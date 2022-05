„Ziua Porților Deschise” la Papiu. „Cei de la Papiu stau tot timpul în față!”

Share



„Ziua Porților Deschise” la Colegiului Național „Alexandru Papiu Ilarian” din Târgu Mureș a îngăduit joi, 19 mai, tuturor elevilor claselor a VIII-a, dornici de performanță și autodepășire, să viziteze colegiul și să-și cunoască posibilii viitori colegi și profesori. Directoarea colegiului, Cristina Ligia Someșan, i-a primit cu brațele deschise în Sala Festivă, unde le-a însuflețit cu prietenie și căldură, spiritul papiist: „Cei care astăzi v-ați așezat în spate, rețineți: Cei de la Papiu stau tot timpul în față!”.

Reporter: Care este programul activităților de astăzi, ce scopuri și ce obiective urmăriți prin acest eveniment?

Cristina Ligia Someșan: Astăzi avem „Ziua Porților Deschise”, un eveniment la care m-am gândit mult și oarecum cu emoție pentru că în ultimii ani n-am mai avut așa ceva. Nu m-am întâlnit cu elevii claselor a VIII-a, nu am reușit nici să-i primim la noi, nici să mergem în vizită la școlile generale… Toate acestea din cauza pandemiei. Și dacă am avut emoții când am reluat cursurile, acuma când mă întâlnesc cu elevi veniți de la alte școli, am o neliniște pentru că nu știu cum au evoluat ei, nu știu cum au trecut peste perioada aceasta și la ce să mă aștept. Promovarea școlii înseamnă de fapt să o faci cunoscută în comunitate și întotdeauna-mi folosesc fraze în care le sugerez elevilor că Papiu nu este neapărat o școală comodă, dar este o școală pentru cei care doresc să facă ceva pentru ei, să se clădească, nu doar să crească. Și sunt foarte mândră de felul în care se clădesc copiii în Papiu. Nu vreau să îi sperii pe cei de clasa a VIII-a, dar nici nu îmi permit să prezint numai lucrurile roz, pentru că până la urmă orice trecere printr-un sistem de educație înseamnă efort, înseamnă ambiție, înseamnă dorință de a obține ceva. În esență să ai acel sentiment în care să vrei să faci tu pentru tine mai mult și să fii cel care ulterior, dacă ai făcut pentru tine poți să o faci și pentru comunitate. Cât despre activitatea de astăzi, elevii vin, eu îi primesc personal, cu mult respect și cu deosebită considerație la adresa școlilor generale care sincer, fac o treabă minunată.

Rep.: Cine au fost organizatorii evenimentului și cum s-au implicat aceștia?

C.L.: Partenerii mei de astăzi sunt elevi de-ai noștri în care am toată încrederea și sper că și copiii de clasa a VIII-a se simt bine în compania lor, deoarece până la urmă ei sunt cei care dau pulsul realității. Am fost plăcut surpriză să constat că vorbim sincer și deschis cu elevii din Papiu. Ei răspund la fel de sincer, sunt inteligenți, sunt plin de inițiativă, sunt educați, au bun-simț, au și umor. Fiecare dintre elevii din Papiu ține la școala generală de unde a venit și atunci îi conduc cu inima deschisă pe copiii de clasa a VIII-a care doresc să viziteze un pic spațiile fără să deranjez clasele, pentru că cei de-a XII-a sunt în ultimele zile de școală și nu vream să îi deranjezăm în niciun fel nici profesional, nici emoțional, că poate sunt ultimele ore cu profesorii respectivi. Dar laboratoarele sunt deschise, amfiteatrul și sala festivă la fel. Sunt convinsă că își pot face o imagine despre școală.

Rep.: Ce noutăți aveți în oferta educațională din acest an?

C.L.S.: Clasa de Matematică-informatică bilingv engleză va deveni Matematică-informatică intensiv engleză. Încercăm varianta aceasta, deoarece cu efortul doamnelor profesoare de engleză, copiii sunt marea majoritate bine pregătiți, încât la finalul clasei a XI-a, clase întregi au Certificatul Cambridge. Și atunci, în clasa a XII-a, numărul mare de ore de engleză nu zic că nu se justifică, dar vrem să facem și un experiment în care să le permitem să aibă mai puține ore și să-și poată diversifica și mai mult pregătirea. A doua schimbare este că la profilul de Științe ale naturii, anul viitor vom avea trei clase în loc de două, iar din cele trei, două sunt intensiv engleză și una simplu. Asta pentru că generația copiilor de a VIII-a este mai numeroasă.

Rep.: Puteți să ne dați câteva detalii despre baza materială și corpul profesoral?

C.L.S.: Ei bine, Colegiul nostru are o vechime de peste 100 ani… Baza materială este jalnică și mă doare sufletul, știți, cu o clădire minunată, arhitectură, cu un statut limpede din punct de vedere administrativ și totuși neglijată. Ne străduim, ne străduim atâta cât ne străduim. Dar sunt invidioasă pe școlile care au clădiri moderne, noi, bine puse la punct, confortabile, că până la urmă e vorba despre confortul elevilor. În primul rând, trebuie să le asiguri și partea de pregătire profesională, dar trebuie să se simtă și bine, confortabil, să aibă dotările necesare. Nu vreau să mă plâng chiar astăzi. Apreciez o clădire monument așa cum este aceasta și despre corpul profesoral mi-ar plăcea să spun că profesorii de la Papiu sunt cei mai buni profesori, dar să nu uităm că această meserie de dascăl este o meserie independentă. Până la urmă fiecare își face renumele în funcție de ceea ce face el. Nu poți să-l formezi pe un profesor contra voinței lui, nici nu-l poți opri dacă el este plin de elan și bunăvoință și este modern și inteligent și îi place meseria. Mulți dintre profesorii noștri, aș spune că sunt de excepție și se vede pe rezultatele elevilor. Aceștia știu să interacționeze bine cu ei.

Rep.: Ce ne puteți spune despre tradițiile Colegiului și câte dintre acestea se mai respectă?

C.L.S.: O să încep cu Balul Bobocilor pentru că este primul eveniment în toamnă când primim cu respect, simpatie și prietenie, bobocii. Anul trecut l-au organizat exclusiv elevii claselor a XII-a și nu vă puteți închipui câtă apreciere am avut la adresa lor când am văzut cum se organizează, câte lucruri știu, câte lucruri pot rezolva. Știți, ai încredere să-i lași să meargă în lume când vedeți ce știu să facă. Avem Concursul Interjudețean de Matematică „Alexandru Papiu Ilarian”. Mai avem câteva competiții care sunt oarecum tradiționale. Toate au numele de Papiu și sper că vom putea reveni și la „Primăvară Artistică”, eveniment care era un fel de manifestare a talentelor artistice, de muzică, teatru, dans și care din cauza pandemiei din ultimii ani a fost suspendat. Avem Festivalul de Teatru „Parol, chiar eu l-am jucat”, „Happy hippo show”. Toate așteptăm să le reluăm cu bine, cu sănătate și spre folosul copiilor.

Rep.: Recent s-au organizat olimpiadele și concursurile naționale, puteți să-mi spuneți câte ceva despre rezultatele obținute de către elevii papiiști?

C.L.S.: O să mă refer doar la română și matematică. La matematică avem o medalie de aur la Olimpiada Națională, obținută de un elev deosebit, apreciat în țară și peste hotare. Îl curtează mari universități ale lumii, suntem mândri de el, de părinții lui care l-au susținut și a fost o onoare să lucrăm cu el. Avem și o elevă care la concursul „Lectura ca abilitate de viață”, una dintre secțiunile Olimpiadei de Limba Română, s-a calificat la etapa Internațională. Sunt foarte mândră de elevii noștri. Am dat doar două exemple, dar avem rezultate foarte bune și la limba engleză. Noi suntem și centru de examen Cambridge, avem examen chiar azi la prânz și vom avea și mâine. Sunt mulți copii care se certifică și obțin acea diplomă, acel certificat de limbă engleză, pentru că îi pregătim bine. Papiu încă are vârfuri care se certifică la nivel național și internațional, asta e clar.

Rep.: Există elevi de clasa a XII-a care au fost deja acceptați la universități de prestigiu din străinătate?

C.L.S.: Da, mulți, foarte mulți. Dar eu am speranța că totuși se vor instrui în continuare în diferite colțuri ale lumii, dar cândva vor reveni acasă cu experiența pe care o vor acumula.

Rep.: Ce alt gând aveți cu privire la noile generații pe care le pregătiți pentru viață?

C.L.S.: Mi s-a părut că timpul a trecut foarte repede, dar revenind la școală, am încercat cu marea majoritate a profesorilor să reclădim încrederea care lipsea. Lumea nu prea mai are încredere în învățământ, în general, în profesori, în școală, în sistemul de educație. Dacă nu au încredere, n-au nici motivație. Și copiii simt asta. Noi am avut foarte multe acțiuni și activități care să ne apropie de copii, să ne simtă ca și profesori și noi, să îi simțim pe ei ca și elevi. Am schimbat modul de abordare, pentru că, da, e adevărat că până la urmă materia trebuie parcursă, dar am încercat să aducem alte deprinderi, prin care fără să dăm vina sau fără să ne plângem, să ne mobilizăm și să facem fiecare ceea ce putem ca să fie bine pentru noi. Îmi aduc aminte că am început în toamnă cu „Săptămână încrederii”, în care în fiecare zi trebuia să purtăm o anumită culoare ca și ținută, care să arate un anumit lucru, să arate că găsim variante alternative. A fost o zi dedicată reamintirii profesorului sau mentorului care a însemnat ceva în viața noastră la un moment dat și ne-a schimbat traseul. A fost o zi dedicată veseliei, a fost o zi dedicată comunicării și multe altele. Am sărbătorit în fiecare lună un diferit scriitor. Am început cu Eminescu, am continuat cu Caragiale… Ne-am costumat și noi, profesorii, ca pe vremea lor, îmi amintesc că la Creangă a fost mai greu, fiind anii copilăriei, dar ne-am străduit. Le-a plăcut mult elevilor, știți, am schimbat abordarea și vom continua cu asta. De asta am și pus banner-ul acela pe școală și suntem în parteneriat cu Transilvania Collage și Wellbeing Institute, pentru că aduce starea de bine. Nu poți să îi ceri unui copil să își formeze mintea dacă sufletul nu este deschis și n-are o stare de bine în școală.

A consemnat Ioana MĂRGINEAN