantitate importantă atât de lemne cât și de curent prin acest cuptor nou achiziționat”, afirmă Bacskai Katalin.

De producția de pâine se îngrijesc patru angajați, desfacerea fiind asigurată atât în Glăjărie cât și în Gurghiu. „Avem un număr de patru angajați care lucrează în brutărie, de regulă în cursul nopții, tocmai pentru ca pâinea să fie gata la primele ore ale dimineții. În prezent, producția se bazează strict pe pâine, pe diverse sortimente și mărimi. Mă refer aici la pâinea albă, cu maia, cu cartofi, cu tărâțe, precum și tradiționala pâine de casă, un produs bazat pe o rețetă proprie. Pe lângă pâine, de regulă în preajma sărbătorilor, facem și cozonaci, în funcție de comenzile care le avem. Ca și desfacere, pâinea noastră se poate găsi în cele două magazine proprii din Glăjărie, plus la alte minimarketuri din zonă, inclusiv la Gurghiu”, spune Bacskai Katalin.

Secret păstrat cu sfințenie

Rețeta este cea clasică, apă, sare, făină și mult suflet, dacă e să ne luăm după entuziasmul și dorința familiei Bacskai de a face un lucru de calitate. Cât despre rețeta care stă la baza pâinii de casă făcută la brutăria din Glăjărie, nu prea am avut sorți de izbândă să o aflăm de la Katalin. Ne-am convins însă de calitatea pâinii, fapt ce contează cel mai mult până la urmă. „Fiecare brutărie are o rețetă proprie la pâine de casă, lucru valabil și în cazul nostru. Lumea în general este mulțumită de produsele de panificație care le facem. Sunt magazine care cumpără pâine numai de la noi, în condițiile în care sunt pe piață foarte mulți alți producători. E greu să te menții pe o piață cu atât de mulți producători, dar noi ne facem treaba, axați pe un raport calitate-preț cât mai bun. Avem și noroc cu anumite magazine care vând doar pâine de la noi, și nu pâine venită din alte părți. E și asta un fel de patriotism local, să sprijini în primul rând producătorul din zona ta”, a subliniat Bacskai Katalin.

Alin ZAHARIE