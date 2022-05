Sute de elevi, în vizită la Colegiul ”Unirea” de „Ziua Porților Deschise”

Share



Colegiul Național „Unirea”din Târgu Mureș și-a deschis joi, 19 mai, porțile pentru elevii claselor a VIII-a, care cu emoții copleșitoare în suflet se pregătesc să pășească pe un nou drum din viața lor.

Aceștia au fost primiți în Sala Festivă, unde atât directoarea colegiului, cât și elevii au adresat cuvinte încurajatoare, sfaturi și păreri despre fiecare profil în parte și despre ce le poate oferi Unirea, viitorilor boboci. În urma unui interviu cu directoarea Colegiului Național „Unirea”, Aurora Stănescu, am aflat despre dorința acesteia de a putea în sfârșit să reorganizeze acest eveniment de tradiție în format fizic și despre bucuria de a se reîntâlni cu viitorii absolvenți ai claselor a VIII-a.

„Astăzi iată că ne-au trecut pragul școlii peste 250 de elevi și suntem în continuare în așteptarea altor clase din județ. Este o deschidere pe care o oferim prin tot ceea ce noi de fapt, construim, clădim în fiecare an de școală”, a subliniat directoarea colegiului.

Ce oferă ”Unirea”?

Oferta educațională din acest an este la fel ca de fiecare dată la acest liceu, bogată și le oferă elevilor multe opțiuni din care pot alege. Astfel, pe lângă tradiționalele oferte de Matematică-informatică intensiv informatică, Științe ale naturii- intensiv limba engleză și intensiv limba franceză sau limba germană, Științe sociale-intensiv limba engleză și Filologie- bilingv limba engleză, anul acesta elevii mai pot opta și pentru clasa de Matematică-informatică fără studiu intensiv, oferindu-le acestora posibilitatea de a se focusa și mai mult pe materiile de profil real. Tototdată, echipa Colegiului Național „Unirea” este alcătuită dintr-un corp profesoral de excepție, printre care se numără aproape 50 de titulari. Directoarea școlii spune cu mândrie despre aceștia: „Există colegi care au experiență, care obțin rezultate de excepție, care îndeamnă elevii spre performanțe și dovadă sunt rezultatele obținute la concursurile și olimpiadele școlare. Anul acesta chiar a fost foarte rodnic pentru noi. Profesorii noștri sunt cei care se îndreaptă către performanță, sunt cei care de fiecare dată reușesc să contribuie la tot ceea ce noi reușim să clădim împreună, adică la formarea personalității elevilor, la orientarea lor viitoare, la clădirea unor cariere profesionale, la deschiderea către studiu și nu în ultimul rând, la deschiderea către viitoare universități cu care, de altfel, noi și colaboram”. Tehnologizarea școlii nu lipsește, bineînțeles, clasele fiind dotate cu video-proiectoare, table smart și laptopuri pentru fiecare catedră.

Elevii olimpici, o tradiție la ”Unirea”

A devenit deja o tradiție faptul că Unirea se mândrește anual cu rezultate deosebite obținute de către elevi la olimpiadele și concursurile naționale. „Într-adevăr, rezultate de excepție de data aceasta n-am niciun motiv de modestie, pentru că la toate disciplinele la care s-au organizat concursuri și olimpiade la nivel județean am obținut locuri meritorii și am avut calificări la olimpiade naționale. Am avut trei calificări la națională, la Olimpiada de Matematică, două calificări la Olimpiada de Limba Română, două calificări la Olimpiada Națională de Biologie, două calificări la Olimpiada Națională de Informatică și de asemenea o participare la proba de baraj pentru Olimpiada Internațională de Informatică, două calificări la Olimpiada de Geografie, o calificare la Olimpiada de Filozofie, două calificări la Olimpiada de Limba Latină, o calificare la Olimpiada de Cultură și Spiritualitate Românească, o altă calificare importantă, care a venit tot pe linia aceasta interdisciplinară a Olimpiadei „Științele Pământului”, trei calificări la Olimpiada Națională de Religie și sper că nu a existat nicio omisiune. De altfel, și la celelalte discipline pe care nu le-am menționat, fizică și chimie, de asemenea istorie, am avut locuri reprezentative în primele calificări de la etapele județene, iar rezultatele acestea n-au încetat să apară nici la Olimpiada Națională. Elevii noștri au venit cu rod bogat, cum spun eu, și am reușit prin ei să demonstrăm calitatea școlii noastre și la nivel național. Ei s-au întors de la Olimpiada Națională de Biologie cu două premii speciale, cu mențiune și o calificare în primul lot la Olimpiada Națională de Matematică, s-au întors cu premii speciale de la Olimpiada Națională de Geografie și iată că rezultatele acestea încununează eforturile, reprezintă un drum îndelungat de muncă, de pregătire, de străduință. Dar când rezultatele sunt atât de frumoase, uităm efortul depus și ne bucurăm de ceea ce au realizat elevii noștri”, a punctat Aurora Stănescu, directoarea Colegiului.

Rezultatele obținute de elevii uniriști la olimpiade și concursuri nu sunt singurul motiv de laudă. Aceștia țintesc sus și astfel mulți dintre cei care termină anul acesta clasa a XII-a au deja confirmarea admiterii la universități din Anglia, Germania sau Austria. Acest aspect reprezintă de asemenea confirmarea faptului că prin muncă și dedicare se poate ajunge oriunde.

Unitatea și activitățile consacrate

Unitatea este punctul forte al Colegiului, directoarea școlii afirmând: „Suntem o echipă în orice ne propunem să realizăm și atunci, inclusiv în organizarea evenimentului de astăzi, am fost sprijiniți de elevii claselor a XII-a, așa cum ați observat în prezentări, de Consiliul Școlar al Elevilor, dar și de clasele mici, a IX-a, care deja au vrut să se integreze în activitățile pe care le organizăm, pentru că nu au uitat că anul trecut erau exact în aceeași ipostază, doar că, din păcate, ei nu au beneficiat de acest moment”.

Profesorii de excepție construiesc elevi de excepție, iar la metamorfozarea unui elev din mic curios și cercetător într-un elev de elită contribuie și implicarea pe care o are școala prin activitățile pe care le organizează și le pun la dispoziția acestora. La ”Unirea” există concursuri școlare organizate chiar în cadrul liceului, cum ar fi Concursul de Matematică „Simon Petru”, Concursul Regional „Cuvinte ce exprimă adevărul” și chiar Simularea Examenului de Biologie și Chimie, organizată anual în vederea pregătirii pentru admiterea la medicina, în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade”. Un alt plus este proiectarea viitoare a Colegiului, în calitate de școală europeană, titlu pe care deja îl deține. În prezent, școala este inclusă în cinci proiecte europene „Erasmus Plus”, peste cinci proiecte „eTwinning” pentru limba germană și franceză, proiecte câștigate, „Științescu”, acestea fiind doar câteva exemple din paleta largă a preocupărilor academice ale uniriștilor.

Gânduri pentru elevii claselor a VIII-a

„Ținând cont de evenimentul organizat astăzi nu pot decât să îndrept către absolvenții claselor a VIII-a, încă o dată, această invitație de a veni în mijlocul nostru, pentru că „Ziua Porților Deschise”, da, a fost consemnată astăzi, dar ei pot să ne viziteze oricând. Pot să acceseze, de asemenea, site-ul Colegiului Național „Unirea”, unde avem aceste informații, precum și pagina noastră de Facebook și nu în ultimul rând, îndemnul de a avea rezultate deosebite acum, la Evaluarea Națională, astfel încât admiterea pentru clasa a IX-a să fie pentru ei o oportunitate, un prilej de a-și îndrepta pașii, gândurile, viitorul spre Colegiul Național „Unirea”, a încheiat cu căldură, directoarea colegiului, Aurora Stănescu.

Ioana MĂRGINEAN